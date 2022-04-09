الحملة الدولية «الوقوف من أجل أوكرانيا» قد جمعت بالفعل 9.9 مليار دولار أمريكي

European Commission President Ursula von der Leyen arrives to take part in a global event titled 'Stand Up For Ukraine' at the Palace on the Isle in Royal Lazienki Park in Warsaw, Poland, April 9, 2022. REUTERS/Kacper Pempel

جمعت حملة التبرع الدولية «الوقوف من أجل أوكرانيا» بالفعل 9.1 مليار يورو (9.9 مليار دولار أمريكي) لدعم النازحين بسبب النزاع المسلح في أوكرانيا، داخل وخارج البلاد.

من هذا الرقم، ساهمت المفوضية الأوروبية بمبلغ مليار دولار. وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لين: «إن تضامن الدول والشركات والناس في جميع أنحاء العالم يعطي بعض الضوء في هذه الساعة المظلمة».

أما بالنسبة لبقية المانحين، فإن 5 مليارات يورو تنتمي إلى قروض ومنح من المؤسسات المالية العامة الأوروبية، مثل بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) وبنك التنمية التابع لمجلس أوروبا.

Volodimir Zelensky y Justin Trudeau en pantallas durante la ceremonia de "De pie por Ucrania" en Varsovia (REUTERS/Kacper Pempel) REUTERS

يقدم بنك الاستثمار الأوروبي، الذي صرف بالفعل 668 مليون يورو لتلبية احتياجات الخزانة العاجلة لحكومة أوكرانيا، برنامج بقيمة 4 مليارات يورو لعامي 2022 و 2023، لمساعدة مدن ومناطق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي «تلبية الاحتياجات الاستثمارية الملحة والتحديات التي ينطوي عليها الاستقبال و دمج لاجئي الحرب من أوكرانيا».

أما 4.1 مليار يورو الأخرى فهي مساهمات مالية وهبات عينية للنازحين داخليا واللاجئين التي ترتكبها الحكومات والشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم.

«سنواصل تقديم الدعم وعندما تتوقف القنابل عن السقوط، سنساعد الأوكرانيين على إعادة بناء بلادهم. سنواصل الوقوف لصالح أوكرانيا»، قال فون دير لين.

تم الإعلان عن الحملة في 26 مارس من قبل المفوضية الأوروبية وحكومة كندا استجابة لنداء من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

La ceremonia de la campaña de recaudación de fondos por Ucrania "De pie por Ucrania" (REUTERS/Kacper Pempel) REUTERS

«سنواصل دعم الشعب الأوكراني النازحين بسبب حرب (فلاديمير) بوتين غير المبررة. سواء كان الطعام أو الماء أو المأوى أو المساعدة الطبية، سنواصل دعمك وتقديم المساعدة التي تحتاجها. نحن نقف لأوكرانيا»، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

ومن المجموع الذي تم جمعه، سيذهب 1.8 مليار إلى المشردين داخليا، وسيذهب 7.3 مليار دولار إلى البلدان التي تستضيف اللاجئين.

هناك أكثر من أربعة ملايين أوكراني يستضيفون في دول الاتحاد الأوروبي الذين ستخصص لهم الأموال للأغذية, الإسكان, المساعدة الطبية والتعليمية والتوظيف.

في الحدث الأخير للحملة الذي أقيم في قصر لازينكي في وارسو، أعرب كل من فون دير لين والرئيس البولندي أندريه دودا، الحاضرين في الحدث، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي شارك عبر الفيديو، عن تضامنهما مع الشعب الأوكراني.

Cascos Blancos asistiendo a desplazados en Ucrania

وفقًا للمنظمة الدولية Global Citizen، المسؤولة عن المبادرة، تقرر أن تستضيف وارسو نهاية الحملة «تقديرًا للدور المتميز للشعب البولندي في استضافة 2.5 مليون لاجئ» من أوكرانيا.

«اليوم ندعم ملايين اللاجئين من أوكرانيا والأشخاص المحتاجين. لقد فعلنا الكثير بالفعل، ولكن في المستقبل القريب ستحتاج أوكرانيا إلى دعم مالي كبير. هذا النوع من الدعم الذي تلقته الدول الغربية بعد الحرب العالمية الثانية: خطة مارشال جديدة لأوكرانيا, قال دودا في التعليقات التي جمعتها وكالة الأنباء البولندية الرسمية PAP.

وقال الرئيس زيلنسكي «بعد 45 يوما من معاناة هجوم أكبر دولة في العالم في العدوان، أوكرانيا، أكبر دولة في العالم في الشجاعة»، «وحدت العالم الديمقراطي».

وانتهى الأمر بنداء مفاده أنه «احتراما للشجاعة التي يستحقها الشعب الأوكراني»، فإن جميع المتفرجين «يقنعون سياسيهم» بإرسال أسلحة إلى بلدهم وفرض المزيد من العقوبات على روسيا.

Desplazados ucranianos por la guerra

خلال المؤتمر، تم بث شريط فيديو مع رسائل من القادة الأوروبيين، بما في ذلك رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، الذي أكد أن «العالم يجب أن يتحد لمساعدة أوكرانيا على التعامل مع أزمة إنسانية رهيبة».

وبالإضافة إلى ذلك، دُعي ممثلون عن عدة منظمات غير حكومية ومتطوعين لتبادل شهاداتهم وشرح ما كان عليه عملهم في استضافة ومساعدة اللاجئين في مختلف أنحاء بولندا.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 6.5 مليون أوكراني قد نزحوا بسبب الحرب، نصفهم خارج بلادهم، ووصل نحو 2.5 مليون منهم إلى بولندا.

جمعت حملة «الوقوف من أجل أوكرانيا» دعم الآلاف من الناس في جميع أنحاء العالم الذين أعربوا عن دعمهم لضحايا الحرب من خلال الرسائل المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

من بين شخصيات العرض والفنانين من جميع أنحاء العالم الذين انضموا إلى هذه المبادرة أليخاندرو سانز، آني لينوك، بيلي إيليش، ديمي لوفاتو، إلتون جون، هيو جاكمان، خوانس، كاتي بيري، مادونا، مايلي سايروس، بيرل جام، شاكيل أونيل، U2 وغيرها الكثير.

مع معلومات من يوروبابريس و EFE

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