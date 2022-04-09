Universitario vs Ayacucho FC: يواجهون بعضهم البعض في مدينة كومانا في الدوري الأول

Universitario vs Ayacucho FC: يواجه فريق كريم «زوروس» هذا الأحد, أبريل 10 في ملعب سيوداد دي كومانا للتاريخ التاسع لبطولة أبيرتورا الدوري الإسباني 1. فيما يلي جميع التفاصيل.

Universitario يصل إلى المباراة مع أياكوتشو FC بعد انتصار ضد ADT (2-1) ومع هذه النتيجة قطع سلسلة من ثلاث مباريات دون الفوز في بطولة أبيرتورا: الهزيمة أمام ديبورتيفو البلدية بعيدا (2-1) وديبورتيفو بيناسيونال في جولياكا (1-0)؛ والتعادل ضد سينسيانو في ضخمة. تتبعت الكريمات مباراتهم الأخيرة، لكن الأحاسيس في اللعبة لا تزال لا ترضي المروحة «Merengue».

سيتعين على Universitario مواجهة ارتفاع مقاطعة هوامانغا (2772 مترًا فوق مستوى سطح البحر) ضد فريق مثل Ayacucho FC الذي قام بسحب البلى في مباراته الأخيرة مع كأس سوداميريكانا.

سيواجه أياكوتشو إف سي يونيفرسيتاريو بعد الخسارة أمام ساو باولو (3-2) من قبل أمريكا الجنوبية يوم الخميس 7 أبريل ومع الشعور بأنه يمكن أن يحظى بحظ أفضل في نهاية المباراة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الانتشار المادي الذي تسبب في البلى الكبير في تلك التي يقودها أليخاندرو أبود.

حقق أياكوتشو إف سي أرضًا في ترتيب بطولة أبيرتورا بعد تعافيه من خسارتين متتاليتين أمام سينسيانو (1-3) وديبورتيفو بيناسيونال (2-3) بنتيجة إيجابية: التعادل مع ADT كزائر والفوز الأخير ضد UTC في مدينة كومانا.

وسجل 'زوروس' 10 نقاط في ثماني مباريات لعبت في الدوري الإسباني 1 وتحتل المرتبة 11 في الترتيب. من جانبها، يحتل Universitario مع 13 وحدة المرتبة السابعة.

دعا مدرب جامعة يونيفرسيتاريو ألفارو غوتيريز إلى الأمام أندي بولو، الذي استأجره النادي مؤخرًا، بعد إصدار بيان بشأن حل مشاكله الشخصية. وبالتالي، يمكن للمهاجم أن يظهر لأول مرة مرة أخرى بقميص كريم.

لن يتمكن مدرب أوروغواي من الاعتماد على حارس المرمى خوسيه كارفالو والجرح ألدو كورزو. وإدراج ألبرتو كوينتيرو في انتظار الملاحظة والمراجعة الطبية. لذلك، سيبقى دييغو روميرو في المرمى وسيعود إيفان سانتيلان إلى فريق البداية.

قناة تلفزيونية لمشاهدة يونيفرسيتاريو ضد أياكوتشو إف سي

سيتم بث مباراة Universitario vs Ayacucho FC على Gol Perú من خلال إشارة التلفزيون المدفوع Movistar Tv على القناتين 14 و 714 HD. يمكن أيضًا مشاهدة المبارزة مباشرة ومباشرة عبر البث عبر تطبيق Movistar Play.

المهاجم أليكس فاليرا لديه خمسة أهداف في قميص Universitario في الدوري الأول لعام 2022

التشكيلات المحتملة: يونيفرسيتارو مقابل أياكوتشو

الجامعة: دييغو روميرو؛ بييرو غوزمان، فيديريكو ألونسو، نيلنيو كوينا؛ جيرسون باريتو، أنجيل كايتانو، خورخي موروغارا، إيفان سانتيلان؛ بييرو كيسبي، رودريغو فيلكا وأليكس فاليرا.

أياكوتشو إف سي: إيتالو إسبينوزا، مينزوم كوينا، إدينسون تشافيز، ألدير سالازار، خوسيه غيدينو، جاير توليدو، خوان موراليس، اريك باريوس، خوسيه بارودي، كريستيان تيتشرا ونيكولا رويون.

جدول مباراة يونيفرسيتاريو ضد أياكوتشو

- بيرو: 3:30 مساءً

- المكسيك: 2:30 مساءً

- الولايات المتحدة (ميامي): 3:30 مساءً

- كولومبيا: 3:30 مساءً

- الإكوادور: 3:30 مساءً

- فنزويلا: 4:30 مساءً

- بوليفيا: 4:30 مساءً

- باراغواي: 5:30 مساءً

- أوروغواي: 5:30 مساءً

- تشيلي: 5:30 مساءً

- الأرجنتين: 5:30 مساءً

- البرازيل: 5:30 مساءً

- إسبانيا: 9:30 مساءً

آخر مباريات يونيفرسيتاريو ضد أياكوتشو

14/08/21 جامعة أياكوتشو إف سي 1-1

15/05/21 جامعة أياكوتشو إف سي 3-3

18/09/20 جامعة 1-0 أياكوتشو

09/11/19 جامعة 3-2 أياكوتشو

25/05/19 جامعة أياكوتشو إف سي 2-0

29/09/18 جامعة أياكوتشو إف سي 4-2

10/06/18 جامعة 1-1 أياكوتشو

20/04/18 جامعة أياكوتشو إف سي 4-2

04/03/18 جامعة 1-1 أياكوتشو إف سي

26/11/17 جامعة أياكوتشو إف سي 3-3

29/07/17 جامعة 2-0 أياكوتشو

El plantel de Universitario a su llegada a Ayacucho para disputar el partido por la Liga 1 (foto: @Universitario)

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