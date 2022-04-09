YouTube blocked the official channel of the Russian Parliament due to US sanctions

ندد رئيس مجلس النواب فيالبرلمان، فياتشيسلاف فولودين، بأن قناة YouTube «Duma-TV» تم حظرها على منصة الفيديو.

وجد الصحفيون في موسكو أنه منذ يوم السبت لا يمكن الوصول إلى هذه القناة على المنصة، مع أو بدون شبكة خاصة افتراضية (VPN)، وهو جهاز يسمح لك بتجنب العوائق.

وفقًا لجوجل، تم إغلاق الشبكة بسبب العقوبات الأخيرة التي أصدرتها الحكومة الأمريكية. «تلتزم Google باحترام جميع العقوبات والقوانين التجارية المعمول بها. وقال متحدث باسم المجموعة في بيان تم نقله إلى وكالة فرانس برس «إذا كان الحساب ينتهك شروط الاستخدام الخاصة بنا، فإننا نتخذ الإجراء المناسب».

واشتكى فولودين الى حسابه فى تيليجرام «ان الولايات المتحدة تريد ان تحكر نشر المعلومات». واضاف «لا يمكننا السماح بذلك».

وفقًا لموسكو، فإن قناة «Duma-TV» لديها أكثر من 145,000 متابع على YouTube. وتبث مقتطفات من المناقشات البرلمانية والمقابلات مع النواب الروس والبث المباشر.

«يبدو أن كل شيء يشير إلى أن YouTube قد وقع قناعته الخاصة»، ردت المتحدثة باسم الدبلوماسية الروسية ماريا زاخاروفا على Telegram، وحثت الروس على نقل محتواهم إلى المنصات المحلية. واضاف «اسرع».

طلب منظم الاتصالات الروسي Roskomnadzor من Google «على الفور» استعادة حساب «Duma-TV».

في الأسابيع الأخيرة، في خضم الصراع في أوكرانيا، اتهمت السلطات الروسية مرارا يوتيوب بحجب حسابات وسائل الإعلام والمسؤولين الروس.

قناة Duma TV, التي تنشر تعليقات حصرية من قبل النواب وتبث الجلسات العامة, تم إعفاؤها حتى الآن من القيود التي أعلنتها شركات المنصات الأمريكية ضد البث من قبل الوكالات الروسية الرسمية ووسائل الإعلام انتقامًا لغزو أوكرانيا.

ومع ذلك، أشارت سلطات مجلس الدوما إلى أنها «مستعدة لهذا الوضع» وأعلنت أن بثها يستمر على المنصات الروسية مثل RuTube أو Vkontakte أو قناة الرسائل Telegram، وفقًا للمذكرة التي جمعتها وكالة تاس.

(مع معلومات من وكالة فرانس برس ويوروبا برس)

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