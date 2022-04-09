يركز جيفرسون ليرما، على هامش المفاوضات مع فالنسيا، على بورنموث

Soccer Football - Championship - AFC Bournemouth v Millwall - Vitality Stadium, Bournemouth, Britain - January 12, 2021 Bournemouth's Jefferson Lerma reacts Action Images via Reuters/Peter Cziborra

موسم كرة القدم الأوروبي على وشك الانتهاء وبدأت الفرق في التخطيط لما سيكون توقيعات لموسم 2022-2023. دائمًا ما يتم استقبال اللاعبين الكولومبيين بشكل جيد في الفرق الأوروبية وأحد أولئك الذين يحلمون بتغيير المشهد هو جيفرسون ليرما.

تم استطلاع عجلة القيادة المركزية في بورنموث من الدوري الإنجليزي الممتاز من قبل فالنسيا إسبانيا، كما أكدت وسائل الإعلام الإسبانية «إل ديسمارك». سيتطلع فريق «che» إلى إحضار الكولومبي من نافذة الانتقالات في يناير ولكن الرابط لم يحدث في النهاية.

وفقا لوسائل الإعلام الإسبانية، سيسعى فالنسيا إلى وضع اللمسات الأخيرة على وصول ليرما بمجرد أن يلعب نهائي كأس الملك ضد ريال بيتيس. سيتم لعب المباراة في 23 أبريل.

لا يمر نادي فالنسيا بلحظة اقتصادية أو رياضية جيدة في الدوري الإسباني، لذا فإن التوقيع سيكون قابلاً للتطبيق طالما يقبل جيفرسون انخفاضًا في راتبه، وفقًا لوسائل الإعلام الإسبانية:

سيكون عرض فريق «تشي» حوالي 10 ملايين يورو على الرغم من حقيقة أن قيمته وفقًا لـ Transfermarkt تبلغ 15 مليون يورو:

في الآونة الأخيرة، سمحت عروض جيفرسون ليرما في إنجلترا ليس فقط باستدعائه من قبل رينالدو رويدا إلى المنتخب الوطني الكولومبي للمباريات النهائية ليوم التأهل قبل كأس العالم 2022، ولكن أيضا للفوز بمكان بين اللاعبين الأكثر قيمة في اليوم الأخير في البطولة، بطولة إنجلترا من الدرجة الثانية. وسجل السائق الكولومبي أعلى تصنيف في آخر مشاركة لفريقه، الاتحاد الآسيوي بورنموث، ضد هدرسفيلد تاون. سجل هدفا في فوز ناديه 0-3 وأكمل مباراة جيدة جدا، كونه واحدا من أكثر اللاعبين اتساقا. ليرما هو قضاء وقت ممتع مع فريقه، وهم في المرتبة الثانية في المتصدرين ويقاتلون للعودة إلى الدوري الممتاز.

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