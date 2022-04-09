ملكة جمال الكون: أكبر الخلافات في تاريخ مسابقة الجمال

ملكة جمال الكون هي واحدة من أهم مسابقات الجمال الموجودة. منذ إنشائه في الخمسينيات من القرن الماضي، يسعى هذا الحدث السنوي إلى إحياء ذكرى «الجمال» الأكثر تمثيلاً في جميع أنحاء العالم.
ومع ذلك، مثل جميع أنواع المسابقات، على مر التاريخ، نشأت خلافات كبيرة في إصدارات مختلفة من المسابقة وهنا بعض من أكثرها تذكرًا.
فازت الفنزويلية أليسيا ماتشادو بتاج ملكة جمال الكون في عام 1996، ومع ذلك، تم اكتشاف على مر السنين أنه لم تكن كل تجربتها وردية، حيث كانت لديها صراعات كبيرة مع الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي كان في ذلك الوقت قد اشترى المنظمة وكان زعيم المسابقة.
وهو أنه في ذلك الوقت، عندما كان عمر العارضة 19 عامًا، طغت على حكمها التعليقات القاسية التي أدلى بها ترامب تجاهها في الأشهر التي تلت فوزها.
حدث هذا لأن Machado اكتسب القليل من الوزن وبسبب هذا الوضع، قرر الجمهوري وضعه من خلال ممارسة الرياضة أمام كاميرات.
وبالتالي، كانت تعليقات مثل «Miss Piggy» أو «آلة الأكل» بعض تلك التي كان على أليسيا سماعها في تلك السنوات والتي أثرت عليها بشكل خطير.
وبالمثل، ندد المواطن الأمريكي برجل الأعمال لأنه حاول ممارسة الجنس معها خلال الوقت الذي فازت فيه بمسابقة الجمال
مما لا شك فيه أن واحدة من أكثر الخلافات شهرة في السنوات الأخيرة هي اللحظة التي فاجأ فيها مشاهدو التلفزيون في جميع أنحاء العالم خلال بث ملكة جمال الكون 2015. بعد أن ارتكب السائق ستيف هارفي خطأ فادحا.
حدث كل شيء تقريبًا في نهاية المسابقة، عندما كان كل ما كان علينا فعله هو تسمية النموذج الفائز. في ذلك الوقت، أعلن هارفي أن أريادنا جوتيريز من كولومبيا هي الفائزة بملكة جمال الكون، ولكن عندما كانت الاحتفالات تزداد حدة، ذكر المضيف أنه كان خطأ وأن الفائز الحقيقي هو بيا ألونزو فورتزباخ من الفلبين،
طلب هارفي من الجمهور فهمهم وأظهر البطاقة التي كان عليه أن يعلن بها الفائز.
قال مقدم البرنامج: «أتحمل المسؤولية عن هذا، لقد كان خطأي، إنه على البطاقة». «لكن يمكنني أن أريك، الوصيف الأول هو كولومبيا، إنه خطأي... أشعر بالسوء حقًا، من فضلك لا تلوم الفتيات».
بدا فورتزباخ مذهولا في الوضع، ولكن فيغا وضعت نفسها في منتصف الاثنين ونقل التاج برشاقة إلى الفائز الحقيقي.
أحد الأشياء القليلة التي يمكن أن تجعلهم يفقدون بريقهم في مسابقة مثل Miss Universe حيث تسعى الشابات عامًا بعد عام لإظهار جمالهن وجاذبيتهن على خشبة المسرح, هو السقوط.
ولعدة سنوات لم تكن المسابقة بدونها. واحدة من أكثر ما تذكر كان في اختيار ملكة جمال الكون 2007، عندما سقطت ملكة جمال الولايات المتحدة، راشيل سميث في مكسيكو سيتي، وأصبحت عن غير قصد نجمة يوتيوب .
كما لو أن هذا لم يكن كافيا، في عام 2008 حدثت حلقة مماثلة مرة أخرى، ولكن في تلك المرة كان دور كريستال ستيوارت، الذي تماما مثل سلفها الأمريكي انزلق فشلا ذريعا.
وقال كريستل ستيوارت لوكالة أسوشيتد برس في ذلك الوقت: «أعتقد أنني سأضطر إلى أخذ بعض دروس المدرج».
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