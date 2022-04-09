تأمل أوكرانيا أن تكون قادرة على أن تصبح مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي هذا العام

FOTO DE ARCHIVO. Banderas de la Unión Europea afuera de la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica. 14 de noviembre de 2018. REUTERS/Francois Lenoir

أعربت نائبة رئيس الوزراء للتكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي، أولغا ستيفانيشينا، عن أملها في أن تصبح أوكرانيا مرشحة للعضوية في يونيو 2022، في قمة قادة الاتحاد الأوروبي.

وقال «نأمل فى ان تصبح اوكرانيا مرشحة للعضوية فى قمة قادة الاتحاد الاوربى فى يونيو من هذا العام، وان تفتح هذه العملية افاقا سياسية جديدة، ولكن قبل كل شيء افاقا مالية لنا».

في الواقع، وعدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، يوم الجمعة من كييف، حيث التقت بالرئيس فولوديمير زيلينسكي، لتسريع انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال فون دير لين بعد تسليم استبيان الانضمام إلى الرئيس الأوكراني: «سنسرع هذه العملية بقدر ما نستطيع، مع ضمان احترام جميع الشروط».

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هذه الوثيقة هي محور الرأي الذي وضعته السلطة التنفيذية الأوروبية لإبداء رأيها حول خيارات بلد مرشح للانضمام إلى النادي المجتمعي. «هذا هو المكان الذي يبدأ فيه الطريق إلى الاتحاد الأوروبي. سنكون تحت تصرفكم 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع للعمل مع هذه القاعدة المشتركة».

إن عملية التوسيع المطولة ليست العقبة الوحيدة أمام تطلعات أوكرانيا إلى الدخول على المسار السريع، حيث توجد داخل الاتحاد الأوروبي دول أعضاء مترددة في التعجيل بالإجراءات القائمة على الجدارة.

وثمة عنصر آخر في المعادلة هو وضع دول البلقان، التي تشرع في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لأكثر من عقد من الزمان ودون أي علامات تدل على قدرتها على الوصول إلى الكتلة على المدى القصير.

المشاركة في منظمة الأمن والتعاون

من ناحية أخرى، وبسبب الهجوم الأخير على محطة قطار في مدينة كراماتورسك، أكد وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا على ملفه الرسمي على تويتر أن «عدوان روسيا والفظائع غير المبررة حطمت أسس عمل هلسنكي النهائي».

«إن مشاركة روسيا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) تشكل تهديدا للأمن والتعاون في أوروبا. واذا كانت منظمة الامن والتعاون فى اوربا تفتقر الى آليات التعليق المناسبة، فضع اجراء وازالتها».

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أكملت بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (SMM) في أوكرانيا الإخلاء المؤقت لجميع أعضائها الدوليين، وفقا لبيان نشر على موقع الوكالة.

وقال يوم الخميس «مع الانتهاء من هذا الاجلاء المؤقت, يتم تعليق الانشطة الاعلامية, ولكن يتم الحفاظ على المرافق والاصول تحسبا للعودة الى العمليات فى اوكرانيا».

(مع معلومات من يوروبا برس)

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