عيد الفصح في غابة بيرو: أفضل الأطباق النموذجية التي تقدمها هذه المنطقة

عيد الفصح هنا وحان الوقت لإعداد كل شيء لقضاء العطلات في حال كنت تخطط لرحلة طويلة لتطهير عقلك في هذه المواسم. ما هو أفضل مكان لزيارة الغابة البيروفية، إما بسبب مناطقها الاستوائية أو فن الطهو الذي حافظوا عليه قرون. الأطباق التي من المؤكد أنها ستفجر عقلك وستريد تجربتها في المنزل.

لذلك، نقدم لك قائمة بأفضل الأطباق النموذجية التي تقدمها المنطقة بحيث عندما تتجول في المنطقة، ستعرف ما يجب تجربته وبالتالي تعيش تجربة لا تُنسى. وفقًا لماركا بيرو، يعتبر المطبخ الأمازوني أحد أروع المأكولات في العالم بسبب الاستخدام بلا منازع لمكوناته ونكهته وقوامه؛ العناصر التي تحفز الحواس وتوقظ أحاسيس لا مثيل لها.

ذا جوانيس

واحدة من أشهرها في العاصمة البيروفية، حتى في المسلسلات والأفلام الوطنية. إنه طبق من مويوبامبا يشبه تامالي كبير جدًا يعتمد على الأرز والدجاج أو الدجاج والبيض. للوهلة الأولى يبدو وكأنه كيس بسيط من الأرز، لكن مكوناته تمنحه نكهة مختلفة من الغابة.

يغطي الأرز كما لو كان بطانية الدجاج محنك بالفعل والبيض في قطع. يمكنك تناوله مع مشروب بارد أو عصير، وأحيانًا يصل أولئك الذين يسافرون من الغابة إلى العاصمة بكميات، للحصول على الأسعار والأذواق. إنه بلا شك طبق ذو طعم لطيف للغاية يمكن أن يرضي الحنك الأكثر تطلبًا.

Los deliciosos juanes, conocido en el mundo. Foto: difusión.

إل تاكاتشو مع سيسينا

طبق رمزي آخر من الغابة البيروفية معروف بنسيجه ونكهته. يتكون من الموز الأخضر (المقلي أو المحمص) الذي يتم سحقه وخلطه مع شحم الخنزير. بالإضافة إلى ذلك، يرافقه cecina (لحم الخنزير المجفف والمدخن) ومع chorizo (النقانق على أساس الأمعاء الرقيقة للخنزير المحشو باللحم المفروم المحنك جيدًا من نفس الحيوان). في بعض الأحيان يمكن أن يسبب الحكة قليلاً، لكن تلك اللمسة تمنحها طعمًا مختلفًا لامتصاص أصابعك، ولا تتوقف عن البحث عنها إذا قررت السفر إلى الغابة.

Tacacho con cecina. Foto: difusión.

باتاراشكا

Patarashca مثالية لمحبي الأسماك. إنها سمكة نهرية لذيذة محنك بالتوابل النموذجية للغابة البيروفية، ملفوفة في ورقة وتحميص بالفحم. هذا هو السبب في أنه مزيج مثالي يجعل الأسماك لها رائحة ونكهة خاصة. بهذه الطريقة تجذب للوهلة الأولى العملاء، حتى ما يرونه لأول مرة.

Patarashca, pescado de río condimentado con especias propias de la selva peruana, envuelto en una hoja y asado en carbón. Foto: difusión.

دجاج إنشيكابي مع الفول السوداني

إنه حساء رائع من الأمازون، والذي يحتوي على مكون خاص به الدجاج المربى في المرجان (الدجاج المحلي) والفول السوداني المسال أو المطحون والذرة والمنيهوت والكزبرة. حساء فريد يستحق الاستمتاع به، على الرغم من لونه الأصفر. إنه ليس مثل حساء الدجاج أو المرق، لأن تحضيره يحدث فرقًا كبيرًا.

Inchicapi de gallina con maní. Foto: difusión.

طاجن سمك

يتكون هذا الطبق من الحساء أو الحساء على أساس مختلف الأسماك والرخويات، مثل: النازلي أو باس البحر، الحبار، بلح البحر، الهامور، القريدس، الأخطبوط. شيء مهم يجب ملاحظته هو أنهم جميعا مختلطة مع الأرز المسلوق والخضروات (الفلفل والجزر والطماطم، وما إلى ذلك).

Cazuela de pescado, comida de la selva peruana. Foto: difusión.

امازوني شاوفا

إنه طبق سريع وسهل للتحضير. إنه لذيذ جدًا إذا رافقناه مع فلفل charapita. من ناحية أخرى، إنه تمثيل أقصى للاندماج، بين الطعام الصيني والطعام من الغابة البيروفية. أرز الشوفا الأمازوني هو نوع من أشكال الشوفا التقليدية، مع اختلاف أنه يحتوي على مكونات إقليمية. يتم استخدام بعض هذه المكونات الإقليمية لإعداد أكثر اليخنات غرابة في الغابة البيروفية.

Arroz chaufa amazónico selva peruana. Foto: difusión.

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