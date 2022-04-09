من الطعام إلى العبيد: ما الذي يمكن أن يكتسبه المكسيكيون في تيانغوس الكبرى في تلاتيلولكو

عندما وصل الإسبان إلى مكسيكو سيتي تينوختيتلان في عام 1519، وجدوا أنه تم تنظيمه بطريقة محددة للغاية، لذلك أعجبوا. واحدة من الأشياء التي لفتت انتباههم أكثر كانت مدينة تلاتيلولكو، شمال تينوتشتيتلان، حيث كان السوق الذي زود الطعام لعاصمة الإمبراطورية المكسيكية.

تأسست مدينة تلاتيلولكو حوالي عام 1337، وأصبحت المقر الرئيسي للسوق الرئيسي الذي زود السكان المكسيكيين بجميع المنتجات التي يمكنهم تخيلها في ذلك الوقت. جذب حجمها وترتيبها وتنوعها في البضائع انتباه الفاتحين والمؤرخين، الذين سجلوا في أعمالهم الشبكة المعقدة للعلاقات التجارية التي جرت يوميًا في Tianguis of Tlatelolco.

لم يخف كل من الفاتح هيرنان كورتيس وبرنال دياز ديل كاستيلو الإعجاب الذي شعروا به لهذا السوق الرائع وبفضل قصصهم يمكننا أن نتعلم بعض الخصائص الفيزيائية لهذا المكان، على سبيل المثال، أنه كان محاطًا بالبوابات، وأن امتداده «كان كبيرًا بنفس الطريقة. ضعف مدينة سالامانكا». سمح ذلك لعدد كبير من الأشخاص (يذكر كورتيس 60 ألفًا) بالجمع يوميًا لتبادل المنتجات التي يقوم بها التجار وtamemes (وهو مصطلح يعني الشاحنين)، عبر الطرق البرية ورحلات الزورق التي لا تعد ولا تحصى.

واحدة من الخصائص التي أشار إليها كل من الغزاة، والمشار إليها أيضا في بلده الملكية الهندية فراي خوان دي توركيمادا، كان «الحفل» العظيم، الذي كان موجودا في سوق تلاتيلولكو. حتى أن دياز ديل كاستيلو يقارن الترتيب في هذا، مع المعارض التجارية التي أقيمت في موطنه مدينا ديل كامبو. تم تقسيم السوق إلى شوارع، وكل واحد يتوافق مع نوع من المنتجات. في نفوسهم، أخذ التجار مقاعدهم «دون أن يأخذها شخص آخر»، ووضعوا أغراضهم على الأرض لبدء يوم مقايضة بعض الأشياء للآخرين. كانت هناك أيضًا معاملات، حيث تم استخدام حبوب الكاكاو والبطانيات المنحوتة والأشياء النحاسية وغبار الذهب كعملة.

Hernán Cortés y sus hombres quedaron impresionados con el mercado. (Ilustración: Steve Allen)

كان هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات التي يمكن شراؤها في سوق تلاتيلولكو. من حيث الطعام، كان هناك تنوع كبير من الذرة والفاصوليا واليقطين والفلفل الحار، أساس طعام أمريكا الوسطى. كانت هناك أيضًا بذور مختلفة، مثل الشيا والكاكاو، وكذلك البقوليات والفواكه المجففة.

في شارع آخر كانت هناك طيور من أنواع مختلفة، مثل الديوك الرومية والسمان والحمام والبط، على سبيل المثال لا الحصر. كان هناك أيضا الغزلان والكلاب والأرانب والأرانب والسلاحف والإغوانا والثعابين والثعابين والحشرات مثل النمل والجنادب.

كما كان لمنتجات البحيرة والبحرية مكانًا في السوق، وكان من الممكن الحصول على العديد من الأسماك والقشريات. وبالمثل، كان هناك عسل من النحل و maguey، وهو ضروري لتحلية، من بين مستحضرات أخرى، مشروبات الكاكاو التي يستهلكها النبلاء المكسيكيون.

من ناحية أخرى، تم توفير المنتجات عالية القيمة التي تم جلبها إلى تلاتيلولكو من الأراضي البعيدة بواسطة pochtecas للنخبة المكسيكية، القطاع الاجتماعي الوحيد الذي يمكنه الوصول إلى القطع الجميلة المصنوعة من الذهب والفضة والنحاس، بالإضافة إلى العناصر المتخصصة من البرقوق، lapidary، الغنية بطانيات قطنية منحوتة وقشانة Choluteca. في الوقت نفسه، تعايشت الأواني الفخارية والحقائب والسلال ذات الأحجام المختلفة والأقمشة الخشنة وشفرات الحلاقة والميتات والمولكاجيت ومجموعة متنوعة من جلود الحيوانات والعظام والإسفنج والأصداف والقواقع، وكذلك الخشب والحطب والفحم والحجر والأصباغ والجير.

En el lugar también podían adquirirse esclavos para ser sacrificados. Foto: Oliver Santana / Raíces

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لـ Cortés، كانت هناك مساحات حيث «يغسلون ويحلقون الرؤوس» بالإضافة إلى الأماكن التي كان لدى المعالجين بالأعشاب كمية كبيرة من الأعشاب والجذور التي تم استخدامها لعلاج الأمراض والتي تم إعدادها أيضًا، وفقًا لـ Torquemada، في المراهم والعصائر. من بين هذه السلع المتنوعة، فتحت الشهية ولإرضاء الجوع، كان يكفي الذهاب إلى الشارع حيث يمكنك شراء الأطعمة المعدة مثل الذرة والكاكاو أتول، والأسماك المحمصة أو المطبوخة، التورتيلا، التاماليس من الحشوات المختلفة، التلاكويوس، من بين اليخنات الأخرى.

في السوق في تلاتيلولكو، يمكن أيضًا شراء العبيد ليتم تقديمهم للتضحية. إن دياز ديل كاستيلو مندهش من عدد الأسرى الذين يمكن رؤيتهم في تلاتيلولكو وحتى يقارن وفرتهم بالسود في غينيا الذين يبيعهم البرتغاليون. ومع ذلك، كان لدى هؤلاء العبيد إمكانية الحصول على حريتهم ولعب السوق دورًا مهمًا. عندما دخل «المالك» السوق مع الأسير، كان بإمكانه الهروب، ووفقًا لدييجو دوران في كتابه تاريخ جزر الهند في إسبانيا الجديدة وجزر البر الرئيسي، إذا تمكن من الخروج منه وتمكن من التدخل على براز الحيوانات، فقد تمكن من المطالبة بحريته.

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