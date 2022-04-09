القوات العسكرية تستولي على ستة جرافات وتوجه ضربة خطيرة ضد التعدين غير القانوني في أنتيوكيا

في الساعات الأخيرة، تمكنت البحرية الكولومبية، في عمليات مشتركة مع الجيش الوطني وبالتنسيق مع فيلق التحقيقات الفنية (CTI) التابع لمكتب المدعي العام، من الاستيلاء على ست جرافات على نهر كاوكا في مقاطعة أنتيوكيا.

تم تنفيذ العملية في بلدية القوقاز، على نهر كاوكا، حيث تم القبض على 12 شخصا في Flagrante، الذين تم ضبطهم ستة جرافات شفط من نوع التحويل، والتي كانت تستخدم للتعدين غير القانوني في هذه المنطقة من الإدارة.

تم نقل الأشخاص، الذين لم يقدموا الوثائق القانونية للجرافات، ولا تصاريح القيام بالتعدين، إلى مرافق CTI في بلدية القوقاز، لمقاضاة جريمة الاستغلال غير القانوني لرواسب التعدين والمعادن الأخرى، وفقًا لـ أحكام المادة 388 من قانون العقوبات الكولومبي.

في 28 مارس، وفي إطار خطة أرتميس أيضًا، تمت إزالة 12 جرافة تم استخدامها في أنشطة التعدين غير القانونية وتم القبض على مواطنين برازيليين في عملية مشتركة بين البحرية الوطنية والجيش والشرطة، وبالتنسيق مع مكتب المدعي العام، الوزارة البيئة والمتنزهات الوطنية في المنطقة الحدودية مع البرازيل.

جرت العملية في بويرتو فرانكو، في حديقة بوري الوطنية، حيث أشار وزير الدفاع دييغو مولانو إلى أن الآلات والمحتجزين كانوا يشاركون في تعدين الذهب غير القانوني، «في قطاع يملكه الكولومبيون وتراث هذا البلد».

وبالإضافة إلى ذلك، أشار المسؤول إلى أنه في العام الماضي كان من الممكن تحديد، في مجلس الأمن، أن «هناك تهديدا ضد هذه الحديقة الطبيعية هريس من خلال استغلال التعدين غير القانوني في كولومبيا مع الجرافات التي كانت تتسلق من البرازيل على طول النهر وتهدد تلوث هذا. رافد».

تجدر الإشارة إلى أنه في 12 مارس، أظهرت هيئة الرقابة على النقل، بعد إجراء زيارات تفتيش للمنطقة وتلقي المعلومات، أن هناك حالات على الطريق الوطني لليارومال تهدد الحفاظ على البنية التحتية والتي تؤثر على السلامة على الطرق للمستخدمين، مثل و تدهور المنحدر المجاور بسبب التعدين غير القانوني, و عدم و جود لافتات, و وقوف السيارات على المسار الصحيح لل مركبات المستخدمة لنقل المواد المستخرجة بشكل غير منتظم, من بين أمور أخرى.

وقال المشرف على النقل، ويلمر أرلي سالازار أرياس، في ذلك الوقت أنه «في هذه الحالة من الواضح كيف يهدد التعدين غير القانوني الحفاظ على البنية التحتية للنقل وسلامة عملية النقل وسلامة المستخدمين، معتبرا أن هذا النشاط يجري في منحدر أرض مرتفعة مجاورة للطريق، مما يسبب أيضًا أضرارًا بيئية».

هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طلب مثل هذه التدابير الطارئة بسبب حالة كهذه، لأن التعدين بالقرب من الطرق يسبب خطرًا وشيكًا ويؤثر على استمرارية تقديم خدمة النقل، مما يؤثر على النباتات والحيوانات، وكذلك البنية التحتية للطرق بسبب سقوط المواد، والتي من شأنها توليد عمليات إغلاق محتملة من شأنها أن تؤثر على اقتصاد المنطقة والبلد.

وأشار المشرف أيضًا إلى أنه «من المهم تسليط الضوء على أن الانهيار قد يحدث في هذا المجال مع ما يترتب على ذلك من إغلاق لهذا الطريق المهم، مع آثار خطيرة على تعبئة المنتجات الغذائية، مما يخلق تأثيرًا اقتصاديًا مقلقًا».

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