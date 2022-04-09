ما هي الطريقة الأكثر صحة للمشي

A group of friends walking a scenic pier in Hawaii





كوسيلة نقل، كرياضة أو ببساطة كنزهة... المشي هو جزء مركزي من حياتنا. ولكن هل نفعل ذلك بشكل صحيح؟ هل استفدنا منها بما فيه الكفاية؟ أجرت صحيفة الغارديان مقابلة مع أنابيل ستريتس، مؤلف كتاب «52 طريقة للمشي: العلم المدهش للمشي من أجل العافية والفرح، أسبوع واحد في كل مرة» (52 طرق للمشي: العلم المذهل للمشي من أجل العافية والفرح، أسبوع واحد في كل مرة).

كما أوضح الخبير، فإن أفضل وقت للمشي يعتمد على روتين كل شخص. «إذا كنت لا تنام جيدًا، فعليك المشي لمدة 10 دقائق على الأقل في الساعة الأولى بعد الاستيقاظ وتحتاج إلى الخروج لإخبار جسمك بالعودة للنوم في غضون 15 ساعة.»

ويضيف أن خيارا جيدا آخر لهذا النوع من الناس هو المشي في وقت متأخر بعد الظهر أيضا، من الناحية المثالية في الغابة. «وجدت إحدى الدراسات التي استشرتها أنه بالنسبة للأشخاص الذين يسيرون عبر غابة الصنوبر، كان التأثير مشابهًا لتأثير تناول حبوب منع الحمل المنومة.»

El mejor aire para respirar al caminar debe estar lleno de iones negativos, lo que ocurre donde el agua se estrella, por ejemplo en una cascada.

بالطبع، إذا كان المشي لتحسين الحالة المزاجية، يقول: «يقول العلم أنك تغادر مبكرًا أيضًا».

بالنسبة لأولئك الذين يكرهون الصباح، يمكن أن تكون المشي المسائي جيدة. خاصة إذا كان هناك اكتمال القمر. «ينام الشخص العادي 20 دقيقة أقل على اكتمال القمر. كان أسلافنا قد استخدموا ضوء القمر كامتداد لليوم: نحن مصممون لنكون بالخارج فيه».

ماذا عن أولئك الذين ليس لديهم غابة قريبة أو حديقة حيث يمكنك رؤية الشمس أو القمر. ما توصي به الشوارع هو الانتباه إلى الفركتلات. «الفركتال هو نمط متكرر، غالبًا ما يوجد في الطبيعة وعلى الإطلاق في الهندسة المعمارية. عندما نرى فركتال، نرتاح غريزيًا: ينتج دماغنا موجات ألفا تجعلنا نشعر بالرضا».

Si la caminata es por la ciudad, la experta recomienda observar los patrones en la arquitectura (EFE/Carlos Ramírez)

بالإضافة إلى ذلك، ينصح الخبير بعدم التجول في النظر إلى الهاتف المحمول: «يمكن أن تصدمك سيارة. ولا يمكنك سماع الطيور تغني. كشفت دراسة أن أغنية الطيور ترفع معنويات الناس الذين يعيشون في المدن».

علاوة على ذلك، أضاف أنه عندما يلاحظ الأفق ينخفض مستوى الإجهاد، ينخفض الكورتيزول. «هذا هو السبب في أننا نحب وجهات النظر»، ويوضح.

توصية أخرى من الشوارع هي البحث عن مكان حيث يوجد ماء لأن أفضل هواء للتنفس عند المشي يجب أن يكون مليئًا بالأيونات السالبة، والذي يحدث حيث تعطل المياه، على سبيل المثال في شلال. «قارنت إحدى الدراسات مجموعات مختلفة من مقدمي الرعاية. مشت مجموعة بالقرب من الشلالات، وبقيت أخرى في الداخل، وسار آخر في الجبال. كانت المجموعة المتسلسلة تعاني من ضائقة نفسية أقل بكثير، وقدرة رئة أكبر ومستويات أعلى بكثير من جسم مضاد يسمى الغلوبولين المناعي الإفرازي، والذي يوجد في البطانة المخاطية لفمنا وأنفنا، وفي أمعاءنا».

لصنع هذا الكتاب، سار الشوارع على ارتفاعات عالية، عبر الغابات، حافي القدمين، على ظهره وتحت اكتمال القمر. مع الفضول باعتباره المرشد الوحيد، اتبع الأنهار وطرق الحج. حاول المشي بنشاط، بعقل وتعداد الروائح أثناء مشيه.

يتم جمع النتائج في 52 فصلاً قصيرًا، يركز كل منها على طريقة مختلفة للاستمتاع بنزهة يومية أو، كما تحب الشوارع تسميتها، المشي.

يقدم الخبير عشرات الطرق المبتكرة لجعل أي شخص من أي عمر أو مستوى لياقة يمشي. تظهر الدراسات أن هناك العديد من الفوائد التي تأتي حتى من المشي القصير جدًا أو البطيء جدًا. المشي في البرد والرياح والمطر له أيضًا مكافآته الخاصة، وقد ثبت أن ركوب الطين يحسن المزاج ويساعد على التركيز وتخفيف الربو.

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