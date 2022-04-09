انتقد Sheinbaum و Monreal INE لتحذيره من أن إلغاء الانتداب يمكن إبطال

بعد أن كسر العديد من المسؤولين في ما يسمى بـ «التحول الرابع» الأسبوع الماضي الحظر الانتخابي من خلال الترويج للتصويت لصالح الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في المشاورة الشعبية حول إلغاء الانتداب، حذر رئيس المعهد الوطني للانتخابات (INE)، لورينزو كوردوفا، من أن و يمكن أن تؤدي انتهاكات القانون إلى قيام المحكمة الانتخابية التابعة لل اتحاد القضائي بإلغاء العملية.

وفي هذا الصدد، ردت رئيسة حكومة مكسيكو سيتي، كلوديا شينباوم، يوم الجمعة في مؤتمرها الصحفي بأنها ستكون «القشة الأخيرة» لإبطال الممارسة الديمقراطية التي ستجرى يوم الأحد 10 أبريل. ومن الجدير بالذكر أنها كانت واحدة من المسؤولين الذين انتهكوا الحظر من خلال المشاركة في تجمع في النصب التذكاري للثورة.





وأكد أن المديرين أصبحوا مرتبطين بالمنصب، لدرجة أنهم يعتقدون أنهم INE.

وأخيرًا، قال إن أعضاء INE، بعيدًا عن استخدام الشبكات الاجتماعية لتعزيز التشاور الشعبي، كرسوا أنفسهم لإمساكها، وهو ما يعتبره غير طبيعي. «هل يبدو ذلك طبيعيًا بالنسبة لك؟ أن مستشار الانتخابات، يكرس نفسه على تويتر له لمهاجمة رئيس الحكومة. لا يبدو الامر طبيعيا بالنسبة لي».





من جانبه، وصف منسق مورينا في مجلس الشيوخ، ريكاردو مونريال، تصريحات لورينزو كوردوفا بأنها غير مناسبة، بالإضافة إلى حقيقة أنها، كما أكد، كانت تهدف إلى منع مشاركة المواطنين في إلغاء الولاية.

«قال رئيس INE إن هناك احتمالًا بأن هذه الممارسة لإلغاء تفويض غير منشور، لأول مرة تم تنفيذه في بلدنا، يمكن إلغاؤه. ويقول إنه بسبب التناقضات والتدخل من جانب الموظفين العموميين الذين تصرفوا خارج نطاق القانون، فإنه ليس مجرد تعبير وإعلان غير مناسب ينحصر في الوقت المناسب، بل يهدف إلى منع مشاركة المواطنين»،

المرشح الرئاسي الطموح أن إمكانية إلغاء الانتداب لانتهاك الحظر الانتخابي تبشر بالسوء للديمقراطية، لأن الهيئة الانتخابية «يجب أن تدعو إلى المشاركة وأن تتصرف بضبط النفس والحياد».

وأشار مونريال إلى أن الاستقطاب والمواجهة بين INE، رئيس السلطة التنفيذية الاتحادية والجهات الفاعلة السياسية ليست محظوظة، لأنها لا تخلق فقط عقبة أمام المواطنين لممارسة تصويتهم في آلية الديمقراطية المباشرة هذه، ولكن أيضا يؤثر على الديمقراطية في البلاد.

ولهذا السبب، أعرب عن ثقته في أن هذه المرحلة من الصعوبات التي تؤثر على ثقة المواطن يمكن التغلب عليها قريبا، وأكد من جديد أنه سيمارس حقه في إلغاء ولايته هذا الأحد.