أكدت جاغوار دي قرطبة فك ارتباط يوهان أرانغو بسبب «المضايقات العائلية»

لم يتم الانتهاء من الدوري BetPlay I 2022 وهناك بالفعل أول ضحية رسمية لمهاجم لن يتمكن من إنهاء الفصل الدراسي مع ناديه.

هذا هو لاعب كرة القدم في فاليكاوكانو، يوهان أرانغو، الذي أبلغ في سن 31 عن عدم قدرته على مواصلة الموسم مع جاغوار دي قرطبة، وهو فريق كان قد وصل إليه في 24 فبراير من هذا العام وتمكن فيه من لعب خمس مباريات على يد المدير الفني سيزار توريس.

من خلال بيان صحفي، أكد نادي مونتيريا أن كل من أرانغو والمدافع المركزي هيكتور أوريغو لن يواصلا مع فريق القطط. لم يوضح قسم الاتصالات في قرطبة أحد عشر أسباب ترك يوهان للفريق، وأعلن فقط أنه بسبب مشاكل مع عائلته، سيتخلى عن التدريب ومباريات دوري 2022 وكأس BetPlay.

كان هذا بيان الفريق على حسابه على تويتر صباح يوم السبت 9 أبريل:

Anuncio de salidas de jugadores de Jaguares FC, sábado 9 de abril / (Twitter: @JaguaresdeCord)

من 8 مارس إلى 3 أبريل، لعب أرانغو مباريات ضد ديبورتيفو باستو، أتلتيكو ناسيونال، أونيون ماجدالينا، أتلتيكو بوكارامانغا وريونغرو أغيلاس، وسجل مساعدة وبطاقة صفراء في فوزين وخسارتين وتعادل.

جاء أرانغو من نادي ديبورتيفو بيناسيونال في بيرو، حيث لم يدخر من فضائح الرياضة الإضافية المستمرة التي أحاطت مسيرته المهنية منذ عام 2009 حتى الآن.

ومع ذلك، في هذه المناسبة، وضع مهاجم Independiente Santa Fe السابق صحته العقلية وصحة أحبائه قبل عمله، على غرار ما حدث في دوري BetPlay I 2021 للاعب المنتخب الوطني الكولومبي السابق فريدي غوارين، الذي لأسباب شخصية غادر نادي ميلوناريوس في سبع مباريات لعبت مع المدرب ألبرتو غاميرو.

بعد فك الارتباط الرسمي لـ Arango من فريق Montería، فإن مستقبل الرياضي الذي خرج من الأقسام الدنيا في أمريكا في كالي غير مؤكد. مع خبرة واسعة في كرة القدم الكولومبية ومع خطوات قصيرة عبر كرة القدم المكسيكية والعربية والبيروفية، يمكن أن تكون هذه واحدة من آخر رحلات يوهان الاحترافية، التي أثر عدم انضباطها أيضًا على توقعاته للوصول إلى كرة القدم الأوروبية.

أما بالنسبة لجاغوار، فإن فريق مونتيريان يسير في المركز الثالث عشر في دوري BetPlay I 2022 برصيد 17 نقطة متراكمة وفرق هدف -4. فريق سيزار توريس لديه ست مباريات متبقية في «كل شيء ضد الجميع» وسيقاتلون للوصول إلى الدور نصف النهائي على أرضه لتحديد البطل الكولومبي التالي.

من 11 أبريل إلى 15 مايو، سيواجه جاكوار مرة واحدة كالداس، لا إكويداد، أمريكا من كالي، إنديبيندينتي سانتا في، ديبورتيفو إندبندنينتي ميديلين (DIM) وجونيور من بارانكويلا.

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