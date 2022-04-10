يعتمد الكونغرس على القانون لخفض سعر الخاصرة فينو وطيور غينيا وغيرها من المنتجات المستوردة

وافق كونغرس الجمهورية على إعفاء مؤقت من ضريبة المبيعات العامة (IGV) على بعض المنتجات في سلة الأسرة مثل الدجاج والبيض والسكر ومنتجات اللحوم. ومع ذلك، لم تشمل الخبز والزيت، لكنها شملت الخاصرة فينو، الدراج، الطيور الغينية وغيرها من المنتجات المستوردة، والتي لا تحظى بشعبية في بيرو .

طلب رئيس الوزراء أنيبال توريس من الهيئة التشريعية «على الفور» تصحيح القانون الذي تم تمريره لأنه يشمل هؤلاء الأطعمة التي لا يمكن الوصول إليها للسكان ذوي الموارد المحدودة في بيرو.

«عند تلقي توقيع القانون، لاحظنا أن الكونغرس شوه مشروع القانون، من خلال تبرئة الظهر رقيقة، أوزة، الدراج، الطيور غينيا، اللحوم المستوردة، الحليب المكثف، اللازانيا، الرافيولي، من بين أمور أخرى، والتي ليست جزءا من السلة الأساسية للسكان الفقراء»، وكتب على تويتر حساب.

Foto: @anibaltorresv (Twitter)

وقدر كونغرس الجمهورية أن ذلك سينشئ ميزانية قدرها 3.2 مليار سنول يمكن استخدامها لتغطية الخدمات الأساسية في مجالات أخرى. وأضاف رئيس الوزراء أن وزير الاقتصاد، أوسكار جراهام، يمكن أن يساعدهم على عدم الوقوع في هذا الخطأ مرة أخرى.

«نعتقد أنه خطأ من الكونغرس، الذي ليس لديه القدرة على الإنفاق. نطلب منك تصحيح سوء السلوك هذا بسرعة. وزير الاقتصاد على استعداد للتعاون لإعادة صياغة القاعدة من خلال تفضيل من هم في أمس الحاجة. دعونا نعمل معًا!» ، وأوضح.

وفقًا لمصادر قريبة من صحيفة La República، ستلتزم السلطة التنفيذية بهذه القاعدة، التي وقعتها رئيسة البرلمان ماريا ديل كارمن ألفا بعد ظهر الجمعة، التي كانت راضية على شبكاتها الاجتماعية: «امتثل الكونغرس للبلاد! لقد أقرنا القانون الذي يعفي دفع IGV للمنتجات من سلة الأسرة الأساسية: البيض والدجاج والسكر وغيرها. نحن مع أولئك الذين يوقفون الوعاء. الرئيس، إصدار هذا القانون أمر عاجل، لا يمكن للناس الانتظار».

الآن، يجب على البرلمان أن يشمل فقط المنتجات التي لها تأثير أكبر على إنفاق الأسر الأكثر فقرا، خاصة وأن الصلاحية حتى ديسمبر 2022 وستكون تكلفتها المالية 3.2 مليار سنول.

El premier Aníbal Torres reclamó al Congreso. Captura: Twitter

يتحدث الاقتصاديون

انتقد وزير الاقتصاد السابق والدو مندوزا أن هناك «الخاصرة الرقيقة، وهناك البط والسمان واللازانيا» وأن فواتير القطاع الاقتصادي «لا تتم في غضون يومين».

وقال «ان المشكلة الاخرى هى ان الدستور ينص على ان اعضاء الكونجرس ليس لديهم مبادرة انفاق وان كل مشروع قانون يتعلق بالامور الضريبية او الاعفاءات يجب ان يكون له تقرير من وزارة الاقتصاد».

«لدى MEF في الوقت الحالي مهمة حساسة تتمثل في إبداء رأيها حول هذا القانون السيئ التكلفة والمكلف. المشكلة الكبيرة الأخرى هي أن هذا IGV، على عكس المستهلك الانتقائي، حيث تكون القوة في MEF على عكس الإجراء، يجب عكس هذا الإجراء من قبل الكونغرس. اريد ان ارى الكونجرس يعكس هذا الاجراء».

من جانبه، قال إنريكي كاستيلانوس، أستاذ الاقتصاد في جامعة المحيط الهادئ، لـ La República أن تأثير إعفاء IGV على أسعار المواد الغذائية النهائية سيكون ضئيلاً لأن ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية تضاف إلى الطابع غير الرسمي في الأسواق مع هذه المنتجات.

«في الواقع، سيكون هناك انخفاض، ولكن 18٪ لن تنعكس في الأسعار. ان التأثير الذى سيشعر به لن يكون كثيرا، بل هو ملطفى فى اتجاه عالمى يصعب وزنه».

أخيرًا، علق الخبير الاقتصادي خورخي غونزاليس إزكييردو بأن جميع الأطعمة القابلة للتلف حاليًا، مثل الخضروات والفواكه، تم تبرئتها بالفعل من IGV.

«لفترة طويلة، لم تدفع جميع الأطعمة القابلة للتلف IGV لفترة طويلة، بحيث لا يؤثر الخصم على تلك المنتجات (القابلة للتلف). ما سيؤثر هو أسعار سبعة منتجات».

وهو يعتقد أيضا أن هذا التدبير خيار جيد لخفض أسعار السلع الأساسية، ولكن إذا كان مؤقتا لأنه سيكون تكلفتين للدولة. «أولا لديها تكلفة تحصيل الضرائب لأنك ذاهب لجمع أقل، لأنه تم تبرئة IGV للمنتج النهائي ولكن سلسلة الإنتاج بأكملها،» قال.

أوضح غونزاليس إزكييردو أنه نظرًا لأنه تخفيض كبير في تحصيل الضرائب، يمكن تعويضه عن طريق زيادة الإيرادات من قطاعات أخرى مثل التعدين.

«عندما تتخذ هذه التدابير التي تكلفك الموارد، يجب أن تكون مركزة للغاية، ولكن هنا لا تستفيد فقط أولئك الذين يحتاجون إليها حقًا. وبالنسبة لهاتين التكاليفتين، يجب ان يكون الاجراء عابرا، بأقل قدر ممكن».

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