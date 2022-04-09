المفاتيح الخمسة للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

FILE PHOTO: A combination picture shows five of the twelve candidates for the 2022 French presidential election, L-R: Marine Le Pen, leader of French far-right National Rally (Rassemblement National) party, French President Emmanuel Macron, Jean-Luc Melenchon, leader of far-left opposition La France Insoumise (France Unbowed - LFI) political party, Valerie Pecresse, head of the Paris Ile-de-France region and Les Republicains (LR) right-wing party candidate, Eric Zemmour, French far-right commentator and leader of far-right party "Reconquete!", after the official announcement in Paris, France. Picture taken in 2021 and 2022. REUTERS/Staff/File Photo

وسيتعين على الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التى ستجرى غدا الاحد الاجابة على خمسة اسئلة رئيسية.

هل سيتجاوز القلم ماكرون؟

لم يتنبأ أي استطلاع للرأي بذلك، لكن الاتجاه هو أن اليمين المتطرف مارين لوبان يتقدم لعدة أيام بينما لا يزال المرشح لإعادة انتخابه، الوسط إيمانويل ماكرون، راكدًا.

في بعض استطلاعات الرأي، حتى الفرق بين الاثنين أقل من ثلاث نقاط، وهو ضمن هامش الخطأ. إذا استمرت هذه الديناميكية، يمكن لمرشح اليمين المتطرف أن يحقق انتصارًا رمزيًا للغاية يوم الأحد، والذي سيكون بمثابة نقطة انطلاق للجولة الثانية، التي ستقام في 24 أبريل.

لهذا، لديه احتياطي جيد من الأصوات بين أولئك الذين يختارون الآن اليمين المتطرف إريك زيمور (9٪ من نية التصويت)، الذي وضع علامة على مسار هبوطي في استطلاعات الرأي.

Macron y Le Pen en una reunión de 2019 (Reuters) REUTERS

سيكون نجاحًا شخصيًا للمرشحة، التي شهدت تخلي العديد من حلفائها الرئيسيين عنها لصالح زمور وأنها سترى استراتيجية تمهيد المحاور الأكثر إثارة للجدل في برنامجها، مثل الهجرة أو معاداة أوروبا، تم التحقق من صحتها.

هل سيصل ميلينشون إلى الجولة الثانية؟

يكرر المرشح اليساري ما يراه في الجولة الثانية، على الرغم من أن استطلاعات الرأي الأكثر تفاؤلاً وضعته على بعد 4 نقاط من المركز الثاني.

لكن جان لوك ميلينشون، الذي يواجه في سن السبعين جولته الثالثة في الإليزيه، يسرع في الامتداد النهائي بدعوات إلى «تصويت مفيد»، في محاولة لجمع الناخبين اليساريين.

إنها دعوة واضحة لناخب البيئة يانيك جادوت (5٪ نية التصويت)، والشيوعي فابيان روسيل (3٪) والاشتراكية آن هيدالغو (2٪)، الذين يمكن أن يعطيه الدفعة التي يحتاجها للتغلب على لوبان وتجنب وجها لوجه قبل خمس سنوات.

سجل الامتناع عن التصويت؟

مستوى المشاركة هو المجهول الكبير لهذه الجولة الأولى، لأن النسبة النهائية ستعتمد إلى حد كبير على النتائج. هناك العديد من الدراسات الاستقصائية التي تضمن أن الامتناع عن التصويت يمكن أن يكون حوالي أو أعلى 28.4٪، على غرار عام 2002، وهو الأعلى في تاريخ الجمهورية الخامسة.

في خضم الوباء والحرب في أوكرانيا، ولدت الحملة اهتمامًا أقل مما كانت عليه في الماضي في الانتخابات الرئاسية، الانتخابات المفضلة للفرنسيين، والتي عادة ما تؤدي إلى 80٪ من التعداد إلى صناديق الاقتراع.

La apatía domina el ambiente político (Reuters) REUTERS

يقول ما يقرب من ثلثي الفرنسيين إنهم غير مهتمين بهذه الانتخابات، وحتى 12٪ اعترفوا بأنهم لا يعرفون أن هناك يوم انتخابي هذا الأحد.

بجانب مسألة المشاركة هي مسألة المترددين، حيث أن ما يقرب من ثلث أولئك الذين يقولون إنهم سيذهبون للتصويت يقولون إنهم ما زالوا لا يعرفون لمن أو يقولون أنه يمكنهم تغيير بطاقات الاقتراع في اللحظة الأخيرة.

هل سيكون للجناح اليميني المعتدل أسوأ نتيجة تاريخية له؟

بعد خمس سنوات من غيابه للمرة الأولى عن الجولة الثانية، فإن اليمين المعتدل في طريقه مرة أخرى إلى عدم خوض مبارزة حاسمة، وإذا كانت استطلاعات الرأي صحيحة، فإن مرشحه، رئيس منطقة باريس، فاليري بيكريس، يشير إلى أسوأ نتيجة في تاريخ حزب جاك ديغول، جاك شيراك أو نيكولا ساركزوي.

في عام 2017، كان رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون، الذي يعاني من فضيحة فساد، على بعد أقل من نصف مليون صوت من الفوز على لوبان، ولكن انتهى به الأمر إلى ترك حزب «الغاليست» خارج الجولة الثانية لأول مرة في تاريخه.

انتخب Pécresse في الانتخابات التمهيدية المغلقة أمام المسلحين، وقد انخفض في استطلاعات الرأي، إلى حوالي 9٪ التي قدمتها أحدث استطلاعات الرأي، والتي بدأت بالفعل في إعادة فتح الجروح الداخلية بين أنصار الجناح الأكثر اعتدالا والأكثر اعتدالا.

ضربة الموت للحزب الاشتراكي؟

لم تتمكن مرشحة الحزب الاشتراكي، عمدة باريس، آن هيدالغو، من جعل حملتها تتخلل اليسار ووضعت استطلاعات الرأي لها في 2٪، حتى أقل من العتبة التي تسترد الدولة نفقات الحملة الانتخابية (5٪).

بعيد كل البعد حتى عن 6.4٪ التي حصل عليها بينوا هامون في عام 2017، الذي وقع أسوأ نتيجة في تاريخ حزب فرانسوا ميتران، بعد خمس سنوات من تحول فرانسوا هولاند إلى ثاني رئيس اشتراكي ينتخب بالاقتراع العام.

قد تشكك الكارثة التي يتم الإعلان عنها في بقاء الحزب، الذي تم كسره بين خط هيدالغو وخط سكرتيرته الأولى، أوليفييه فور.

(مع معلومات من EFE)

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