«يا لها من صدفة»: السيناتور الأمريكي ماركو روبيو على وجود العقيد الروسي في كولومبيا

انضم عضو مجلس الشيوخ من أصل كوبي ماركو روبيو إلى الجدل حول وجود الرجل العسكري الروسي ديمتري فلاديميروفيتش تارانتسوف كملحق لسفارة الاتحاد الروسي في كولومبيا. وأشار إلى القضية فيما يتعلق بالاتهامات التي أثيرت ضد العقيد من وسائل الإعلام الكولومبية لتورطه المزعوم في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية 2016.

رد عضو الكونغرس روبيو، وهو عضو في الحزب الجمهوري وعضو في لجنة الاستخبارات المختارة في مجلس الشيوخ الأمريكي وهو أقدم عضو فيه، على سؤال طرح عليه حول هذه القضية خلال زيارته للجالية الفنزويلية في دورال، فلوريدا.

«يا لها من صدفة أنه في كولومبيا!» ، هتف روبيو في جولة الأسئلة، قبل أن يقول إنه يحذر منذ أكثر من عام من أن «عناصر من اليسار الدولي تسعى إلى التدخل وخلق فوضى في الانتخابات الكولومبية».

ووفقا للسيناتور، فإن هذه الكتلة ستحاول التدخل في أمريكا اللاتينية من خلال استراتيجيات مثل الفوضى والمعلومات المضللة، بدعم من شعب من كوبا وفنزويلا.

في مواجهة الاتهامات التي انتشرت حول ديمتري تارانتسوف، «الذي ينوي تقديمه [...] كجاسوس إلكتروني يُزعم أنه مرتبط بأعمال التدخل في الانتخابات الأمريكية»، أصدرت سفارة الاتحاد الروسي بيانًا صحفيًا للدفاع عن الملحق العسكري.

يلاحظ المكتب الدبلوماسي الروسي أن تارانتسوف رجل عسكري محترف تم تعيينه بالفعل في بعثات أخرى في الخارج. كما قال Infobae بالفعل، تم إدراجه هو وزوجته، فيتاليا أناتوليفنا تارانتسوفا، كملحقين جوي عسكري في قائمة دبلوماسيون في الولايات المتحدة في صيف عام 2014. كما ظهر العقيد في الدليل الدبلوماسي لحكومة كندا في عام 2007.

في نهاية مهمة العقيد تارانتسوف إلى الولايات المتحدة، تؤكد السفارة الروسية أنه حدث في ظل الظروف العادية «وعاد إلى روسيا في يوليو 2015، أي قبل أكثر من عام من الانتخابات الرئاسية الأمريكية. U.U.».

بالإضافة إلى ذلك، لاحظوا أن الاتهامات ضد تارانتسوف تنبع من مقال صحفي نشرته مجلة Foreign Policy، والذي يستشهد أيضًا بتقرير صادر عن لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي حول التدخل المذكور أعلاه، وهي وثيقة يظهر فيها لقب تارانتسوف.

من بين آلاف الصفحات من التقرير المكون من خمسة مجلدات، لا يكاد يوجد ذكر موجز لتارانتسوف، الذي يقول «من غير المعروف ما إذا كان تارانتسوف قد حضر الحدث»؛ على وجه التحديد في قسم «الجهود الروسية للتحقيق في أنظمة وعمليات التصويت الأمريكية، بالإضافة إلى عناصر أخرى من التصويت البنية التحتية». لم يتم ذكر اسمه الأول أو اسم العائلة حتى في بقية الوثائق.

يختتم البيان بالقول إن هذه التقارير حول تارانتسوف تمثل «جانبًا آخر من رهاب التجسس على وشك صيد الساحرات. نقطة. لا شيء آخر».

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