ملكة جمال الكون: أكبر الخلافات في تاريخ مسابقة الجمال

Miss Universe winner Miss India Harnaaz Sandhu reacts as the Miss Universe crown is placed on her head by Outgoing Miss Universe Andrea Meza of Mexico, at the Red Sea resort of Eilat, Israel December 13, 2021. REUTERS/Ronen Zvulun REFILE - QUALITY REPEAT TPX IMAGES OF THE DAY

ملكة جمال الكون هي واحدة من أهم مسابقات الجمال الموجودة. منذ إنشائه في الخمسينيات من القرن الماضي، يسعى هذا الحدث السنوي إلى إحياء ذكرى «الجمال» الأكثر تمثيلاً في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، مثل جميع أنواع المسابقات، على مر التاريخ، نشأت خلافات كبيرة في إصدارات مختلفة من المسابقة وهنا بعض من أكثرها تذكرًا.

El concurso se ha enfocado en premiar a las concursantes más "bellas" (Foto: REUTERS/Ronen Zvulun) REUTERS

فازت الفنزويلية أليسيا ماتشادو بتاج ملكة جمال الكون في عام 1996، ومع ذلك، تم اكتشاف على مر السنين أنه لم تكن كل تجربتها وردية، حيث كانت لديها صراعات كبيرة مع الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي كان في ذلك الوقت قد اشترى المنظمة وكان زعيم المسابقة.

وهو أنه في ذلك الوقت، عندما كان عمر العارضة 19 عامًا، طغت على حكمها التعليقات القاسية التي أدلى بها ترامب تجاهها في الأشهر التي تلت فوزها.

حدث هذا لأن Machado اكتسب القليل من الوزن وبسبب هذا الوضع، قرر الجمهوري وضعه من خلال ممارسة الرياضة أمام كاميرات.

وبالتالي، كانت تعليقات مثل «Miss Piggy» أو «آلة الأكل» بعض تلك التي كان على أليسيا سماعها في تلك السنوات والتي أثرت عليها بشكل خطير.

Alicia Machado ha compartido en numerosas ocasiones la tristeza que le invadió en los meses posteriores a la coronación por las burlas y los insultos de Trump por su peso (Foto: especial)

وبالمثل، ندد المواطن الأمريكي برجل الأعمال لأنه حاول ممارسة الجنس معها خلال الوقت الذي فازت فيه بمسابقة الجمال

مما لا شك فيه أن واحدة من أكثر الخلافات شهرة في السنوات الأخيرة هي اللحظة التي فاجأ فيها مشاهدو التلفزيون في جميع أنحاء العالم خلال بث ملكة جمال الكون 2015. بعد أن ارتكب السائق ستيف هارفي خطأ فادحا.

حدث كل شيء تقريبًا في نهاية المسابقة، عندما كان كل ما كان علينا فعله هو تسمية النموذج الفائز. في ذلك الوقت، أعلن هارفي أن أريادنا جوتيريز من كولومبيا هي الفائزة بملكة جمال الكون، ولكن عندما كانت الاحتفالات تزداد حدة، ذكر المضيف أنه كان خطأ وأن الفائز الحقيقي هو بيا ألونزو فورتزباخ من الفلبين،

طلب هارفي من الجمهور فهمهم وأظهر البطاقة التي كان عليه أن يعلن بها الفائز.

Miss Colombia fue nombrada ganadora por equivocación durante la edición de 2016 (Foto: AFP)

قال مقدم البرنامج: «أتحمل المسؤولية عن هذا، لقد كان خطأي، إنه على البطاقة». «لكن يمكنني أن أريك، الوصيف الأول هو كولومبيا، إنه خطأي... أشعر بالسوء حقًا، من فضلك لا تلوم الفتيات».

بدا فورتزباخ مذهولا في الوضع، ولكن فيغا وضعت نفسها في منتصف الاثنين ونقل التاج برشاقة إلى الفائز الحقيقي.

أحد الأشياء القليلة التي يمكن أن تجعلهم يفقدون بريقهم في مسابقة مثل Miss Universe حيث تسعى الشابات عامًا بعد عام لإظهار جمالهن وجاذبيتهن على خشبة المسرح, هو السقوط.

ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية راشيل سميث تقع في CDMX

ولعدة سنوات لم تكن المسابقة بدونها. واحدة من أكثر ما تذكر كان في اختيار ملكة جمال الكون 2007، عندما سقطت ملكة جمال الولايات المتحدة، راشيل سميث في مكسيكو سيتي، وأصبحت عن غير قصد نجمة يوتيوب .

كما لو أن هذا لم يكن كافيا، في عام 2008 حدثت حلقة مماثلة مرة أخرى، ولكن في تلك المرة كان دور كريستال ستيوارت، الذي تماما مثل سلفها الأمريكي انزلق فشلا ذريعا.

وقال كريستل ستيوارت لوكالة أسوشيتد برس في ذلك الوقت: «أعتقد أنني سأضطر إلى أخذ بعض دروس المدرج».

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