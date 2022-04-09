هل سيكون لدى بريان كرانستون وآرون بول حجاب في «دعوة أفضل شاول»?

يقول بوب أودنكيرك وداعًا للشخصية بعد سلسلتين مذهلتين والتكريس النهائي. (نيتفليكس)

سيصل الموسم الأخير من Better Call Saul هذا العام وقد يكون مفاجأة للجماهير الذين بدأوا هذه الرحلة بريكينج باد. منذ أن تم إصدار العرضية في عام 2015، كانت هناك دائمًا علامة استفهام حول ما إذا كان حجاب سيكون بريان كرانستون ممكنًا وآرون بول، الممثلون الذين لعبوا دور والتر وايت وجيسي بينكمان في الخيال الأصلي. على وشك الاستنتاج، تناول منشئو السلسلة العرضية هذا الاحتمال.

« سيكون من العار إذا انتهى العرض دون ظهور [كرانستون وبول]، أليس كذلك؟ «، قال فينس جيليجان في محادثة مع مجلة Variety. «لقد سمعتها هنا أولاً»، وقال مازحا، وأضاف المشارك في الخالق بيتر غولد: « إذا كان ذلك سيحدث من أي وقت مضى، فهذا هو الوقت الذي يبدأ فيه هذان العرضان بالتقاطع. [...] يتقاطع هذان العالمان بطريقة لم ترها من قبل، وهذا أمر مؤكد ».

تعمل القصة من بطولة بوب أودنكيرك كمقدمة لفيلم Breaking Bad، الذي تم بثه بين عامي 2008 و 2013. قبل ست سنوات من الأحداث الأصلية، بدأت الرحلة مع جيمي ماكجيل في بداية هذا القرن، عندما عمل كمحام منخفض الاسم واحتفظ بمكتب موكله في الغرفة الخلفية لصالون تجميل. بهذه الطريقة، نلاحظ تحول الشخصية في ما انتقل من كونه محتال سابق إلى أن يصبح رجل القانون ومجرم مرتبط بعصابة تهريب المخدرات في البوكيرك، نيو مكسيكو.

بدأت Better Call Saul البث على إشارة AMC الأمريكية منذ فبراير 2015 وكانت المؤامرة على الهواء لمدة خمسة مواسم أخرى حتى الآن . في أمريكا اللاتينية، يمكن رؤية العنوان على منصة Netflix، وسيتم إصدار الدفعة السادسة والأخيرة من الحلقات قريبًا. من المتوقع أن تتواصل نهاية الموسم مباشرة مع بداية Breaking Bad.

في حين أنه لا يوجد شيء مؤكد بشأن إمكانية عودة بريان كرانستون وآرون بول إلى أدوارهما التي لا تنسى، فقد أعاد كلاهما بالفعل عرض شخصياتهما في عام 2019 مع فيلم El Camino: فيلم Breaking Bad. يتبع الفيلم هروب جيسي، الذي كان قد أجبر على القيام بأعمال استعباد تحت سلطة العصابة بقيادة تود (جيسي بليمونز) والعم جاك (مايكل بوين).

إل يونيفيرسو اسبانديدو دي بريكينج باد

فينس جيليجان هو العقل المدبر لواحدة من أعظم القصص على شاشة التلفزيون. كان والتر وايت (كرانستون) أستاذًا في الكيمياء، حيث تم تشخيصه بسرطان الرئة غير القابل للجراحة، يجد الإجابة المثالية لمشاكله المالية: الطبخ وبيع الميثامفيتامين. ينضم إلى طالب مدرسة قديم, جيسي بينكمان, لبدء عمل مثير يمكنه استعادة الأمل في إعطاء عائلته مستقبلاً عظيمًا, لأن لديه ابن مراهق مصاب بالشلل الدماغي وزوجة حامل بابنته الثانية.

الإنتاجات العرضية لـ Breaking Bad التي وصلت لاحقًا إلى نهاية السلسلة هي أفضل كول شاول وإل كامينو: فيلم من Breaking Bad. كل هذه العناوين متاحة للمشاهدة في كتالوج Netflix. في 19 أبريل، سيتم إصدار الجزء الأول من الموسم السادس من قصة شاول غودمان .

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