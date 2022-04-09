بيدرو كاستيلو يطلب من الكونغرس إلغاء القانون الذي يحد من مسألة الثقة

قدم الرئيس بيدرو كاستيلو ورئيس الوزراء أنيبال توريس مبادرة إلى كونغرس الجمهورية يقترح فيها الإلغاء القانون 31355، الذي يحد من استخدام مسألة الثقة وتمت الموافقة عليه بالإصرار في أكتوبر 2021. تم استلام الوثيقة في 8 أبريل من قبل مكتب أجزاء من الهيئة التشريعية.

ستكون هذه المحاولة الثانية من قبل السلطة التنفيذية ضد هذه القاعدة، ثم إذا كنت قد قدمت شكوى إلى المحكمة الدستورية (TC) وأن المحكمة أعلنت أنها غير مقبولة.

وينص القانون الساري حاليا على أنه لا يمكن للسلطة التنفيذية أن تثير مسألة الثقة إلا في المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها، فيما يتعلق بسياساتها الحكومية، ولكن ليس بسبب الموافقة على الإصلاحات الدستورية أو تلك التي تؤثر على الإجراءات والاختصاصات الحصرية والحصرية للبرلمان.

سيتم إرسال مشروع القانون إلى المجموعة البرلمانية بقيادة باتريشيا خواريز، لجنة الدستور واللوائح، حيث تم بالفعل تجاهل مبادرات السلطة التنفيذية الأخرى. بيد ان عضو الكونجرس فيكتور كوتيبا (بيرو الحرة) قال انه سيطلب الاولوية «اكثر من ذلك فى المنعطف الذى نحن فيه».

ما الذي يتم اقتراحه بالضبط؟

ما اقترحه المكتب على وجه التحديد هو إلغاء القانون رقم 31355 «القانون الذي يطور ممارسة مسألة الثقة المنظمة في الفقرة الأخيرة من المادة 132 والمادة 133 من الدستور السياسي لبيرو».

ما هي الأسباب التي تعطيها لإلغائها؟

مع المسودة الجديدة التي قدمها الرئيس ورئيس الوزراء، يتم تقديم حجج الشكل والمضمون التي كانت لديه من قبل.

1. يجادل بأنه ينتهك الفصل بين السلطات .

وكسبب أول، يجادل بأن القانون يعوق الفصل الصحيح بين السلطات عن طريق الحد من الأسباب التي قد تطلب السلطة التنفيذية بناء عليها مسألة ثقة. وتشير إلى أن هذا المبدأ (الفصل بين السلطات) هو ركيزة في تكوين الدولة، مدعومًا بالدستور نفسه (المادة 43) وأحكام TC. ومع ذلك، «لا يمكن فهمه على أنه فصل مطلق بين اختصاصات الهيئات المختلفة».

وجاء في الوثيقة: «يسعى هذا التقييد إلى الحفاظ على التوازن بين السلطات وتعاونها من أجل الممارسة السليمة لوظائفها والتنمية السليمة للحياة الديمقراطية لدولتنا».

2. ويجادل بأن مسألة الثقة لا يمكن تقييدها بقاعدة قانونية .

ويشير النص إلى أن TC قد حددت في الماضي ما هي صلاحيات مسألة الثقة وتحت أي ظروف يمكن للسلطة التنفيذية أن تطلبها، حيث تشير أولاً إلى أن هذا الرقم منظم بالفعل «علانية» في الدستور. وبالتالي، «لا يمكن تعديله بموجب القانون العادي، لأن هذا يتعارض مع الحدود الرسمية الحالية لتعديل أي حكم دستوري».

ويضيف: «(...) إن إعطاء محتوى محدد لعناصر ومفاهيم غير محددة تتعلق بالعلاقات بين السلطة التنفيذية والتشريعية دون مراعاة الإجراء العادي يشكل خرقاً لقواعد المنافسة، مما يولد اختلال التوازن المؤسسي بإخضاع سلطة واحدة للأخرى».

وهذا يعني أن السلطة التنفيذية تؤكد أنه من أجل تغيير شيء يتعلق بمسألة الثقة، لأنه تدبير وارد في الدستور، يجب أن تتبع إجراءات الإصلاح الدستوري (المادة 206).

ويوضح أن «(...) حظر مسألة الثقة من التعامل مع الإصلاحات الدستورية، له تأثير مباشر على حق توجيه السياسة العامة للحكومة التي يتبعها رئيس الجمهورية في نظام رئاسي مثل نظامنا».

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