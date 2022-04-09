لمحة عن Vuelta a Turquía 2022، حيث سيذهب نايرو كوينتانا للحصول على لقب جديد في الموسم

El colombiano Nairo Quintana, en la etapa del Tour de Francia disputada el domingo. EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO/Archivo

سيبدأ راكب الدراجة بوياسينس نايرو كوينتانا، من أركيا سامسيك، مسابقة جديدة هذا الأحد في سباق توركيا 2022، وهو سباق لم يفعله من قبل ويملأ فريقه ومشجعيه بالتوقعات، كونه أحد أكثر اللاعبين احتمالًا للفوز باللقب.

مزارع القهوة مستعد لتقديم أول ظهور له في تلك الجولة، بعد أربعة سباقات على مستوى عالٍ جدًا، حيث أكمل كوينتانا حتى الآن انتصارين على مرحلتين وفوزين في التصنيف العام: في جولة ألب ماريتيم و Tour de la Provence حتى الآن هذا العام.

Nairo Quintana y el equipo que lo acompañará en el Tour de Turquía 2022. Foto: Arkea Samsic

كما أظهر نايرو نفسه في حالة جيدة، حيث فاز بالمركز الخامس والرابع بشكل عام في باريس نيس وفويلتا كاتالونيا ضد منافسين أقوياء للغاية مثل الفائز ثلاث مرات في فويلتا إسبانيا، بريموز روجليتش، والبرتغالي جواو ألميدا، الذي كان يبرز بشكل كبير هذا العام أيضًا.

بالإضافة إلى نايرو، سيكون الكولومبيون الآخرون في المسابقة، مثل شقيقه داير الذي سيكون أهم مربع له على الجبل؛ براندون روخاس، مع الطائرة بدون طيار هوبر أندروني جيوكاتولي، ويوهان غارسيا مع كاجا الريفية دي إسبانيا.

سيكون للسباق أكثر من 1200 كيلومتر و 12 ممر جبلي يكون فيه مزارعو القهوة هم الأبطال.

ستكون جولة تركيا 2022 على ثماني مراحل وستستمر بين 10 و 17 أبريل، بدءًا من اليوم الأول بودروم، إلى كوشاداس حوالي 202 كم، حيث ستكون هناك بعض الممرات الجبلية الوسطى.

ستكون المرحلة الثانية بطول 156 كم وستكون بين Selçuk (Efes) و Alaçatı. هناك، سيكون العدائون هم الأبطال الرئيسيون، في حين أن المفضلين يعتنون بما سيكون المرحلة الثالثة، والتي سيكون لها تخطيط مسطح في الغالب والتي يمكن أن تحتوي على مناطق تتأذى فيها الرياح المتقاطعة.

بين إزمير (كوناك) ومانيسا (حديقة سبيل ميلي)، سيقام اليوم الرابع مع طريق 146.3 كم. يجب أن يكون المتسلقون يقظين، حيث أن الطريق يحتوي على ممر جبلي واحد فقط من الفئة الأولى، ولكن هذا سيكون في آخر 13.9 كيلومترًا وسيسمح بتحديد التصنيف العام بشكل مبدئي.

سيكون لدى العدائين لليوم الخامس فرصة أخرى لتحقيق النصر على مسافة 186 كم تبدأ من مانيسا إلى أيفاليك، بينما في المرحلة السادسة ستضع المنحدرات أكبر صعوبة في اليوم بين Edremit (Akçay) و Eceabat (57.Alay Şehitliği) المواقع التي يفصل بينها 201.5 كم.

المرحلة السابعة، الجبل الأوسط، تظهر مرة أخرى بممرتين جبليتين بين جيليبولو وتكيرداغ، الذي يبلغ طوله 131 كم واليوم الأخير، الثامن، سيكون في العاصمة اسطنبول، على بعد حوالي 137 كم من الطريق وحيث ستحدد الدائرة النهاية، على الرغم من أنها لن يكون لها سوى تسلق من الفئة الثالثة حيث سيعرف الجديد بطل الجولة العثمانية.

من المأمول أن يتمكن نايرو كوينتانا من تحقيق هذا الانتصار الجديد لسجله وفريقه وكولومبيا التي دعمته دائمًا في المسابقات المختلفة التي أداها حتى الآن في عام 2022.

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