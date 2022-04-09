حفل Philartronic، الموسيقى الإلكترونية تستحوذ على ميديلين الفيلهارمونية

السبت المقبل، 23 أبريل، لن تستكشف أوركسترا ميديلين الفيلهارمونية ذخيرة أي سيد الكلاسيكية أو الرومانسية، ولا تعقيدات الموسيقى المعاصرة، لهذا الحفل يتركهم جانبًا لأداء أغاني بول فان ديك، ديفيد جوتا، كولدبلاي، سيا، أفيتشي.

هذا الحفل هو جزء من موسم الموسيقى المتنوعة وسيحتفل بيوم الأرض، وذلك بفضل الترتيبات السمفونية التي قام بها خوليو سيزار سييرا، والتي ستجعل الأوركسترا تختلط مباشرة مع الأصوات التي تحرك العالم.

في هذه المناسبة، سيكون المخرجون تاتيانا بيريز هيرنانديز وخوليو سيزار سييرا، الذين سيقدمون مزيجًا من الأصوات والأحاسيس لعشاق الموسيقى الإلكترونية.

تم تعيين بيريز هيرنانديز مؤخرًا كمدير مقيم جديد لـ Filarmed. وهي عازفة تشيلو كولومبية وموصل لها خبرة واسعة في موسيقى الأوركسترالية والحجرة. وهو حاصل على درجة الماجستير في التشيلو ودرجة الماجستير في إجراء الأوركسترا. وقد أخرج الأوركسترا السيمفونية EAFIT، Iberacademy، مجموعة من أوركسترا سيمون بوليفار في فنزويلا، متروبوليتانا ديل إيجي أويستي، من بين آخرين.

من ناحية أخرى، خوليو سيزار سييرا هو مؤلف موسيقي سينمائي وكان منظمًا ومنتجًا وملحن لأوركسترا بودابست السيمفونية والأوركسترا السيمفونية المقدونية وأوركسترا سياتل السيمفونية للشباب وأوركسترا بوغوتا الفيلهارمونية والأوركسترا المشلعة وغيرها. منظم ومنتج لجوائز جرامي اللاتينية، وجوائز فينيا ديل مار ولو نويسترو، من بين أمور أخرى.

سيكون مسرح يونيفرسيداد دي ميديلين مسرحا لهذا الحفل يوم السبت 23 أبريل الساعة 6:00 مساءً.

تتوفر التذاكر في Latiquetera.com أو في بريميوم بلازا أو في ساحة لا تيكويتيرا إيتاغي المركزية.

تم ترشيح أوركسترا ميديلين الفيلهارمونية، لأول مرة، لجائزة الابتكار الكلاسيكي: NEXT، وهي جائزة تعترف بالمبادرات التي تؤثر على مجتمعاتهم من خلال المشاريع التي تربط الموسيقى بإدارة المحتوى الاجتماعي والتضامني.

جنبا إلى جنب مع الفيلهارمونية هناك عشرين مرشحا سيتم اختيار عشرة متأهلين للتصفيات النهائية الذين سيشاركون، مايو المقبل في هانوفر، ألمانيا للجائزة النهائية.

يتم منح ترشيح Filarmd لعمله المتميز مع الأطفال والشباب وكبار السن والشركات الخاصة والمجتمعات المحلية وفرق الروك للأطفال ومغنيي البوب والمقاتلين السابقين وطلاب الموسيقى والفنانين المشهورين عالميًا.

يتم تقديم هذه الترشيحات من قبل 15 صحفيًا وخبيرًا موسيقيًا من 13 دولة تشكل لجنة، ماوريسيو بينيا عضو فيها، والذي يدعم ترشيح Filarmed، لأنه «ربما يكون المثال الأكثر نجاحًا لأوركسترا خاصة في كولومبيا. كمنظمة غير ربحية، طورت الأوركسترا نموذجًا إداريًا تتقاطع فيه الموسيقى والمسؤولية الاجتماعية والعلاقات المجتمعية والشركات لتزويد مواطني ميديلين بمجموعة متنوعة من التجارب الموسيقية في أماكن مختلفة وفي مراحل مختلفة من حياتهم».

تجدر الإشارة إلى أن أوركسترا ميديلين الفيلهارمونية تؤمن بالموسيقى كعامل للتحول الاجتماعي وتحول جهودها إلى تنفيذ برامج مزدهرة تلبي احتياجات الشباب والضحايا والمقاتلين السابقين في الصراع المسلح الكولومبي والأطفال في المناطق الريفية. و المتضررين من العنف و الاتجار بالمخدرات, و الشباب المكفوفين, و العاملين الصحيين من جميع أنحاء البلد.

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