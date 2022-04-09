«الخطوط المثيرة»: السلسلة الهولندية حول الكشف في الثمانينيات

«الخطوط المثيرة» تعيد بناء سنوات نهاية الحرب الباردة وظهور الخطوط الساخنة. (نيتفليكس)

سلسلة مختلفة تظهر لنا عن قرب واقع الشباب في عام 1987 في أمستردام: الخطوط المثيرة. استنادًا إلى كتاب 06-Cowboys، وهو كتاب لفريد ساويرسيج يروي صعود الخطوط الساخنة للمكالمات الجنسية في الثمانينيات، فهو أحد أحدث إصدارات Netflix.

الشخصية المركزية لهذا الخيال هي طالبة علم النفس، مارلي سالومون (لعبت من قبل جوي ديليما)، الذي يقرر أن يأخذ وظيفة بدوام جزئي في Teledutch، شركة الأخوين فرانك (مين كول) ورامون ستيجتر (كريس بيرترز). لقد أنشأوا أول الخطوط المثيرة في أوروبا، والتي ستتوسع لاحقًا في جميع أنحاء العالم.

هؤلاء الإخوة يصبحون مليونيرات، لأن العمل يعمل عجائب. وفي الوقت نفسه. مارلي منغمسة في إعتام عدسة العين من العواطف ولا تعرف تمامًا كيف تضع وظيفتها في حياتها. كيف تعيش حياتك الجنسية أثناء العمل في شركة مرتبطة مباشرة بالرغبات الجنسية لأشخاص آخرين خلف خط الهاتف? عملية التحول التي ستخضع لها الشابة هي المفتاح لفهم شدة هذه السلسلة.

إن الانغماس في الخطوط المثيرة يدعونا إلى فهم لحظة انفجار الشباب في أمستردام، التي شهدت فترة مكثفة من الاستكشاف في نهاية الحرب الباردة. كانت تلك المدينة بالتحديد هي التي أسست هذا الجيل الجديد الذي سيعيش تجارب مماثلة في بقية القارة. ليس فقط فيما يتعلق بالكشف الجنسي ولكن أيضًا بعقار جديد سيأتي للبقاء, النشوة, والثورة التي تضمنت أنواعًا موسيقية جديدة مثل المنزل, أسلوب مختلف تمامًا عن أي شيء سمع حتى الآن.

تم إنشاء المسلسل من قبل بيتر بارت كورثويس وإخراج توماس كان وآنا فان دير هايد. تم الانتهاء من طاقم الممثلين من قبل خوسيه براوير، جوليا أكرمانز، تشارلي تشان داجيليت، آبي هوز وبنيا برويننج من بين آخرين.

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