وتقدر الولايات المتحدة أن روسيا تسعى إلى تعبئة أكثر من 60ألف مجند لزيادة قوتها القتالية

FOTO DE ARCHIVO: Soldados rusos en un tanque durante unas maniobras realizadas en el óblast de Leningrado, Rusia, en esta imagen cedida publicada el 14 de febrero de 2022. Ministerio de Defensa de Rusia/Cedido a través de REUTERS

وذكرت الولايات المتحدة ان موسكو فقدت 15 الى 20 فى المائة من القوة القتالية وستسعى الان الى تعبئة اكثر من 60 الف مجند وجنود الاحتياط فى شرق اوكرانيا لتعزيز الاستيلاء على منطقة دونباس الشرقية.

ذكر مسئول كبير بالدفاع الامريكى اليوم الجمعة ان عدد الوحدات التكتيكية فى بلدة بيلغورود الحدودية الروسية الواقعة على بعد 80 كيلومترا شمال خاركوف كان سيزداد من 30 الى 40 وحدة.

وهذا يعني أن 10000 جندي آخرين انتقلوا إلى شرق البلاد في الأيام الأخيرة، كما أوضحت الشبكة الأمريكية ABC News. «نعتقد أن هذه المنطقة ستكون بمثابة منطقة إعادة إمداد للقوات الروسية. لقد شهدنا مؤشرات على ان بعض الوحدات تتجه نحو بيلغورود».

وبالمثل، أكد مسؤول الدفاع الأمريكي أن روسيا تركز طاقتها وجهودها في جنوب وشرق البلاد. واضاف «من الصعب تحديد مكان كل واحد من هؤلاء (الجنود)، لكننا شهدنا زيادة».

Un alto funcionario de Defensa norteamericano informó que Moscú ha perdido entre el 15 y el 20 por ciento de sus fuerzas de ataque STRINGER | EFE

من ناحية أخرى، أكد أن «النضال» على مدى السنوات الثماني الماضية في المنطقة قد ساعد على جعل كلا الجيوش «على دراية» بالتضاريس والمراكز السكانية وخطوط الاتصال، لذلك يتوقع «معركة بالسكاكين». وقال «ان هذا قد يكون دمويا جدا وقبيحا جدا».

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي الاسبوع الماضي ان هناك تقارير تتوقع انه يتم تعبئة عشرات الالاف من جنود الاحتياط لتعزيز الوحدات الروسية على حدود دونباس بعد خسائر قواتهم في شمال اوكرانيا.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت القوات المسلحة الأوكرانية يوم الثلاثاء أن روسيا «ستعيد تجميع القوات» و «تركز جهودها» على الاستعدادات لهجوم عسكري في شرق البلاد، في إشارة إلى منطقة دونباس، حيث توجد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك اللتين نصبتا نفسها.

«الهدف هو إقامة سيطرة كاملة على أراضي منطقتي دونيتسك ولوغانسك. يحاول العدو الروسي تحسين وضع الوحدات في المناطق التشغيلية في تافريتا و Pivdennobuzhsky»، أبرز الأركان العامة للجيش الأوكراني من خلال رسالة على حسابه على الشبكة الاجتماعية Facebook.

(مع معلومات من يوروبا برس)

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