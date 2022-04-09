فيديو: تم تعطيل المتفجرات في شيناكوتا في نورتي دي سانتاندر

في ليلة الجمعة، انفجرت شرطة مكافحة المتفجرات بطريقة خاضعة للرقابة جهاز تم التخلي عنه على ما يبدو لعدة أيام على الطريق المؤدي إلى بلدية شيناكوتا السياحية (نورتي دي سانتاندر) والتي تعد واحدة من أكثر الأماكن زيارة خلال أسبوع عيد الفصح.

وقال العقيد كارلوس مارتينيز، قائد الشرطة: «بعد ظهر اليوم أبلغنا من قبل تعاونية لشبكة المشاركة المدنية التابعة للإدارة داخل شبكة الطرق بأن هناك جسمًا مشبوهًا على تلة بالقرب من بلدية شيناكوتا، ونشط على الفور البروتوكولات التي لدينا لهذه المواقف». من القسم.

وفي مواجهة الوضع، أشار الضابط إلى أن خبراء مكافحة المتفجرات مطالبون بتفجير الجهاز بطريقة خاضعة للرقابة.

«يتم تهجير الوحدات المتخصصة، ويتم تطويق المنطقة وعلى الفور، وفقًا لتشخيص شحنة متفجرة محتملة، يتم تدميرها وتحييدها وتجنب أي أضرار جانبية. وقد تم بالفعل تحييد الوضع، واستعادة الطريق، والشرطة في دورية في المنطقة. كما نحصل على دعم من الجيش الوطنى وما زلنا ملتزمين بامن نورتى دى سانتاندر».









وعزا العقيد مارتينيز تركيب المتفجرات إلى حرب العصابات إيلن، التي نفذت مؤخرا ضربة مسلحة في كاتاتومبو.

«تخبرنا المعلومات والخبرة أن هذه التهمة قد تخلى عنها إرهابيون هناك منذ عدة أيام، ربما عندما نفذت إيلن القيد في الأيام القليلة الماضية في أجزاء مختلفة من الإدارة، دون التفكير كالمعتاد في الأضرار التي يمكن أن تسببها للمدنيين والأطفال والمدنيين. مجتمع الأشخاص الذين يعبرون من خلال هذه المنطقة الجبلية».

دعا الضابط المواطنين لمواصلة الإبلاغ عن أي حالة مماثلة من خلال الخط 123 من أجل الاستمرار في حماية المواطنين وقال إن الشرطة والجيش على طرق الإدارة تضمن سلامة المسافرين خلال الأسبوع المقدس.





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