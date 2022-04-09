افترضت ليتيسيا كالديرون أن ابنها التقى «بسحقها» مارجوري دي سوزا

حدثت لحظة عطاء مؤخرًا، عندما تمكن لوتشيانو، ابن ليتيسيا كالديرون، أخيرًا من مقابلة الممثلة مارجوري دي سوزا، التي يبدو أنها حبها الأفلاطوني.

منذ التواريخ السابقة، اعترف ليتي كالديرون بالفعل بأن ابنه كان في حالة حب مع الفنزويلي، لذلك قرر التخطيط اجتماع لكليهما يمكن أن يعرف بعضهما البعض.

كان من خلال بث مباشر تم العثور عليه على Instagram Marjorie أن الاجتماع الأول عقد وكان لوتشيانو متحمسًا للغاية لأن أحد أحلامه كان يمكن أن يتحقق.

قال لوتشيانو و: «أنا حقًا أحب عملها، إنها جميلة جدًا وآمل أن تستحق رجلاً مثلي» انتهز الفرصة لإعطائها خاتمًا من الصداقة.

Marjorie de Sousa recibió un anillo de la amistad (Fotos: ig @marjodsousa)

تم نقل مارجوري وشكر الشاب على التفاصيل واغتنمت الفرصة لإرسال بضع كلمات إعجاب إلى ليتي كالديرون.

وقال: «هنا نختتم صداقتنا وليس فقط معك (لوتشيانو)، ولكن أيضًا مع والدتك لأنني أعجبت بها لسنوات عديدة، كان ذلك مهمًا بالنسبة لي، في مسيرتي أيضًا لأنني معجب بك كثيرًا».

لهذا السبب في مقابلة مع دي بريمرمانو، تحدثت كالديرون عن كيفية تخطيطها للاجتماع المؤثر.

أخذتها بالكذب، ثم وضعتها على ظهري إلى المدخل وعندما رأيت عندما وصلت (مارجوري) ذهبت كما لو لم يحدث شيء، أمسكت بالهاتف وبدأت التسجيل، لكن ابني صُدم، ولم أصدق ذلك، وبكيت وبكيت «، علق الفنان.

Luciano y Lety Calderón son muy unidos (Foto: Instagram/@letycalderon79)

وبالمثل، علقت ممثلة المسلسلات مثل Empire of Lies أو Por Amar Sin Law أو Chispita بأنها ممتنة جدًا لمارجوري وأنها مسرورة جدًا بمعرفتها أكثر قليلاً، لأن سياقات حياتها متشابهة.

«لاحظ أننا نتفق على أشياء كثيرة، من الواضح أنني أعرف من هو، ورأيت عمله وكل شيء، لكننا لم نتفق على أي شيء وأعتقد أننا نتواصل بشكل لطيف، نحن أمهات، نكرس أنفسنا لأطفالنا، نعمل، نمر بالشدائد ونعم، كأم، ماذا يمكنني أن أخبرك؟ ، أشكرك مع روحي، هو أنه لا توجد كلمات أشكرها، كنت أبكي وأبكي ولم أتوقف عن البكاء»، قال.

كما تعمق Lety Calderón في حقيقة أنه تأثر بشدة بالكلمات التي كرسها لوتشيانو للمرأة الفنزويلية.

Marjorie de Sousa es el crush de Luciano (Foto: Instagram)

«إذا كان هذا العالم لديه المزيد من الأشخاص المصابين بمتلازمة داون، فسيكون هذا العالم مختلفًا لأنهم حب خالص، فهم مشاعر جميلة نقية، لا يعرفون الشر، لكن هذه الكلمات جعلتني أبكي أيضًا، ولهذا قلت «بالطبع، آمل يومًا ما أن تجد رجلاً مثل ابني لأنهم مخلصون، نوع، كل يوم يقول ابني «شكرا لك على كل شيء»، وأضاف.

نظرًا لأنها لم تستطع تفويتها، أرسلت كالديرون رسالة شكر إلى مارجوري وقالت إنها متحمسة لرؤية ابنها راضٍ جدًا عن اللقاء الذي أجراه مع حبه الأفلاطوني.

«ممتنة جدا لها، أنها أخذت من الوقت للذهاب على الرغم من مات (ابن مارجوري) شعرت سيئة بعض الشيء، لكنه لم يكن شيئا خطيرا، لأن واحدة كأم تقول «أنا ذاهب إلى إلغاء»، كما أعطاه زي خارقة من كابتن أمريكا، لا، طار ابني إلى المنزل، مثل بالون خارج سيارة جلبت له لأنه كان عائما»، وخلص إلى ذلك.

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