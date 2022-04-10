«2024 يزداد سوءًا»: ستسعى PRD لإلغاء تفويض تدخل AMLO

هذا الأحد 10 أبريل، وهو اليوم الذي يقام فيه يوم إلغاء الانتداب، أعلن أنجيل أفيلا، ممثل الحزب الديمقراطي الشعبي لدى INE، أن حزبه سيطلب إلغاء التمرين الاستشاري، وذلك بسبب المخالفات المختلفة التي حدثت قبل وأثناء اليوم.

خلال سلسلة من التصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام، أشار حامل معيار حزب الثورة الديمقراطية (PRD) إلى أن «هذه العملية ستعني قبل وبعد في العمليات الانتخابية»، وبالتالي حذر من أنه يجب أن تكون هناك سابقة تدين تدخل الاتحاد الحكومة.

El PRD promoverá una queja contra las y los servidores que promovieron la Revocación (Foto: Karina Hernández / Infobae México) Karina Hernandez/Infobae

ولتبرير نيته، استذكر أفيلا عندما سخر الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) موقف المعارضة وأعلن «لا تأتي إلي بقصة أن القانون هو القانون» خلال صباح تناول مسألة إلغاء الولاية. في هذا الصدد، قال إنه من المتناقض أن الرئيس هو الذي يقول إنه منذ 1 ديسمبر 2018 أقسم على حماية الدستور واحترامه.

بالإضافة إلى ذلك، اجتذب الوقت الذي استخدم فيه Adán Augusto لوبيز هيرنانديز، رئيس وزارة الداخلية (Segob)، موارد من الدفاع الوطني لحضور حدث والترويج لإلغاء الانتداب، وذلك لأنه انتقل على متن طائرة من الحرس الوطني (GN ) إلى سونورا، وشارك في حدث سياسي وقال «لا تستمع إلى مديري INE، إنهم يغادرون».

مع هذا في السياق، سخرية perredist واستجوب الحكومة، لأنه، في ممارسة التعاطف، طرح مسألة ما سكان فيراكروز، زاكاتيكاس وميتشواكان، الذين عانوا من نتائج السياسة الأمنية AMLO ويرون أن GN قدمت جزءًا من البنية التحتية في خدمة التبشير لوبيز أوبرادور.

La promoción de la Revocación corría por cuenta del INE (Foto: Cuartoscuro) Andrea Murcia

كما لو أن هذا لم يكن كافيًا، فقد قدم منشورًا من وزارة المالية والائتمان العام (SHCP) تم نشره على حسابه الرسمي على تويتر، والذي يشجع المواطنين على المشاركة في أول إلغاء للانتداب الذي عقد في المكسيك.

وبالتالي، سيقدم حزب الشعب الجمهوري عملية البطلان التام لإلغاء الانتداب بسبب «التدخل المنهجي» من قبل الموظفين العموميين ورئيس الجمهورية نفسه، وهذا لأنهم يريدون إنشاء سابقة للعملية الانتخابية لعام 2024، حيث سيتم تحديد رئاسة جديدة.

أخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن حركة مورينسيا الوطنية (مورينا)، حزب لوبيز أوبرادور، تبرز كمظاهرة سياسية مع أكثر المتعاطفين، حيث تضع استطلاعات الرأي مارسيلو إبرارد وكلوديا شاينباوم كقادة للأفضليات الانتخابية، والتي يمكن أن تمثل احتمال أن هناك استمرارية لحكومة AMLO. وبالتالي، يصر الحزب الديمقراطي الديمقراطي، وهو جزء من ائتلاف الذهاب من أجل المكسيك، على الخطاب المؤقت، بحيث تتم انتخابات عام 2024 بأكثر الطرق ديمقراطية ممكنة.

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