احتفل مارتي باتريس بحكم SCJN بشأن قانون صناعة الكهرباء: «القوة السيادية الحقيقية»

وفي مواجهة القرار المثير للجدل الصادر عن محكمة العدل العليا للأمة (SCJN)، أعرب وزير الداخلية في مكسيكو سيتي، مارتي باتريس، عن تأييده لقرار الوزراء.

يوم الأربعاء الماضي، مع العديد من الوزراء ضد ذلك، تم التحقق من صحة قانون الصناعة الكهربائية (LIE) في SCJN. وكان سبعة من الوزراء الأحد عشر معارضتهم، مشيرين إلى أنه غير دستوري لأنه لا يمتثل للقوانين الأساسية للمعاهدات الدولية.

وبالمثل، اتفق بعض الوزراء على أن المشروع لم يفسح المجال للمنافسة الحرة حيث تسعى LIE إلى إعطاء الأولوية لمحطات اللجنة الفيدرالية للكهرباء (CFE) في إنتاج الكهرباء.

ولكن على الرغم من الأصوات التي أدلى بها لويس ماريا أغيلار موراليس، خورخي ماريو باردو ريبوليدو، ألبرتو بيريز دايان، خافيير لاينز بوتيسيك، نورما لوسيا بينيا هيرنانديز، خوان لويس غونزاليس الكانتارا كارانكا وآنا مارغريتا ريوس فرجات، لم تكن كافية، منذ هناك كانت ثمانية لتمرير عدم دستورية القانون.

من ناحية أخرى، كان الوزراء الذين صوتوا لصالحهم هم: أرتورو زالديفار ليلو دي لاريا، لوريتا أورتيز ألف، ياسمين إسكيفيل موسى وألفريدو غوتيريز أورتيز مينا.

La Suprema Corte validó la Ley de Industria Eléctrica (EFE/ Suprema Corte de Justicia de la Nación) Suprema Corte de Justicia de la Nación

في مواجهة هذا الوضع، كان هناك قدر هائل من الانتقادات ضد الوزراء الذين قيل إنهم يعتمدون على السلطة الرئاسية، وتحديدًا أرتورو زالديفار.

لكن العديد من الأشخاص الذين هم جزء من حكومة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO)، أشادوا بهذا القرار. كان هذا هو الحال مع مارتي باتريس.

وهنأ الوزراء الأربعة على أساس أنهم لم يتمكنوا من التعامل معهم مع تأثير القوى التي تكون ومصالح القوة الاقتصادية عبر الوطنية.

جنبا إلى جنب مع الرسالة، كانت هناك صورة تظهر الوزراء الذين صوتوا لصالح LIE. أدى ذلك إلى انتقادات مختلفة من مستخدمي الإنترنت الذين لم ينتظروا لرفع صوتهم في المعارضة مع أداء SCJN.

(foto: @martibatres)

«فقط أحمق يعتقد أن CFE ينتمي إلى الجميع»، «المكسيك ضائعة مع مورينا والرابع»، «Paleros التي وضعها الديكتاتورسيتو...»، من بين تعليقات أخرى من نفس النوع أظهرت استياءهم.

وبالمثل، رحبت رئيسة الحكومة، كلوديا شاينباوم، بقرار المحكمة العليا بنشرها على تويتر الرسمي الحساب حيث قالت إنها صوتت لصالح دستوريتها.

بينما قال AMLO إنه سعيد جدًا بهذه الحقيقة. ووصف هذا العمل بأنه «تاريخي، وطني، لصالح شعب المكسيك، لصالح الأمة» خلال مؤتمره الصباحي.

وعلق أيضًا على أن محطات الطاقة الكهرومائية المتاحة لـ CFE يمكنها الآن البدء في توليد الكهرباء، حيث قال إن إصلاح الطاقة في فترة السنوات الست الماضية يؤهل فقط طاقة الرياح والطاقة الشمسية كطاقة نظيفة، الأمر الذي استفاد منه الشركات الخاصة.

El embajador dijo que a pesar de respetar la soberanía de México, estaba preocupado por la decisión de la Corte (EFE/Sáshenka Gutiérrez)

ولكن على الرغم من حماس الرئيس، أصدر سفير الولايات المتحدة كين سالازار رسالة قال فيها إنه قلق بشأن موافقة LIE، قائلة إنها فتحت الباب أمام التقاضي اللانهائي الذي يمكن أن يؤثر على الاستثمارات.

و بدوره, ذكر أنه سيكون هناك «تأثير» على القدرة التنافسية مع الولايات المتحدة. وأخيراً، قال إنه ينبغي أن يضمن الاستثمار في الطاقة النظيفة حتى تكون المنطقة الشمالية في طليعة مكافحة تغير المناخ.

الذي ذكر الرئيس أنه «لا يوجد انتهاك لأي معاهدة. نحن محترمون جدًا لحرية التعبير، حتى بشكل مفرط».

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