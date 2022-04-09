وأفادت أوكرانيا بأن القوات الروسية اغتصبت القاصرين أثناء احتلالهم في مدينة بوخا.

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Investigators look at the bodies of civilians who Ukrainian officials say were killed during Russia's invasion and then exhumed from a mass grave in the town of Bucha, outside Kyiv, Ukraine April 8, 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko

نددت مفوضة حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، ليودميلا دينيسوفا، يوم الجمعة بأن القوات الروسية اغتصبت القصر خلال احتلالها لمدينة بوشا، بالقرب من العاصمة كييف.

أصدرت دينيسوفا منشورًا على صفحتها على فيسبوك يسرد حالة قاصرين على الأقل, فتاة تبلغ من العمر أربعة عشر عامًا وصبي يبلغ من العمر 11 عامًا, يُزعم أنهم اغتصبوا من قبل المحتلين الروس.

وفي هذا السياق، حثت دنيسوفا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأمم المتحدة على التحقيق في هذه الحقائق.

وقال النائب الأوكراني، الذي أصر على أن الاغتصاب «ممنوع منعا باتا» بموجب اتفاقية جنيف للقانون الإنساني الدولي لعام 1949، «لا يوجد مكان على الأرض أو في الجحيم حيث يمكن لهؤلاء المجرمين العنصريين الاختباء من الانتقام».

Las tropas rusas son acusadas de masacrar a la población civil de Bucha durante sus ataques REUTERS

من ناحية أخرى, الإدارة العسكرية Kryvyi Rog - وهي مدينة تقع في الجزء الجنوبي الأوسط من البلاد بين ميكولاييف وزابوريزهيا - أبلغت أيضًا عن حالات اغتصاب مدنيين أوكرانيين من قبل الجنود الروس, وفقًا لوكالة DPA الألمانية.

هجوم في كراماتوسك

قتل ما لا يقل عن 50 شخصا، من بينهم أربعة أطفال، وأصيب 100 آخرين يوم الجمعة في هجوم صاروخي على كراماتورسك محطة، وهي مدينة في شرق أوكرانيا، حيث كان مئات الأشخاص ينتظرون قطار لمغادرة المنطقة.

«قتل أكثر من 30 شخصا وأصيب أكثر من 100 بجروح بعد إطلاق صاروخ على المحطة (...) وقال أوليكساندر كاميشين، رئيس شركة السكك الحديدية الأوكرانية Ukrzaliznytsia، في Telegram: «هذا هجوم متعمد».

بعد لحظات، ذكرت خدمات الإنقاذ أنه كان هناك ما لا يقل عن 50 حالة وفاة.

قال الرئيس الاوكرانى فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة انه يتوقع «ردا عالميا قويا» من القوى العالمية الاولى عقب الهجوم الروسى على محطة القطار فى مدينة كراماتورسك الاوكرانية فى منطقة دونيستك.

وقال الرئيس الاوكرانى فى خطابه المسائى «مثل المجزرة التى وقعت فى بوشا، مثل العديد من جرائم الحرب الروسية الاخرى، يجب ان يكون الهجوم الصاروخى فى كراماتورسك احد التهم فى المحاكم (الدولية)، وهو ما سيحدث بالتأكيد».

وقال زيلينسكي إنه سيكون هناك جهد عالمي لتحديد ما حدث «دقيقة بدقيقة» خلال غزو روسيا لأوكرانيا. «من فعل ماذا، الذي أعطى الأوامر. من أين جاء الصاروخ، ومن كان يحمله، ومن أعطى الأمر وكيف تم تنسيق الهجوم»، وأضاف الرئيس، محذرا من أن «المسؤولية أمر لا مفر منه».

وقال ان «دعاة الدولة الروسية كانوا في عجلة من امرنا لتحويل المسؤولية عن الهجوم الى القوات الاوكرانية لدرجة انهم القوا باللوم على روسيا عن طريق الخطأ»، واضاف ان وكالة الانباء الروسية سبوتنيك ذكرت ان الهجوم «وقع بينما كانت الصواريخ لا تزال في الهواء».

(مع معلومات من يوروبا برس)

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