ضبطت نصف طن من المخدرات بقيمة 13 مليون دولار على حدود تاماوليباس.

استولى عملاء من الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) على ما يقرب من نصف طن من المخدرات عند المعبر بين نويفو لاريدو، تاماوليباس، مع جنوب تكساس، والتي بلغت قيمتها 13.6 مليون دولار.

وفقًا لتقرير مكتب العمليات الميدانية، فقد اعترضوا شحنة في مرفق شحن جسر فار الدولي. تم وضع عبوات من الفنتانيل والكوكايين والهيروين في الشحنة، ومعظمها من الميثامفيتامين.

تم التأمين في 6 أبريل، عندما عثر ضباط CBP على مقطورة تجارية قادمة من المكسيك. يُزعم أن الكارتلات التي تقوم بعمليات على ما يسمى بالحدود الصغيرة قامت بتهريب المخدرات.

أولاً، استخدم الوكيل الأمريكي المسؤول عن المراجعة أنظمة التفتيش غير التدخلية، بالإضافة إلى الدعم باستخدام الكلاب ذات الحدين، والذي أجرى اكتشافًا إيجابيًا. هكذا وجدوا 10 عبوات تزن 3.58 كجم من الفنتانيل المفترض، و 10 عبوات أخرى تحتوي على 1.22 كيلو من الكوكايين.

كما ضبطت عشرات الطرود الأخرى التي تحتوي على 1.24 كغم من الهيروين و 3618 غلفا يقدر وزنها بـ 433 كيلوغراما مع الميثامفيتامين. تم إخفاء جميع العقاقير المخدرة ولم يتم بعد تحديد مصيرها المحدد على الأراضي الأمريكية.

وقال مدير الميناء كارلوس رودريغيز: «لا تزال منشأة الشحن التابعة لشركة فار هدفا لنشاط التهريب، لكن ضباط الجمارك وحماية الحدود لدينا لا هوادة فيها ويستخدمون كل الموارد المتاحة للعثور على محاولات التهريب هذه ووقفها».

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