يتوقع زيلينسكي ردا قويا من دول الحلفاء بعد الهجوم الروسي في كراماتورسك

Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Monday April 4, 2022 visits the town of Bucha outside the capital Kyiv, following reports of civilian deaths in the area previously occupied by Russian forces. These are war crimes and will be recognised by the world as genocide, Zelensky said. He also inspects Irpin and Stoyanka where Russia troops have retreated.

قال الرئيس الاوكرانى فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة انه يتوقع «ردا عالميا قويا» من القوى العالمية الاولى عقب الهجوم الروسى على محطة القطار فى مدينة كراماتورسك الاوكرانية فى منطقة دونيستك.

وقال الرئيس الاوكرانى فى خطابه المسائى «مثل المجزرة التى وقعت فى بوشا، مثل العديد من جرائم الحرب الروسية الاخرى، يجب ان يكون الهجوم الصاروخى فى كراماتورسك احد التهم فى المحاكم (الدولية)، وهو ما سيحدث بالتأكيد».

وقال زيلينسكي إنه سيكون هناك جهد عالمي لتحديد ما حدث «دقيقة بدقيقة» خلال غزو روسيا لأوكرانيا. «من فعل ماذا، الذي أعطى الأوامر. من أين جاء الصاروخ، ومن كان يحمله، ومن أعطى الأمر وكيف تم تنسيق الهجوم»، وأضاف الرئيس، محذرا من أن «المسؤولية أمر لا مفر منه».

وقال ان «دعاة الدولة الروسية كانوا في عجلة من امرنا لتحويل المسؤولية عن الهجوم الى القوات الاوكرانية لدرجة انهم القوا باللوم على روسيا عن طريق الخطأ»، واضاف ان وكالة الانباء الروسية سبوتنيك ذكرت ان الهجوم «وقع بينما كانت الصواريخ لا تزال في الهواء».

En el bombardeo murieron más de cincuenta personas via REUTERS

وذكر رئيس أوكرانيا أيضا أنه تحدث عن هذا الهجوم الروسي على كراماتورسك مع رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، والممثل السامي للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي اجتمع مع زيلينسكي يوم الجمعة بعد زيارة مدينة بوشا.

الهجوم، الذي قتل فيه ما لا يقل عن 50 شخصا، وفقا لرئيس الإدارة العسكرية الإقليمية دونيتسك، بافلو كيريلينكو، أدان يوم الجمعة من قبل زيلينسكي، الذي اتهم الركاب بإطلاق صاروخ على المحطة، حيث «كان الآلاف من الأوكرانيين المسالمين ينتظرون إجلاؤهم. »

«عدم امتلاك القوة والشجاعة للوقوف أمامنا في ساحة المعركة، فهم يدمرون بشكل ساخر السكان المدنيين. إنه شر ليس له حدود، وإذا لم يعاقب، فلن يتوقف أبدًا».

الاغتصاب في بوشا

نددت مفوضة حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، ليودميلا دينيسوفا، يوم الجمعة بأن القوات الروسية اغتصبت القصر خلال احتلالها لمدينة بوشا، بالقرب من العاصمة كييف.

أصدرت دينيسوفا منشورًا على صفحتها على فيسبوك يسرد حالة قاصرين على الأقل, فتاة تبلغ من العمر أربعة عشر عامًا وصبي يبلغ من العمر 11 عامًا, يُزعم أنهم اغتصبوا من قبل المحتلين الروس.

وفي هذا السياق، حثت دنيسوفا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأمم المتحدة على التحقيق في هذه الحقائق.

وقال النائب الأوكراني، الذي أصر على أن الاغتصاب «ممنوع منعا باتا» بموجب اتفاقية جنيف للقانون الإنساني الدولي لعام 1949، «لا يوجد مكان على الأرض أو في الجحيم حيث يمكن لهؤلاء المجرمين العنصريين الاختباء من الانتقام».

(مع معلومات من يوروبا برس)

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