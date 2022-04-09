تقول الدراسة إن قبلات الكلاب يمكن أن تصيب حشرة قاتلة للبشر

A woman kisses her Border Collie during the second day of the Crufts Dog Show in Birmingham, Britain, March 8, 2019. REUTERS/Hannah McKay

قد نرغب في التفكير مرتين في السماح لكلبنا بإعطائنا قبلة غروي كبيرة على الوجه. يمكن أن تشارك الحيوانات الأليفة أكثر من الحب غير المشروط مع أصحابها، وفقًا لبحث جديد أجراه علماء في أوروبا. يمكن أن ينقلوا البق الخارق المقاوم للمضادات الحيوية إلى أفراد من منازلهم.

وجدت دراسة أجراها باحثون في جامعة لشبونة في البرتغال والكلية البيطرية الملكية في لندن أن الحيوانات الأليفة والبشر في نفس المنازل غالبًا ما يكون لديهم سلالة مقاومة للمضادات الحيوية من الإشريكية القولونية في أنظمتهم، وفقًا لـ ملخص للدراسة التي أجرتها الجمعية الأوروبية لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية. سيتم تقديم الدراسة في المؤتمر القادم للجمعية في وقت لاحق من هذا الشهر.

وبينما لم يخلص البحث بالضبط إلى كيفية انتقال البكتيريا أو في أي اتجاه، يقول الباحثون إنه يقترح أننا يجب أن نكون أصحاء عندما يتعلق الأمر بالتلامس مع الحيوانات الأليفة، والذي يتضمن تجنب تقبيلها وغسل اليدين بعد ربط أكياس البراز، وحتى بعد ملاعبتهم.

لا يمكن علاج البكتيريا المقاومة للأدوية بالمضادات الحيوية، مما يجعل شيئًا يمكن علاجه عادةً، مثل عدوى المكورات العنقودية، مهددة للحياة. في الولايات المتحدة، تصيب البكتيريا المقاومة للأدوية أكثر من مليوني شخص وتقتل 23,000 شخص على الأقل كل عام، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

La posibilidad de compartir una superbacteria entre personas y animales es un descubrimiento relativamente nuevo (Europa Press) Europa Press

قال سيان فروسيني من الكلية البيطرية الملكية، أحد مؤلفي الدراسة، لـ BBC5 Live أن هذا الخلل الفائق المحدد ليس جديدًا: فقد تم العثور عليه في البشر لسنوات وربما يحمله الكثير من الناس دون أي أعراض.

«من الطبيعي تمامًا أن يكون لديك بكتيريا، وبعضها يمكن أن يكون مقاومًا. وقال فروسيني للبرنامج الإذاعي «إذا كنت شخصًا يتمتع بصحة جيدة، فلا بأس بذلك». «تنشأ المشكلة عندما يكون لديك شخص يعيش في تلك الأسرة، والذي قد يكون لديه شيء يجعله أكثر عرضة للإصابة... ستكون أكثر عرضة للإصابة بهذه الحشرات المقاومة».

لكن إمكانية مشاركة الأخطاء الفائقة بين الناس والحيوانات هي اكتشاف جديد نسبيًا. جمع الباحثون عينات برازية من 58 مالكًا أصحاء للحيوانات الأليفة و 18 قططًا و 40 كلبًا في البرتغال. في المملكة المتحدة، تم أخذ عينات من 56 شخصًا أصحاء وكلابهم البالغ عددها 45 عامًا بانتظام.

ووجدوا أن 1٪ من الحيوانات الأليفة (14 كلبًا وقطة واحدة) و 13٪ من البشر يحملون بكتيريا مقاومة للأدوية، لكن عدد الأسر التي كان الفيروس فيها كل من البشر والحيوانات أقل بكثير.

Los expertos advierten a los dueños de mascotas que eviten hábitos como besarlas. También se les dice a las personas que se laven las manos después de acariciar a los perros y recoger sus desechos (Getty Images)

وقال فروسيني: «وجدنا أربعة منازل حيث كان لدى كل من المالك والحيوانات الأليفة أحد هذه الأنواع من البكتيريا المقاومة في نفس الوقت». «وفي الواقع وجدنا في اثنين من تلك المنازل أن هذه البكتيريا، عندما نظرنا إلى جيناتها، كانت هي نفسها تمامًا بين المالك والكلب. لذلك يمكنك أن ترى أنه يتم مشاركة شيء ما. ما لا يمكن قوله عن العمل الذي قمنا به هو الاتجاه الذي كانت تسير فيه».

ليس من الصعب معرفة سبب امتلاء لعق حيواننا الأليف بالجراثيم. عندما لا يعطينا هذا اللسان قبلة ترحيبية، يستخدمه كلبنا أو قطتنا لتهذيب نفسه، حتى للحفاظ على نظافة أجزائهم الخاصة. لكن فروسيني أقر بأنه من الممكن أن يكون البشر مصدر البكتيريا الموجودة في حيواناتهم الأليفة بسبب سوء النظافة.

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