ويذكرون أن حوالي 300ألف هيئة محلفين صوتت مرتين في انتخابات الكونغرس.

Una persona marca su papeleta de votación durante las elecciones para el Congreso y las coaliciones para elegir tres candidatos que irán a la primera vuelta de los comicios presidenciales, en Bogotá, Colombia, 13 de marzo, 2022. REUTERS/Luisa González

ووفقا لمبادرة كولومبيا Transparente، صوت ما يقرب من 300،000 هيئة محلفين التصويت في الانتخابات التشريعية الأخيرة في 13 مارس مرتين، مرة واحدة على الطاولة حيث كانوا يقومون بالرقابة والأخرى التي تم تسجيل أوراق الاقتراع الخاصة بهم عليها.

في محطة راديو RCN، تشاوروا مع زعيم هذه المنظمة، سيرجيو ألزاتي، الذي أكد أن الأداء السيئ قد تم حسابه.

وقال «ان هذا لم يكن عفويا، فاكثر من 600 الف هيئة محلفين مصوتين عمدا ومتعمدة ومخططة من قبل المسجل تمكنوا من التصويت مرتين، هكذا فعل اكثر من 300 الف منهم».

وفقًا للإشراف الذي قاموا به، وجد أن أولئك الذين تم تعيينهم لمراقبة انتخابات 13 مارس قد دفعوا على الطاولات التي كانوا يقومون فيها بعملهم وعلى الطاولة حيث تم تسجيل أوراق الاقتراع الخاصة بهم.

«يتم التحقق من ذلك من خلال المحاضر التي تتناقض مع قرارات التعيين التي يصوتون فيها كهيئات محلفين التصويت في موقف. ولكن في هذا المكان نفسه وعلى طاولة أخرى، يصوتون كمواطنين».

وفي الوقت نفسه، أشار التقرير الإخباري التلفزيوني Noticias RCN إلى أنه سيتم إضافة مواد الإثبات لهذا التصويت المزدوج إلى شكوى تم تقديمها إلى مكتب المدعي العام، حيث بدأوا العملية بالفعل في أكتوبر 2021.

بالإضافة إلى ذلك، جادلوا بأن البرامج التي استخدموها في مكتب التسجيل سمحت بتنميط هيئات المحلفين لصالح الأشخاص المقربين من المسجل ألكسندر فيغا.

وقال الزاتي في ذلك الخبر «وجد المحلفون أن المسجل الوطني نفسه أرسل لمحة عن أنواع هيئات المحلفين التي سيختارها لأعضاء الكونغرس ومرشحي الكونغرس، حتى يتم اختيار الأشخاص الذين لديهم هذه الملفات الشخصية، وهذا بدوره، تفضلهم انتخاباتهم».

تُعرف هذه الادعاءات على وجه التحديد عندما أعلن مكتب المدعي العام عن تحقيق تأديبي في فيغا لبقية المخالفات التي كانت ستحدث في انتخابات الكونغرس.

أشارت المدعية العامة مارغريتا كابيلو بلانكو إلى أن هذا القرار اتخذ على أساس الشكاوى المتكررة التي أعرب عنها مختلف المواطنين والقطاعات السياسية، وعلى تحليل المعلومات التي أجراها مكتب المدعي العام، والتي تتوافق مع الحالات الشاذة المتعددة التي حدثت في في خضم الانتخابات التشريعية.

وأوضح المدعي العام من خلال شريط فيديو: «يسعى التحقيق إلى تحديد ما إذا كان بإمكان المسجل ارتكاب جرائم تأديبية تتعلق بالمخالفات المزعومة في اختيار الدولة وتجنيدها وإغفال محتمل في وظائف مراقبة التصويت وفي تدريب هيئات المحلفين».

وأشار أيضا إلى أن هيئة الرقابة فتحت تحقيقا أوليا أمام بعض مسؤولي المسجل في المخالفات التي حدثت في عمليات تسجيل بطاقات الاقتراع أو نقل مراكز الاقتراع خلال يوم الانتخابات، حيث عُرف التشكل الجديد للكونغرس بأنه مثير للجدل. القضايا. المرشحين الفرديين للتحالفات السياسية الذين سيتنافسون في الجولة الرئاسية الأولى.

ومن ناحية أخرى، أكد أن فريق النخبة التابع لمكتب المدعي العام، الذي يتألف من أربعة مدعين مفوضين، قد اتخذ بالفعل القرارات الأولى بشأن 600 1 شكوى وردت و 400 شكوى، حيث قرر أن 33 دعوى تأديبية قد فتحت بسبب احتمال حدوث مخالفات. ارتكبت من قبل هيئة المحلفين للتصويت، وشراء الأصوات، وتقييد الناخب والأخطاء في تسجيل بطاقات الاقتراع.

ويسعى التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام إلى تحديد ما إذا كانت وظائفه قد تجاوزت باشتراط تحديد هوية الناخبين البيومترية، بزعم الجهل بالأحكام القانونية التي تحكم المسألة، فضلا عن المخالفات في اختيار وتوظيف شركة إندرا. Sistemas S.A.، بسبب وجود حالات من شأنها أن تعرض للخطر شفافية إجراءات الاختيار والاشتراء لتلك الشركة وفي حالة وجود تضارب مزعوم في المصالح».

وبالمثل، يسعى مكتب المدعي العام إلى تحديد ما إذا كان هناك «إغفال» في مهامه فيما يتعلق باتخاذ القرارات بهدف تجنب المخالفات وضمان اليقظة والرقابة الواجبة في الفرز المسبق للأصوات، نظرا لواجباته الوظيفية، فضلا عن عدم أدائه. و وظائفها بسبب أوجه القصور أو أوجه القصور أو الإغفالات في تدريب هيئات المحلفين في التصويت.





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