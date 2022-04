انتقد باتي تشابوي غوسي لاو لفضحه الرومانسية مع أنجيلا أغيلار: «إنها خيانة»

ظهرت أنجيلا أغيلار في مقطع فيديو قبل يومين حيث ذكرت شعورها بالانتهاك لأن بعض الصور لها مع علاقتها الرومانسية الجديدة، Gussy Lau، الرجل الذي هو 15 سنة أكبر منها.

نظرًا لتأثرها الشديد بالوضع، سرعان ما أرسل زملاؤها في المنتصف كل الدعم لمغني الأغاني مثل Where The Seen Me أو Your Blood on My Body أو Ella ما أعطاك.

كانت هذه هي حالة آنا باربارا، الصديقة العظيمة لسلالة أغيلار، التي ذكّرت الفتاة البالغة من العمر 18 عامًا بأن الفضيحة لم تحددها. شخص.

«أنا أحبك وأنت ملكة ذات روح جميلة جدا، والأهم من ذلك، أنت تثق لأنك جيد! وهذا هو أعظم كنز يمكن أن يمتلكه الإنسان!» ، كتب مغني الفرقة على Instagram.

Ángela Aguilar es una de las cantantes más queridas en el medio (Foto: Youtube/DAZN)

لكنها لم تكن الوحيدة، حيث قررت باتي تشابوي، المعروفة بكونها مضيفة Ventaneando، إعطاء موقفها بشأن هذه المسألة وكانت ضد الإجراءات التي اتخذها Gussy Lau.

حدث كل ذلك خلال البرنامج المسائي، حيث بدأ مقدمو العروض في مناقشة الجدل القوي لأنجيلا أغيلار. في مواجهة هذا، لاحظ تشابوي في المقام الأول أنه لا يوافق على العلاقة، لكن هذا لم يكن لأنه لا يريد أن يجد المغني الإقليمي المكسيكي الحب، لكن شريكه تعامل مع الوضع بشكل سيء للغاية.

«فعلت الفتاة بشكل جيد للغاية، أوافق (...) قالت تشابوي، في إشارة إلى كل من البيان الذي أصدرته أنجيلا أغيلار على شبكاتها، وإلى السمعي البصري الذي تم تداوله على الإنترنت حيث أشار الفائز بجائزة جرامي إلى أن الصور مع المؤدي تم تسريبها لأنه شاركه من قربه الأصدقاء على Instagram لحظة معها، ولكن أن «شخص ما» من اتصالاتها كان ينبغي أن تجعل المعلومات العامة.

El público también envió su apoyo a Ángela (Foto: Instagram/angela_aguilar_)

في هذا الصدد، بدأ السائقون في النقاش واتفقوا على أنه إذا اتفق الزوجان على أنهما سيحافظان على كل شيء خاصًا، فإن حقيقة أن Gussy Lau كان سيضعها. المعلومات عن أنجيلا وله على الشبكات لن تكون صحيحة، لأن ذلك لم يكن الاتفاق.

«إنها خيانة». قال باتي تشابوي دون مزيد من اللغط.

في السمعي البصري المشترك على الشبكات الاجتماعية، ذكرت أصغر مغنية من سلالة أغيلار أنها كانت مكتئبة للغاية بسبب كيفية تطور الأحداث، حيث شعرت أن خصوصيتها قد انتهكت بشكل خطير.

قالت أنجيلا أغيلار أنها شعرت بالانتهاك في خصوصيتها عندما كانت موضوع تسرب بعض الصور فيديو: إنستاجرام/ @angela_aguilar_

«أشعر بالحزن، خذلت، لا أستطيع أن أصدق أنني أصنع هذا الفيديو؛ روحي تؤلم. أشعر بالانتهاك، أشعر بالانتهاك بسبب إمكانية امتلاك خصوصيتي الخاصة، والقدرة على اتخاذ قرار بشأن حياتي، جسدي، صورتي»، نددت في مقطع.

فيما يتعلق بالصور التي تم إصدارها، قالت أنجيلا إنها تثق بشخص جعلها تشعر بخيبة أمل، لأن الصور التي يتم تداولها لا تؤثر فقط على حياتها الخاصة ولكن أيضًا في قطاع العمل.

«لقد أثرت علي مالياً ومحبة، ناهيك عن الوجه الذي يمكنني أن أعطيه لعائلتي؟... على الرغم من أنني لم أوافق، فقد وضعت نفسي في موقف، في هذا الموقف، وكان ذلك خطأ مني؛ وكان ذلك خطأي»، أوضح أنجيلا

استمر في القراءة