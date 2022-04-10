COVID-19: بيرو تسجل 286 حالة جديدة و 6 حالات وفاة في الـ 24 ساعة الماضية

FOTO DE ARCHIVO. La gente camina en una calle llena de gente mientras los nuevos casos de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), impulsada por la variante Omicron, están aumentando, en Lima, Perú el 12 de enero de 2022. Foto tomada el 12 de enero de 2022. REUTERS/Angela Ponce

يستمر فيروس كورونا في الهجوم. تواصل بيرو زيادة عدد الإيجابيات ويمكن ملاحظة ذلك بعد التقرير الأخير الصادر عن وزارة الصحة، والذي أكد حتى الساعة 22:00 مساءً في 8 أبريل 2022 ظهور 286 مصابًا جديدًا COVID-19 في البلاد.

الرقم المذكور يتوافق فقط مع يوم الجمعة الماضي وعدد الوفيات في نفس اليوم هو 6 في المجموع.

وفقًا للبيان الصادر عن Minsa وغرفة COVID-19 الظرفية، هناك زيادة في اختبارات التخلص التي تم إجراؤها، إلى جانب الزيادة في الحالات الإيجابية في البلد. هذه هي المعلومات التي تم جمعها من بداية الوباء حتى 8 أبريل 2022.

- أخذ عينات من الناس 29 مليون 171، 760

- النتائج السلبية 25 مليون 620,515

- الحالات المؤكدة 3 ملايين 551,245

يتم الحصول على المعلومات التالية بخصوص الحالات المؤكدة خلال يوم الجمعة الماضي:

- أخذ عينات من الأشخاص 65 525

- الحالات المؤكدة 286

المستشفى وتعافى

أكدت مينسا أن بيرو في موجة ثالثة وهذا يرجع إلى عدد الإصابات التي تعرضت لها البلاد في الأسابيع الأخيرة. في حالة المرضى في المستشفى، وجد أن هناك ما مجموعه 1234 مريضًا في المستشفى بسبب COVID-19.

بالنسبة للمرضى الذين يعانون من صحة حرجة، فإن الرقم هو 401 في المجموع. هذه موجودة في وحدة العناية المركزة (ICU) مع التهوية الميكانيكية.

بالإضافة إلى ذلك، يتحقق التقرير الصادر عن الكيان الصحي الرسمي من أنه حتى الآن هناك 3 ملايين 584,034 شخص تغلبوا على المرض، وتم تسريحهم من الرعاية الطبية في منشأة صحية أو أكملت فترة من العزلة المنزلية.

رقم آخر يجب مراعاته هو عدد الأشخاص الذين تم تسريحهم يوم الجمعة الماضي، وهو ما مجموعه 25 في المجموع.

الوفيات بسبب COVID-19

عدد الوفيات في البلاد حتى الآن هو 212,471 في المجموع وعلى الرغم من عدد الوفيات، تشير التقديرات إلى أن هذه الموجة الثالثة لن وفيات جماعية وتبقى فقط العدوى؛ ومع ذلك، يجب ألا نتخذل حذرنا وأن نستمر في التدابير الصحية من أجل تجنب العدوى.

تحديث حول التطعيم ضد COVID-19 في بيرو

وفقًا لـ MINSA، اعتبارًا من 18:01 مساءً في 9 أبريل 2022، تم تطبيق ما مجموعه 69′160′812 جرعة تم تطبيقها ضد COVID-19.

Esta es la situación de la vacunación contra la #COVID19 en Perú hasta las 18:01 horas del 9 de abril.

ومع ذلك، يتم تحصين 13′969′445 بجرعة معززة، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 71.63 في المائة في الجرعات المعززة بين السكان الضعفاء.

تظهر هذه الأرقام أن 48.9٪ من عامة السكان يتم تطعيمهم بجرعات معززة.

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