لويس دياز ضد مانشستر سيتي: كل ما تحتاج لمعرفته حول أهم لعبة في الدوري الممتاز

واحدة من أكثر المباريات جاذبية في عطلة نهاية الأسبوع قادمة. سيزور ليفربول مانشستر سيتي في الدوري الممتاز ويمكن توقع بالفعل أنها ستكون لعبة مليئة بالعواطف بسبب الأبطال العظماء داخل الملعب وخارجه. يقع الناديان في الجزء العلوي من الطاولة وطوال الموسم أظهروا نيتهم في أن يكونوا أبطالًا، والآن هناك نقطة واحدة فقط من الاختلاف بين المركزين الأول والثاني، لذلك يمكن أن يحدد النصر البطولة.

يأتي ليفربول في لحظة رائعة بعد فوزه على بنفيكا 1-3 في دوري أبطال أوروبا. سمحت المباراة في البرتغال يورغن كلوب برؤية مختلفة للعبة، حيث جرب نموذجين مختلفين للهجوم، أحدهما مع صلاح ومانيه والآخر مع فيرمينو وجوتا، وكان العامل الوحيد الذي لم يتغير في هذه المخططات هو الكولومبي لويس دياز، الذي أشرق في ملعب دا لوز في لشبونة.

من ناحية أخرى، فعل مانشستر سيتي الشيء نفسه في دوري أبطال أوروبا بفوزه على أتلتيكو مدريد بأدنى فرق في استاد الاتحاد. مباراة قريبة لم يكن فيها فريق غوارديولا غير واضح لبعض اللحظات، ومع ذلك، بعد عدة محاولات، كسر كيفن دي بروين أخيرًا التعادل على لوحة النتائج.

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لم يتم تحديد الدوري الممتاز بعد، وهذا واضح، ولكن يتم وضع ناديين كأفضل المرشحين للفوز باللقب، مانشستر سيتي، الذي يقود الترتيب برصيد 73 نقطة وفرق هدف +52، وليفربول، الذي يحتل المركز الثاني في الجدول برصيد 72 نقطة و+57 في فرق الهدف. وتخلف تشيلسي، الذي يحتل المركز الثالث، 10 نقاط عن فريق كلوب، بينما حصل توتنهام، الذي يحتل المركز الرابع، على 57 نقطة.

مع بقاء ثمانية تواريخ لإنهاء البطولة, قد تمثل المباراة التالية الفجوة النهائية التي ستسمح لأحد الناديين بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز, هذا إذا أخذنا في الاعتبار متوسط عدد المباريات التي فازت بها وخسرتها الأندية طوال الموسم. فاز سيتي 23 مباراة، وتعادل 4 وخسر ثلاث مرات، في حين فاز ريدز 22، وتعادل 6 وخسر اثنين فقط.

من بين المباريات الخمس الأخيرة التي زار فيها ليفربول مانشستر سيتي في استاد الاتحاد للدوري الممتاز، لم يتمكنوا من التسجيل ثلاث مرات، لذلك تمكن فريق غوارديولا من التماسك في ثلاث مناسبات واثنتان منها بالتهجير.

- 8 نوفمبر 2020 - مانشستر سيتي 1-1 ليفربول | الأهداف: صلاح (13 ′) وغابرييل جيسوس (31′)

- 2 يوليو 2020 - مانشستر سيتي 4-0 ليفربول | الأهداف: دي بروين (25′)، ستيرلينغ (35 ′)، فودن (45 ′) وأوكسلاد-شامبرلين (66 ′)

- 3 يناير 2019 - مانشستر سيتي 2-1 ليفربول | الأهداف: أغويرو (40′)، فيرمينو (64′) وسانيه (72′)

- 9 سبتمبر 2017 - مانشستر سيتي 5-0 ليفربول | الأهداف: أغويرو (24′)، غابرييل خيسوس (45′ و 53 ′) وسانيه (77 ′ و 90 ′)

- 19 مارس 2017 - مانشستر سيتي 1-1 ليفربول | الأهداف: ميلنر (51′) وأغويرو (69)

Los entrenadores del Manchester City y el Liverpool también son grandes protagonistas del partido. Foto: via REUTERS/Martin Rickett Pool via REUTERS

بادئ ذي بدء، تجدر الإشارة إلى أنه من بين الأبطال العظماء في المباراة، هناك اثنان خارج الملعب، بيب جوارديولا ويورغن كلوب، اللذان مثلا منافسة رياضية حقيقية وهم أيضًا آخر أبطال الدوري الممتاز. يضاف إلى ذلك قوالب بأسماء كبيرة ويمكن أن يكون أبطال الاجتماع.

مانشستر سيتي: إدرسون، جواو كانسيلو، برناردو سيلفا، رودري، لابورت، روبن دياس، ووكر، ستيرلينغ (10 أهداف)، غوندوغان، محرز، غابرييل جيسوس (7 تمريرات مساعدة) ودي بروين (10 أهداف) هم أكثر اللاعبين تكرارا في التشكيلة والذين تميزوا أكثر طوال الموسم.

ليفربول: أليسون، فان ديك، محمد صلاح (20 هدفا)، ألكسندر أرنولد (11 مساعدة)، ساديو ماني، ماتيب، هندرسون، روبرتسون، فابينهو، ديوغو جوتا، تياجو الكانتارا ولويس دياز هم الأبرز في التشكيلة

ستقام المباراة بين مانشستر سيتي وليفربول في الموعد الحادي والثلاثين للدوري الممتاز يوم الأحد 10 أبريل الساعة 10.30 صباحًا (بتوقيت كولومبيا) وستقام في استاد الاتحاد في مانشستر سيتي.

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