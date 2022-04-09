لماذا لا يعتبر طائر الدراج وغينيا جزءًا من السلة الأساسية؟

و قبل منتصف الليل بقليل في 7 نيسان/أبريل, ماريا ديل كارمن ألفا، أعلنت بحماس أن وقد وافق الفرع التشريعي على القانون الذي يبرئ دفع IGV «للمنتجات من سلة الأسرة الأساسية». ومع ذلك، من السلطة التنفيذية، انتقد رئيس الوزراء Aníbal Torres إضافة الأطعمة التي ليست جزءًا من النظام الغذائي من العائلات ذات الموارد المنخفضة. لذلك، يجدر التساؤل عما يجعل منتجات مثل طائر الدراج أو الطيور الغينية قد تلقت هذه الفائدة إذا لم تكن متاحة لجميع البيروفيين.

على الرغم من أن الدراج يصنف اليوم على أنه دواجن، إلا أن وجوده لم يبرز فقط على الطاولات الأرستقراطية، ولكن حتى في الأحداث الملكية. لم يكن ميل هذا الطائر، مثل الطاووس أو البجع في ذلك الوقت، بسبب طعم لحمه فحسب، بل إلى جماله الذي يبرز بفضل ريشه الملون وذيله الطويل. ذكرت مذكرة من El Comercio نشرت في عام 2010 بالفعل إغلاق العديد من المفرخات الدراج في بلدنا لأنها كانت تجارة غير مربحة.

في محادثة مع Infobae، مزرعة الدراج «إيفانز» الواقعة في مقاطعة إيلو، علق Moquegua أن كلا من الدراج المظلم و collarejo يكلف S/400 لكل وحدة دون حساب تكلفة الشحن إلى العاصمة. بالإضافة إلى ذلك، أكد أن إرسال الطيور لا تزال على قيد الحياة. يعد Collarejo أحد أكثر أنواع الدراج شيوعًا للتربية المحلية نظرًا لسهولة تربيته. ومع ذلك، في حالة الدراج المظلم أو المعروف أيضًا باسم التبجيل، يتم تربيته بشكل أساسي للاستخدام في المطبخ.

يكمن ارتفاع سعر الدراج في تعقيد تربيته. تعتبر أول 40 يومًا من الحياة مهمة ومن الأهمية بمكان التأكد من تعرضها لدرجة الحرارة المحيطة والحصول على التغذية السليمة. يشير منشور من Agritotal، وهو موقع متخصص في الأعمال الزراعية، إلى أن البيض المسلوق المفروم وحبوب القمح والذرة الرفيعة والذرة والفواكه الموسمية والبرسيم والخضروات الأخرى مثل السلق والخس تضاف إلى النظام الغذائي المتوازن. بالإضافة إلى ذلك، يجب توخي الحذر بشكل خاص مع المساحات التي تتطور فيها هذه الطيور.

طيور غينيا

يُعرف طائر غينيا أيضًا باسم طيور غينيا، وهو حيوانات متوسطة يتراوح وزنها من 3.3 إلى 4 كيلوغرامات. هذه طيور غريبة لم تجذب الانتباه فقط لذوقها ولكن أيضًا لقدرتها على استهلاك الحشرات دون تدمير الغطاء النباتي. أخبرت شركة الدواجن Criales هذه وسائل الإعلام أنه في الوقت الحالي هذا النوع من الطيور ليس للبيع حتى بداية موسمه الذي يبدأ في سبتمبر. تقدم نقطة البيع هذه في أزواج من عمر شهر واحد ولدت بواسطة S/50.00.

¿Por qué el faisán y la gallina de guinea no son parte de la canasta básica?

لا يحتاج تكاثر هذه الطيور إلى قدر كبير من العناية مثل الدراج، ولكن نظرًا لأنه طائر قادر على الطيران، فيجب بناء مساحات حيث يمكنه السفر دون أن يكون لديه خيار الهروب. نظامهم الغذائي لا يتطلب. يعتبر لحمها من أكثر اللحوم صحة وأكثرها غذائيًا لأن وجود الدهون فيها هو 1٪. يعد بيع بيضهم أيضًا عملاً مهمًا لأولئك الذين يربونهم بسبب إنتاجهم المستمر وعمر التخزين الطويل.

على عكس الدجاج، وهو طعام شائع على طاولات الأسرة، لا يمكن الوصول بسهولة إلى كل من طائر الدراج وغينيا. لذلك من اللافت للنظر أنها قد أدرجت في القانون الذي تبرئ المنتجات التي هي جزء من سلة الأسرة الأساسية من ضريبة المبيعات العامة (IGV).

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