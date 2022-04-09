فاز Epigmenio Ibarra على سيرو موراياما لتغريدة محذوفة على إلغاء الانتداب: «ليس لديهم سلطة أخلاقية»

أطلق المنتج Epigmenio Ibarra نفسه ضد مدير المعهد الوطني للانتخابات (INE)، سيرو موراياما، بعد مشاركة موضوع تويتر من خلال حسابه الرسمي الذي حذفه بعد لحظات.

تحدث هذا التعليق عن تحليل السؤال الذي سيأتي في إلغاء الانتداب، والذي يساوي ما حدث مع قانون الصناعة الكهربائية.

منذ الموافقة على مشروع القانون الذي قدمه الوزير باردو ريبوليدو والذي اقترح فيه إعلان بطلان عبارة «أو البقاء في رئاسة الجمهورية حتى نهاية فترة ولايته» تمت مناقشته في محكمة العدل العليا للأمة (SCJN).

في منشور المستشار، ذكر أن تصويت الوزراء ظل كما كان يوم الأربعاء الماضي عندما تم التحقق من صحة LIE، حيث صوت 7 لصالح البطلان، في حين صدق 4 من 11 وزيرا على ذلك.

Este era el tuit borrado (Foto: @epigmenioibarra)

ومع ذلك، تم حذف المنشور من قبل المستشار بعد لحظات من نشره. لكن هذا لم يمنع Ibarra من التقاط لقطة شاشة يمكنك من خلالها رؤية الجزء الأول من الخيط.

جنبا إلى جنب مع المنشور أضاف صورة المنشور المزعوم. بعد ساعات أعلن: «التغريدة المحذوفة من قبل سيرو موراياما اليوم لم تكن غبية، بل كانت استفزازًا جريئًا».

وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء INE، وخاصة مستشارها الرئيس لورينزو كوردوفا وسيرو موراياما، تم تمييزهم من قبل جهات سياسية مختلفة تدافع عن حكومة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO)، كمخربين لإلغاء الانتداب. من بينها، إيبارا نفسه.

Epigmenio ha criticado en diversas ocasiones al consejero del INE (foto: @epigmenioibarra)

حتى أنهم كانوا مرتبطين بأحزاب معارضة مثل حزب العمل الوطني (PAN)، والثورية المؤسسية (PRI) وحركة المواطنين (MC)، كما فعلوا عرضت محادثات ومؤتمرات مع هذه المقاعد، خاصة مع الأزرق والأبيض.

من ناحية أخرى، تم تشويه سمعة سيرو موراياما أيضًا من قبل منتج ومالك Argos Comunicación لحضوره محادثة مع فيكتور. Trujillo الذي تحدث فيه عن أهمية المعهد كحكم للديمقراطية.

في تلك المناسبة، وصف المخرج والمدافع القوي عن التحول الرابع (Q4) المستشار بأنه «باتون المهرج».

(foto: @CiroMurayamaINE)

وأخيرا، أكدت إيبارا وأيدت تصريحات رئيسة الحكومة، كلوديا شاينباوم باردو، التي قالت إن أعضاء المجلس يكرهون مشاركة الشعب.

«اليوم، مع تغريدته المحذوفة، أكد سيرو موراياما ما قالته كلوديا يوم الأربعاء: «نقول لبعض أعضاء INE أنهم لا يملكون سلطة أخلاقية. في الخلفية، يكرهون مشاركة الناس، فكرة «شعب حر تشاركي»، أيدوا المخرج المتعلق بالربع الرابع.

وبالمثل، كتب حزب الكرز من خلال شبكاته الاجتماعية أن «المستشار @CiroMurayamaINE، هل انضم بالفعل إلى أي حزب سياسي أم أنه لا يزال يريد خداع الناس من خلال تقديم أنفسهم على أنهم «محايدون» وديمقراطي؟ ملاحظة: كنا حريصين على قراءة لكنه حذفه. الناس ليسوا أغبياء. أقنعة خارج».

ومع ذلك، رد المستشار في هذه المناسبة بقوله «لا تقلق، لا تقلق، سنستأنف القضايا الأخرى يوم الاثنين » وقال، من ناحية أخرى، إنه سيكون هناك صناديق كافية للتشاور.

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