سلسلة هاكر لا يمكن لأحد أن يفوتها

لم يفت الأوان بعد لبدء مشاهدة سلسلة تحت عنوان تكنولوجيا المعلومات والمتسللين و cyberpunk، والتي بالإضافة إلى قضاء وقت ممتع من الترفيه، ستتمكن من فهم مفاهيم التكنولوجيا. لذلك، فيما يلي بعض الخيارات، بخلاف السيد روبوت الشهير، والتي يمكن رؤيتها في أي وقت.

من المحتمل أن يعرفها الكثيرون، إن لم يكن كذلك، تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى الفيلم من بطولة سكارليت جوهانسون وألعاب الفيديو والمانجا وأفلام الرسوم المتحركة الأخرى، هناك سلسلة أنيمي. لها موضوع مستقبلي حيث يجب على سايبورغ الحكومي القبض على مخترق يتحكم في العقول البشرية المحوسبة أثناء حل «أشباح» خاصة بهم.

يروي هذا الفيلم، الذي صدر في عام 1999، إنجازات البصيرة ستيف جوبز (أبل) وبيل غيتس (مايكروسوفت)، الذين ساعدوا في إحداث ثورة في التكنولوجيا وشقوا طريقهم ليكونوا قوى في الحوسبة. وهو مبني على كتاب Fire in the Valley, وعلى الرغم من أنها ليست واحدة من أكثر العناوين شعبية, إنه يصور جيدًا مسار الرجلين الأكثر نفوذاً في التكنولوجيا.

(Foto: Twitter)

مع 15 فصلاً فقط، تروي سلسلة الأنيمي هذه التي تم إصدارها في عام 2004 مغامرات أكيرا شيراس، والتي تسمى أيضًا Battle Programmer Shirase، وهو مبرمج لديه القدرة على اختراق أي منصة أو شخص وبالتالي يتم تعيينه عدة مرات لمهام خاصة. نظرًا لأنه قصير جدًا، يمكن الاستمتاع به في فترة ما بعد الظهر من الماراثون.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن شيء أكثر خطورة، تُظهر هذه السلسلة الأسترالية أفضل تحقيقات الشرطة. على الرغم من أنه لا يظهر مخترقًا في كل فصل، مثل سلسلة Mr.Robot، إلا أن إحدى شخصياتها الرئيسية هي.

يساعد جيسي بانك، الذي كان يعاني من مشاكل في الماضي مع الشرطة، شقيقه الصحفي في حل قضية امرأة شابة قُتلت بقسوة. ترتبط السياسة والعدالة والمتسللين في هذه السلسلة.

(Foto: Twitter)

تم إطلاق هذه السلسلة الكوميدية البريطانية في عام 2006، وهي لحظة الذروة للتكنولوجيا، حيث كانت الشبكات الاجتماعية بالكاد تكتسب قوة ولم يكن لدى الهواتف الذكية القدرة التي نعرفها حاليًا.

ستكون نكاته ممتعة لأولئك الذين يعملون في المنطقة وأولئك الذين ليسوا على دراية كبيرة، وستكون أيضًا ذكرى ممتعة لكل ما حدث في ذلك الوقت وما كانوا على حق عندما أشاروا إلى المستقبل. باختصار، إنهم مهووسون دون الذهاب إلى أقصى الحدود السخيفة كما في سلسلة أخرى.

هذا العنوان له جانب أكثر جدية. على الرغم من أنه لا يحتوي على مخترق كطابعه الرئيسي، إلا أنه يمكن أن يكون متعة كبيرة للكثيرين، وخاصة الحنين إلى الماضي، حيث تم تعيين السلسلة في الثمانينيات، عندما كانت أجهزة الكمبيوتر فاخرة وكانت كبيرة جدًا. الهدف من الاهتمام هو معرفة كيف يحاول مهندس ورجل أعمال إطلاق جهاز كمبيوتر يتنافس بين رواد السوق.

من سلسلة القراصنة الأخرى التي لا يمكن تفويتها السيد روبوت، بطولة رامي مالك. نظرًا لشهرتها، لا تحتاج إلى مقدمة، لأن مواسمها الأربعة كانت ناجحة وصادمة. تم بث الحلقة الأخيرة في ديسمبر 2019 وفازت بجائزة غولدن غلوب لأفضل مسلسل درامي. إنه بلا شك معيار لا يحتاج إلى مقدمة.

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