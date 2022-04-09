ما هو معروف عن وفاة شخص بالغ كبير أثناء التصوير في Soyaltepec، أواكساكا

تم تعليق تصوير الفيلم المكسيكي La gran sedución في 7 أبريل دون أن تحدد شركة الإنتاج Pimienta Films السبب. ومع ذلك, أحد وسائل الإعلام المحلية في جزيرة Soyaltepec في أواكساكا, أكد أن السبب الحقيقي كان سيكون وفاة شخص بالغ كبير كان يتصرف على ما يبدو على إطلاق النار.

على الرغم من تأكيد وفاة المرأة البالغة من العمر 88 عامًا في 6 أبريل من قبل حكومة بلدية سان ميغيل سويالتبيك، إلا أنه لا توجد معلومات تؤكد مشاركتها كشخصية إضافية في طاقم الفيلم.

تمت استشارة مصدر وجها لوجه لهذه الحقيقة من قبل Infobae México وأكد أن كبار السن لم يكن جزءًا من الإنتاج ولم تختبر لتكون شخصية إضافية أو ثانوية؛ ومع ذلك، فإن المرأة حققت الملف الشخصي للذهاب إلى الصب، عاشت في المنطقة و تاريخ نعيها يتزامن مع تعليق التصوير.

Así se llevaban a cabo las audiciones para ser personaje extra o secundario (Foto: facebook.com/GobSoyaltepec)

«تعازينا الصادقة لعائلة لورينزو فينتورا على الوفاة الحساسة للسيدة ماريا كريستينا فينتورا لوبيز»، تمت قراءتها على صفحة الفيسبوك لحكومة بلدية سان ميغيل سويالتبيك.

تجدر الإشارة إلى أن شركة الإنتاج المكسيكية Pimienta Films هي التي تقف وراء أفلام مثل Noche de Fuego (2021)؛ المخرج الذي ينسقويوي ويديرها هو نيكولاس سيليس، الذي عمل كمنتج لروما (2018)، من إخراج ألفونسو كوارون.

في 7 أبريل، ذكرت وسائل الإعلام المحلية El Piñero أن المرأة البالغة من العمر 88 عامًا توفيت في المجموعة بسبب التهور الواضح. على هذا الموقع، تم التأكيد على أنه «بسبب الإهمال والسرعة»، تم قلب السيارة التي تم فيها قلب رودريغو سانشيز فاسكيز، وهو عضو في Nahuala Casting وكبار السن الذين لقوا حتفهم.

El gobierno municipal emitió una esquela (Foto: facebook.com/GobSoyaltepec)

من ناحية أخرى، شاركت وسائل الإعلام المحلية أن عضو الإنتاج قد تعرض لإصابة في الرأس، وتتزامن هذه المعلومات مع البيان الذي أدلى به الشخص الذي استشار هذه الوسيلة وادعى أنه كان هناك وقت وقوع الحادث.

وفقًا لهذا المصدر، كان الكبار الأكبر سنًا قد جاءوا لزيارة أقاربها، حيث أن الشوارع في جزيرة سويالتبيك مائلة، وكانت ستطلب توصيلة للنزول، لذلك حاول أعضاء الإنتاج مساعدتها من خلال الحصول عليها على متن الطائرة، كانوا سيتسلقونها على مركبة ATV، ومع ذلك، فإن وزن الحاضرين والمنحدر الحاد تسبب في زعزعة الاستقرار.

Esta es la cuatrimoto en la que la adulta mayor habría sufrido el fatal accidente (Foto: Cortesía página FB Isla Soyaltepec: Oaxaca)

قرب نهاية شهر مارس، أطلقت Nahuala Casting دعوة لسكان جزيرة Soyaltepec و Tuxtepec و Jalapa de Diaz، المناطق الواقعة في ولاية أواكساكا. يمكن لأي شخص أكثر من 25 الاختبار كشخصية ثانوية أو إضافية في فيلم La Gran Seduction بواسطة Pimienta Films.

تم عقد المسبوكات بين 31 مارس وكان من الممكن تمديدها حتى 8 أبريل، وفقًا لحكومة بلدية سان ميغيل سويالتبيك.

قال غوستافو لوبيز، منسق التمثيل في Nahuala Casting، في مقطع فيديو: «إنهم لا يحتاجون إلى مستوى معين من التعليم أو العمر، طالما أنهم تجاوزوا 25 عامًا، وحتى كبار السن يمكنهم الحضور، وسيكون لديهم حوالي أربع صور تم التقاطها ويحتاجون فقط إلى الرغبة في المشاركة».

Este fue el comunicado de la empresa que organizó el casting (Foto: Nahuala Casting)

غراسييلا ليزبيث ميغيل فيلانويفا هو المخرج الصب لفيلم La Gran Seduction من قبل Pimienta Films، بعد الحادث المميت المتعلق بالمركبة، أصدر بيانًا نيابة عن هذه الشركة.

«نعلمك بموجب هذا أن فريق الصب لدينا المكون من غوستافو لوبيز وكارلوس أوروبيزا وإيمانويل توفار سيوقف الاختبارات من هذه اللحظة فصاعدًا في المنطقة (Tuxtepec و Sayaltepec و Jalapa de Diaz) نظرًا لحقيقة أن الإنتاج قد علق بشكل عام الأعمال السابقة لإنتاج الفيلم»، فإنه كان من الممكن القراءة فيه.

كما ذكر الإعلان أن «الإنتاج سيتصل بالسلطات المختصة لتقديم مزيد من المعلومات رسميًا». وفقًا لأنجيل كامارينا، مراسل أخبار tvbus، تمت إزالة مونتاج تصوير فيلم بالفعل من الجزيرة في 8 أبريل.

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