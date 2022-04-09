تحدي «الصندوق»: فاجأت غاما وأبقت مخزنها ممتلئًا في هذه الدورة الجديدة

بعد إعادة التنظيم التي جرت في الفرق مع وصول دورة جديدة في المسابقة، وجد المنافسون أنفسهم بمفاجآت مجزية لأن كل قائد أو فائز في التحديات المختلفة التي تنشأ خلال هذه المرحلة سيكون لديه إمكانية أخذ مفاتيح المكعب، مساحة حيث يمكنهم الاستمتاع مع متسابق آخر بفوائد الانتصار.

أول من استمتع بالمكعب كان طرزان، الذي دعا بورتو إلى مرافقته لليلة، وتناول الطعام، وتناول كأس من النبيذ والعودة إلى المنزل بالطاقة المتجددة.

«بورتو، أنا حقا أؤمن بك. في: طرزان. الدعوة هي اليوم، سأنتظرك في صندوقي»، كتب كابتن ألفا لزميله السابق في الفريق.

بينما كان هذا يحدث في الفضاء الجديد، كان فريق بيتا لا يزال يتحدث عن إعادة الهيكلة التي شهدتها المنافسة في اليوم السابق، هناك أعرب سيتا، قائدها، عن اعتقاده بأن ألفا سيترك مع نفس الأعضاء الذين بدأ معهم.

على الرغم من الوقت المناسب الذي كان يستمتع به طرزان وبورتو، تناول قائد فريق ألفا بعض المشروبات وتجرأ على سؤال شريكه السابق عن قبلة، ومع ذلك، كانت غير مرتاحة تمامًا لكلمات المشارك وفضلت النوم على أريكة في الطابق الأول من المكعب.

El Cubo, el nuevo espacio en el que dos participantes se podrán relajar después de haber salido vencedores en la competencia. Tomado de Canal Caracol en vivo

قال الفائز في تحدي الكابتن: «لا أعرف ما إذا كنت أذهب إلى الفراش اليوم دون تقبيلك، لكنني أريد حقًا أن أقبلك... عندما نمت معك في تلك الليلة كنت سأقبلها، لكنني أطلب منك اليوم قبلة... إذا لم تقبلني اليوم فأنا لست طرزان».

في وقت لاحق، قبل لحظات من النوم، أعلن المتحدي حبه لبورتو ورفضته مرة أخرى، لذلك قام بتجريم الوضع وسقط على الأرض ليرثي، يصرخ أن ترك المتحدين الآخرين الذين كانوا بالقرب من المقصورة الفاخرة خائفين إلى حد ما.

Tarzán se lamentó después que Porto lo rechazara para darle un beso. Tomada de Canal Caracol en vivo

«بورتو! أنا أحبك، كل ما أريده هو قبلة... أنت تلعب دائمًا بمشاعر الناس واليوم تلعب معي»، جادل طرزان.

في هذا الاختبار، تغلب أحد المشاركين من كل فريق على عدة عقبات حتى وصلوا إلى سلة حيث التقطوا كرة، ومن هناك عادوا لنفس النقاط واضطروا إلى رمي الكرة في حفرة في نهاية الملعب ومحاولة التسجيل في المحاولة الأولى. إذا لم يكن ذلك ممكنًا، كان على أعضاء الفريق الذين كانوا في تلك المرحلة استعادة الكرة وإعادتها إلى الإبريق لمحاولة تسجيلها مرة أخرى.

Desafío The Box competencia de Sentencia y Hambre. Tomada de Canal Caracol en vivo

كان أول من حصل على النقاط التسع أعضاء فريق جاما, الذين تغلبوا بسرعة على خصومهم بكتل لمنعهم من تجاوزهم, وبالتالي الحفاظ على المخزن ممتلئًا بدورة أخرى. في المرتبة الثانية كان ألفا، الذي كان عليه الاختيار بين أخذ الأحشاء والبطاطس أو الأسماك المجففة والمنيهوت، واختيار الخيار الثاني.

Desafiantes compitiendo por quedarse con la alacena llena y no pasar hambre en un nuevo ciclo. Tomada de Canal Caracol en vivo

في المركز الثالث وبدون إمكانية التغذية كان فريق بيتا، الذي أخذ أيضًا سترة الجملة لسمير.

Samir, de Beta, debido a las nuevas alianzas entre Alpha y Gamma es el nuevo sentenciado a portar el chaleco. Tomada de Canal Caracol en vivo.

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