هرع غابرييل كوادري ضد إبرارد من قبل الخطوط الجوية القطرية: «خطأ آخر للمستشارية»

CIUDAD DE MÉXICO, 10MARZO2022.- Gabriel Quadri, diputado del PAN, ofreció una conferencia de prensa donde invitó a personas afectadas en los conflictos del crimen organizado en el estado de Chiapas. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

بعد رئيس وزارة الخارجية (SRE)، سافر مارسيلو إبرارد إلى دول الشرق الأوسط بحثا عن الاستثمارات وعند عودته أكد من خلال شبكاته الاجتماعية أن شركة الطيران القطرية سيكون لها رحلات جوية من مطار فيليبي أنجليس الدولي المثير للجدل. (AIFA).

ومع ذلك، تم رفض شاغل الوظيفة من قبل الشركة التي أكدت لرويترز أنه لا توجد خطة من جانب الشركة لإنشاء رحلات جوية من AIFA.

تسبب هذا في استياء وتوضيح المستشار الذي أكد أن المفاوضات مع شركة الطيران سيتم إنشاؤها رسميًا قريبًا.

هذا هو السبب في أن النائب المثير للجدل لحزب العمل الوطني (PAN)، غابرييل كوادري دي لا توري، الذي كان أحد منتقدي حكومة أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO)، اتخذ موقفًا ضد هذه الحقيقة.

Qatar Airways desmintió al secretario de Relaciones Exteriores por asegurar que la aerolínea volaría desde el AIFA (REUTERS/Fadi al-Assaad) REUTERS

وعلق النائب الأزرق والأبيض، الذي ظل نشطا من خلال حسابه على تويتر، بأن المستشارية كانت مكرسة فقط لرحلة سياحية في الشرق الأوسط وأن ما زعموا عن شركة الطيران كان مجرد «خطأ» آخر.

سافر إبرارد إلى الهند والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة بهدف جذب الاستثمارات إلى المكسيك.

ولكن في قطر، تم إجراء هذه المفاوضات لإنشاء خط ساخن للسفر لكأس العالم التي ستعقد في نهاية العام بسبب ارتفاع الطلب على السفر الذي سيكون في تلك التواريخ.

بعد عدة أيام من الصمت التام، قالت شركة الطيران إنها «ليس لديها خطط لبدء العمل في مطار فيليبي أنجيليس الدولي، مكسيكو سيتي».

وبعد فترة وجيزة، أصدروا توضيحًا آخر أكدوا فيه أنه كانت هناك «مناقشات غير رسمية» حول الرحلات الجوية إلى مكسيكو سيتي مع الحكومة المكسيكية وأن «كلا الطرفين سيظلان على اتصال وثيق بشأن هذه المسألة». بيد أنها لم تحدد متى ستجري هذه المناقشات.

El Aeropuerto ha sido criticado por el bloque opositor, entre ellos Gabriel Quadri (REUTERS/Luis Cortes) REUTERS

تعرضت AIFA لانتقادات لأنها لا تملك سوى ست رحلات داخل الأراضي الوطنية ورحلة دولية واحدة إلى فنزويلا مع خط Aerobus. على الرغم من أنهم أكدوا أنه في النصف الثاني من عام 2022، ستكون هناك رحلات جوية إلى الولايات المتحدة.

هذه التصريحات، بالإضافة إلى مشاكل المياه، والمدرجات القليلة قيد التشغيل وتصميم المطار، تم استخدامها ضد المشروع واستخدمها كوادري نفسه، الذي ذكر مرارًا وتكرارًا أنه أكد أنه إذا أصبح رئيسًا فسوف يغلق سانتا لوسيا مطار.

كما أدلى النائب بعدة تعليقات ضد AIFA، أحد مشاريع AMLO الرائدة ووصفها بأنها محطة طاقة أفيونيرا. وقال ايضا انه سيستأنف بناء مطار نيومكسيكو الدولى على بحيرة تيسكوكو.

بعد هذه التصريحات التي أدلى بها النائب، كان هناك حديث عن مصالحه «الحقيقية» في إعادة فتح NAIM، لأنه عندما كان المشروع قيد التطوير خلال السنوات الست الماضية، كان عقود في التنمية الحضرية.

وفي مواجهة هذا الوضع، ذكر كوادري فقط أنه كان يعمل من قبل في القطاع الخاص ولاحظ أنه بدلاً من ذلك، لم يعمل لوبيز أوبرادور قط.

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