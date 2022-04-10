تم عرض CJNG في متجر Oxxo في ميتشواكان: «التسوق المنزلي»

أظهر أعضاء المجموعة الإجرامية مشترياتهم في Oxxo

وعُرضت زنزانة مكونة من 10 رجال على الأقل من كارتل خاليسكو نويفا جينيراسيون (CJNG) في مشتريات مزعومة في متجر أوكسو، يُزعم أنه في مكان ما في ميتشواكان، مع عدم إزعاج السلطات راحة البال التامة.

قام أحد أعضاء الجماعة الإجرامية بتوثيق كيف ذهب زملاؤه إلى المتجر في منتصف الليل، بجوار امتداد الطريق. ومن المفارقات أن الموضوع الذي سجل بهاتف خلوي علق بأنه ذهب لتخزين مخزن المؤن.

وقال الرجل الذي ارتدى معدات تكتيكية وحمل بندقية مخصصة للقوات المسلحة، كما فعل الأعضاء الآخرين في CJNG: «تحياتي، أنت ذاهبون إلى أعمال ميريديان، الأولاد، أربعة أحرف نقية، مجنون؛ نأتي للقيام بالتسوق المنزلي».

من الضواحي القبض على أن الجميع كانوا يسافرون في شاحنة صغيرة مع منارات ستروب، كما لو كانت دوريات الشرطة، مركبات الوكالة الوزارية أو الحراس الشخصيين. بينما كان البعض يراقب، ذهب آخرون إلى المتجر لاختيار المنتجات.

أظهر أعضاء المجموعة الإجرامية مشترياتهم في Oxxo

لم تبلغ السلطات عن أي تقارير عن سرقة الجريمة المنظمة لمتجر Oxxo في الولاية, لذلك ليس من الواضح ما إذا كان أعضاء CJNG قد دفعوا بالفعل مقابل ما اشتروه أو قاموا ببساطة بتسخير سلطتهم لأخذ ما يريدون من خلال تسليحهم أمام موظفين أعزل.

وأوضح عامل محلي أنه ليس لديهم سوى واحد من العناصر و/أو العلامات التجارية المتاحة حول ما هو مطلوب، في حين اجتمع آخرون معها لاختيار المزيد من الأشياء. على الرغم من العرض المخيف، لم تبدو البائعة وفريقها في المتجر منزعجين.

كانت الوحدة التي كانوا يذهبون إليها مع الأبواب مفتوحة، مغلقة، ولكن مع وجود السائق في المقعد، بينما كان الآخرون بالقرب من موقف السيارات وبجواره كانت هناك حركة مرور المركبات والدراجات النارية.

طلب عضو قوات Nemesio Oseguera Cervantes، Mencho، من زملائه إرسال تحيات إلى الكاميرا، حتى الصراخ عليهم في المسافة من خلال ألقابهم، لكن المشترين المفترضين ظلوا يسألون عما يحتاجون إليه في الخلفية، أمام القهوة آلات.

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