دعت أستراليا إلى إجراء انتخابات عامة في 21 مايو

FILE PHOTO: Australian Prime Minister Scott Morrison speaks to the media at Melbourne Commonwealth Parliament Office, in Melbourne, Australia February 11, 2022. Darrian Traynor/Pool via REUTERS/File Photo

دعا رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إلى إجراء انتخابات فيدرالية يوم الأحد المقبل 21 مايو، لبدء معركة من الخلف للبقاء في السلطة بعد ثلاث سنوات اهتزت بسبب الفيضانات وحرائق الغابات ووباء COVID-19.

وتكافح حكومة موريسون المحافظة لجذب 17 مليون ناخب في أستراليا، متخلفة عن حزب العمال المعارض في سلسلة من استطلاعات الرأي على الرغم من ترؤس الاقتصاد المتعافي بمعدل بطالة يبلغ أربعة في المئة، وهو أدنى مستوى منذ 13 عاما.

«هذه الانتخابات تتعلق بك. لا أحد آخر. إنه يتعلق ببلدنا ومستقبلها»، قال موريسون.

«أعلم أن الأستراليين مروا بوقت صعب للغاية. واعلم ايضا ان استراليا ستواصل مواجهة تحديات صعبة للغاية فى السنوات القادمة».

Las encuestas muestran que el primer ministro Scott Morrison y el opositor, Anthony Albanese, está empatados estadísticamente para la contienda

واظهرت استطلاعات الرأى ان الكثير من الناخبين حذرون من الزعيم البالغ من العمر 53 عاما الذى يقدم نفسه على انه رجل الاسرة الاسترالى النموذجي ولا يخشى اعلان عقيدته الخمسينية المسيحية.

في فترة قاسية سبقت التصويت، اتهمه سياسيون، بمن فيهم عضوان ساخطان من حزبهم الليبرالي، بأنه سفاح ومستبد، وقال أحدهم إنه «ليس لديه بوصلة أخلاقية».

زعيم المعارضة لحزب العمل, أنتوني ألبانيز, 59, يهدف إلى إنهاء تسع سنوات من الحكم من قبل الحزب الليبرالي الوطني, ناشط حذر يركز على أداء موريسون في مواجهة الأزمات. إنه تكتيك يبدو أنه يعمل.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة «نيوزبول» مؤخرا أن حزب العمال يقود الائتلاف بنسبة 54 في المئة مقابل 46 في المئة على أساس الحزبين.

تم ربط موريسون وألبانز إحصائيًا كرئيس وزراء مفضل لولاية الثلاث سنوات القادمة.

تظهر استطلاعات الرأي المتعددة أن تكلفة المعيشة، مع ارتفاع أسعار البنزين بشكل ملحوظ منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، هي مصدر قلق رئيسي قبل الانتخابات، حيث التصويت إلزامي.

في فورة ما قبل الانتخابات، أعلنت الحكومة عن سلسلة من الهدايا، بما في ذلك خفض ضريبة الوقود واسترداد الضرائب لحوالي نصف السكان البالغين.

لكن الأحداث الجوية المتطرفة المنسوبة إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب واستجابة الحكومة قد حير العديد من الأستراليين أيضًا.

(مع معلومات من وكالة فرانس برس)

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