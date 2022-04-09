يقول إيفان دوكي إن كولومبيا ليس لها علاقة بروسيا بعد غزوها لأوكرانيا

Colombia's President Ivan Duque speaks during an interview with Reuters in Bogota, Colombia October 16, 2020. Picture taken October 16, 2020. REUTERS/Luisa Gonzalez

أكد الرئيس إيفان دوكي في الساعات القليلة الماضية أنه لا توجد علاقة بين كولومبيا وروسيا. في مقابلة مع صحيفة كارتاخينا El Universal، أشار إلى أن البلاد لا تخطط لإقامة علاقة دبلوماسية مع روسيا في خضم الوضع الذي تعيشه مع أوكرانيا.

بالإضافة إلى الإشارة إلى أن حكومته ليست مهتمة بالتفاعل مع حكومة نظيره فلاديمير بوتين، أوضح أنه في المستقبل القريب لا ترى أي فرصة للدخول في حوار مع ذلك البلد أيضًا، لأنه وفقًا له، فقد ارتكبت «إبادة جماعية» ضد شعب أوكرانيا.

وأشار رئيس الكولومبيين إلى الصراع بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى الفظائع التي تعرض لها الأوكرانيون من قبل القوات المسلحة لبلدهم المجاورة. «ما نراه هنا هو الإبادة الجماعية، جريمة ضد الإنسانية، اللوم التام. إذن ما هي العلاقة? لا شيء. كيف يمكن للعالم أن يكون له علاقة أثناء حدوث ذلك؟ وقال للصحيفة الإقليمية.

وفقا للأرقام الصادرة يوم الجمعة 7 أبريل من قبل الأمم المتحدة (الأمم المتحدة)، في خضم القتال الذي خاض بين دول القارة الأوروبية، قتل ما لا يقل عن 1626 مدنيا وأصيب 2267 آخرين. وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة الدولية تذكر رقمًا تمكنت من التحقق منه، لكن السلطات الأوكرانية أشارت إلى أن عدد المدنيين الذين قتلوا أعلى.

الهجمات الروسية التي تترك العشرات من القتلى كل يوم، وفقا للرئيس الكولومبي، كانت واضحة للمجتمع الدولي:

وقع الهجوم الروسي الأخير، وفقا لوسائل الإعلام الدولية، يوم الجمعة 7 أبريل، في محطة قطار في مدينة كراماتورسك، في أوكرانيا، حيث أبلغت السلطات المحلية عن رقم قياسي لا يقل عن 50 قتيلا، من بينهم أربعة أطفال، وأكثر من 100 مصاب. «قتل أكثر من 30 شخصا وأصيب أكثر من 100 بجروح بعد إطلاق صاروخ على المحطة (...) وقال أوليكساندر كاميشين، رئيس شركة السكك الحديدية الأوكرانية Ukrzaliznytsia، في Telegram: «هذا هجوم متعمد». بعد لحظات، ذكرت خدمات الإنقاذ أنه كان هناك ما لا يقل عن 50 حالة وفاة.

Autos destruidos tras el ataque contra la estación de Kramatorsk, ciudad del este de Ucrania (Hervé BAR / AFP) HERVE BAR | AFP

أصر الرئيس الكولومبي، في منتصف المقابلة مع نيكولاس باريا بيرموديز، مدير منفذ كارتاخينا الإعلامي، على أن كولومبيا بلد يحترم السيادة وحقوق الإنسان، وبالتالي، أعرب عن دعمه للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. «نحن ندافع عن سلامة أراضي أوكرانيا كما فعلت كولومبيا في عام 2014 عندما أيدت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونحن أيضا بلد لا يدافع عن تلك السيادة والسلامة فحسب، بل يدافع عن حقوق الإنسان والقيم التي تشكل جزءا أساسيا من العالم. النظام،» أكد.

وأخيرا، أشار إيفان دوكي إلى الاتصالات الهاتفية التي أجريها مع رئيس أوكرانيا منذ 24 فبراير، عندما بدأت روسيا «عملياتها العسكرية» في ذلك البلد. «سنواصل دعم بلدكم، سيدي الرئيس. وسنواصل دعم سيادتها وسلامة الأراضي ودعم شعبها أيضًا. لقد كنت قائدًا عظيمًا ومواطنوك شجعان»، قال ديوك لزيلينسكي.

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