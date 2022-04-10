وفاة جندي آخر في هجوم إيلن في إتارا (نورتي دي سانتاندر)

بعد مقتل ثلاثة جنود ليلة الجمعة في كمين لمنشقي القوات المسلحة الثورية الكولومبية المنقرضة في ايتوانغو (أنتيوكيا)، قتل جندي آخر في شرق البلاد بينما كان يرافق العمليات ضد إيلن في ريف الطرا (نورتي دي سانتاندر).

وفقًا لتقارير من حساب تويتر للجيش الوطني الكولومبي، تم التعرف على الجندي الشاب المتوفى باسم إيفان أندريس غامارا.

«نرفض قتل الجندي المحترف إيفان أندريس غامارا مارتيلو في إل تارا، نورتي دي سانتاندر، في أعقاب عمل إرهابي من قبل إيلن. نحن نرافق ونرسل رسالة تعازي لعائلاتهم وأصدقائهم. بطل للأبد «، ترينارون.

ومن خلال نفس الشبكة الاجتماعية، أعرب قائد تلك القوة العسكرية، الجنرال إدواردو زاباتيرو، عن تعازيه لعائلة الجندي.

«نصلي إلى سبحانه وتعالى من أجل البقية الأبدية لبطلنا إلى الأبد الجندي المحترف إيفان أندريس غامارا، الذي قتله Eln أثناء قيامه بعمليات عسكرية في نورتي دي سانتاندر لحماية المجتمعات. التعازي لعائلته وأصدقائه»، نشر المسؤول الكبير.

وقد حدث ذلك بعد أقل من 24 ساعة من الهجوم الذي قام به المنشقون عن حرب العصابات المنقرضة التابعة للقوات المسلحة الثورية لكولومبيا في إتوانغو (أنتيوكيا)، حيث أصيب 10 آخرون، بالإضافة إلى الجنود الثلاثة الذين قتلوا، أحدهم في ظروف صحية خطيرة. تم نقل هذه الزي الرسمي إلى مستشفى بابلو توبون أوريبي والمستشفى العسكري. يبدو أنهم كانوا بعد الاسم المستعار «راميرو» رئيس الجبهة الثامنة عشرة لهذه الجماعة المسلحة.

في البيان الصادر عن قيادة الفرقة السابعة للجيش الوطني، أفادوا: «في ليلة الجمعة 8 أبريل، تعرضت مركبة عسكرية تحشد في قرية إل سينغو، المنطقة الريفية في بلدية إيتوانغو، شمال أنتيوكيا، لهجوم بالمتفجرات المثبتة على الطريق، على ما يبدو من قبل الإرهابيين من المجموعة المسلحة المنظمة المتبقية هيكل 18 ″.

وأكدوا أن القيادة ستقدم شكاوى إلى مكتب المدعي العام للأمة بشأن «استخدام وسائل وأساليب الحرب غير المشروعة»، وأكدوا أن هذا ينتهك القانون الإنساني الدولي.

ولا يستبعد أن تكون الجماعات المسلحة الأخرى هي مرتكبي الهجوم، وهذا هو السبب في أن قائد الفرقة السابعة، يوفينال دياز ماتيوس، ينتقل حاليا إلى المنطقة، برفقة سلطات عسكرية وشرطية أخرى؛ حيث سيعقدون مجلسا أمنيا مع عمدة إيتوانجو، ماوريسيو ميرا، لتقييم واتخاذ التدابير اللازمة.

وذكر الجيش أنه يأسف ويعرب عن تعازيه لأسر الجنود المتوفين، لكنهم يؤكدون أنهم سيواصلون تنفيذ العمليات العسكرية في المنطقة لضمان الأمن والهدوء في المنطقة.

القتال المسلح آخذ في الازدياد في المنطقة، قبل بضعة أسابيع تم الإبلاغ أيضا عن مقتل 3 جنود آخرين، في أعقاب اشتباكات مع عشيرة الخليج وأيضا مع المنشقين من القوات المسلحة الثورية لكولومبيا. في هذه العمليات، تمت إزالة الاسم المستعار غينيو، الذي تم تعيينه كقائد للجبهة الثامنة عشرة للمعارضين، وتم القبض على آخر من القادة. خلال هذه العملية، تمكن الجيش من إنقاذ قاصر تم اختطافه.

يقول سكان المنطقة إنهم يخشون استعادة اللحظات المتوترة في العام الماضي، عندما اضطر العديد من الفلاحين إلى الفرار بسبب القتال المستمر. وبالإضافة إلى ذلك، أفادوا بأنهم يتعرضون باستمرار للتهديد من قبل مختلف الجماعات الإجرامية العاملة في هذا القطاع، والتي من قبيل الصدفة، قريبة جدا من المكان الذي يقع فيه مشروع Hidroituango الضخم.





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