Mexicable في Edomex: ما هو الطريق والتكلفة والجداول الزمنية ومحطاتها

يبلغ طول مشروع Mexicable Line 2 8 كيلومترات وقالت حكومة ولاية المكسيك إنه سيكون جاهزًا بحلول النصف الثاني من هذا العام 2022.

وقت النقل التقريبي هو 29 دقيقة، سيكون لديها 238 كابينة ومحطتين و 5 محطات، سيكون الطريق من إيكاتيبيك إلى إنديوس فيرديس في مكسيكو سيتي؛ سيوفر النقل خدمة على ارتفاعات عالية، تم تطوير التصميم من قبل شركة مكسيكية.

قال ألفريدو ديل مازو، حاكم ولاية المكسيك، من خلال حسابه الرسمي على تويتر أن Mexicable Line 2 سيربط إيكاتيبيك وتلانبانتلا مع CDMX، بالإضافة إلى التواصل مع الخط 1، Mexibús، Cablebus، Metro Indios Verdes و Metrobús. ستكون الجولة من خلال المناطق المرتفعة في تلالنبانتلا في سييرا دي غوادالوبي حتى يتمكن الأشخاص من الأماكن المعزولة من الوصول إلى المزيد من خدمات النقل العام.

ما هي تكاليف وجداول Mexicable؟

Con la Trajeta Mexipass puedes ingresar y las personas adultas mayores de 60 años no pagan al presentar su tarjeta INAPAM (Foto: Twitter/@JoGarWeb)

* تبلغ تكلفة الأجرة الفردية 9 بيزو، ويتم دفعها باستخدام بطاقة Mexipase التي يمكن شراؤها من آلات الشحن الموجودة في جميع محطات النقل. الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا عند تقديم بطاقة INAPAM الحالية الخاصة بهم؛ الفتيات دون سن 5 سنوات والأشخاص ذوي الإعاقة لا يدفعون.

جداولهم هي:

* من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 4:30 صباحًا إلى 11:00 مساءً

* أيام السبت من الساعة 5:00 صباحًا إلى 10:00 مساءً

* في أيام الأحد من الساعة 7:00 صباحًا إلى 10:00 مساءً.

مزايا Mexicable وطريق الخط 1

تبدأ الجولة على جانب واحد من سيرو غوردو، وتمر عبر بلدة سانتا كلارا، والطريق السريع بين المكسيك وباتشوكا وفي حي هانك غونزاليس، حيث تستمر بالتوازي مع شارع سان أندريس وتنتهي في لا كانيادا. وتتكون من سبع محطات، من بين مزاياها:

* الاتصال بالمناطق المعزولة مع صعوبة الوصول إلى وسائل النقل العام الموجودة في Edomex.

* يحسن التنقل في المنطقة ويقلل من أوقات النقل.

* يستخدم الطاقة الشمسية والكهربائية لهذا السبب، ومستوى انبعاثاته منخفض ولا ينتج نفايات، بالإضافة إلى تقليل أكثر من 17000 طن من ثاني أكسيد الكربون.

El Mexicable reduce los tiempos de traslado y fue diseñado como un transporte verde (Foto: Infobae)

* يحتوي Mexicable على 36 قطبًا خطًا بارتفاع 35 مترًا، وسعتها اليومية في الساعة هي 3000 مستخدم في كل اتجاه، ولديها 185 كابينة بسعة 10 أشخاص لكل منها ويتم الطريق في 19 دقيقة بين المحطات.

محطات الخط 1

* سانتا كلارا الذي يقع على أفينيدا خوسيه ماريا موريلوس رقم 431، الزاوية مع شارع ميزكيت، حي سانتا كلارا كواتيتلا.* هانك غونزاليس على أفينيدا كامينو سان أندريس رقم 81 الزاوية مع شارع خوسيه فاسكونسيلوس، حي هانك غونزاليس، بالقرب من الحديقة المئوية الثانية و المدرسة الإعدادية الرسمية 128. * تابلاس ديل بوزو يمر عبر كامينو شارع سان أندريس رقم 15، الزاوية مع شارع Xochitenco، حي هانك غونزاليس. * يمر تابلاس ديل بوزو عبر كامينو شارع سان أندريس رقم 15، الزاوية مع شارع Xochitenco، حي هانك غونزاليس، الأماكن القريبة هي Mexicable التجاري ممر، وفد بلدية لوس بوردوس.

* لوس بوردوس في نفس الشارع وبالقرب منها توجد المدرسة الثانوية التقنية 98.

* ديبورتيفو على أفينيدا كامينو سان أندريس رقم 26 الزاوية مع كالي مورا، كولونيا لوس بوردوس، واحدة من الأماكن ذات الأهمية القريبة هي حديقة اللياقة البدنية.

* La Cañada: ساحة سيفيك والكنيسة أماكن قريبة من المحطة.

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