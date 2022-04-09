فيديو: رجل يواجه اللصوص المشتبه بهم في محطة ترانسميلينيو دي بانديراس

سجل شريط فيديو اللحظة التي ادعى فيها رجل، ساعده فقط في ذلك الوقت مظلة رأى بها رجلين يتعرضان للاعتداء في ترانسميلينيو، أنه يدافع عن نفسه حيث أشار إلى أنه كان يحاول سرقتهم.

تظهر الصور كيف أنه من خارج إحدى حافلات النقل المفصلية, شخص غامض على ما يبدو يهين ويدعو رجلين للخروج إلى المحطة لمواجهتهما.

لفتت تلك اللحظة انتباه الأشخاص الذين كانوا قريبين ينتظرون طرقًا أخرى، بالإضافة إلى أولئك الذين كانوا داخل الحافلة المعنية. منذ ذلك الحين، كان بعض المستخدمين يجمعون ويبدأون نوعًا من الهجمات الجسدية والهجمات الجسدية على المجرمين المزعومين.

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على الفور، واحد من الرجال الذين واجهوا، يرتدي قبعة حمراء وسترة زرقاء، خرج من الحافلة مصممة على القتال مرة أخرى، ولكن على الفور، بعد مطاردة قصيرة، هرب من جانب محطة بانديراس في كينيدي.

وفي الوقت نفسه، كان الرجل الآخر، الذي سيكون شريكه، يرتدي سترة بيضاء وجينز. بالإضافة إلى حقيبة، كان محاطًا بالأشخاص الذين اجتمعوا للدفاع عن الرجل الذي قال إنهم يريدون سرقته.

لم يتمكن هذا المجرم المشتبه به من فعل أي شيء أثناء تعرضه للاعتداء من قبل عدة أشخاص واحتجزحتى حتى وصول بعض سلطات TransMilenio أو موظفي الخدمات اللوجستية.

تم التقاط الفيديو من قبل مستخدم آخر لاحظ الموقف:

الوضع ليس شيئًا يحدث بمعزل عن أهم نظام نقل في العاصمة، لأنه، وفقًا لأمانة الأمن في بوغوتا، في الشهرين الأولين من العام وحده، كان هناك أكثر من 1400 عملية سطو في TransMilenio، تمثل ما يقرب من 25 سرقًا يوميًا.

وفي الوقت نفسه، قالت المستشارة ديانا دياجو، من المركز الديمقراطي، إنه في عام 2021 وصل عدد عمليات السطو إلى 3468 في المحطات، بينما في بيانات أخرى، أشار دياجو في ذلك الوقت، في الحافلات كان الرقم أعلى من 3000 حالة، وهو الوضع الذي تم حسابه على طرق الطعام مع رقم مماثل.

في الآونة الأخيرة، في الميزانية العمومية التي قدمها مكتب عمدة بوغوتا، المسمى «أكثر من 000 25 عين أتينتوس»، تم الكشف عن بعض الاستراتيجيات التي يجري تنفيذها حاليًا في نظام النقل، سعياً إلى مزامنة خطة الطوارئ مع جميع الجهات الفاعلة اللوجستية التي تساعد في TransMilenio التشغيل في كل محطة من المحطات.

وذكر التقرير ان اكثر من 70 مجرما تم القبض عليهم فى بلاغرانت بينما تم ضبط ما يزيد قليلا على 1500 قطعة من الاسلحة ذات الشفرات على جذوع وحافلات بالاضافة الى 11 اسلحة صادمة اخرى.

وفقًا لـ Personería de Bogotá، كانت المحطات الأكثر تضررًا والتي كان لديها أكبر عدد من السرقات خلال عام 2021 هي تلك الموجودة في الجذع الشمالي، وشارع كاراكاس إلى الجنوب وكذلك Calle 80.

وبالمثل، فإن NQS، على الرغم من أنها واحدة من الأقل تضررًا من عمليات السطو: الاتجاه هو أن الضحايا يميلون إلى الذهاب جنوبًا. أما بالنسبة للمحطات، فقد اتفق كل من TransMilenio و Personería على أن أفينيدا خيمينيز والبوابة الشمالية والبوابة الجنوبية هي المكان الذي تحدث فيه السرقات أكثر، من بين أمور أخرى حدثت من قبل الكيانات.

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