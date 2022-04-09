دعا مدير الشرطة الوطنية إلى السرعة في التحقيق في الاعتداء الجنسي على زورق دورية في أتلانتيكو

وطلب الجنرال خورخي لويس فارغاس، مدير الشرطة الوطنية، خلال زيارته إلى بارانكويلا (أتلانتيكو)، حيث عقد مؤتمر قمة أميريبول الثالث عشر، من السلطات القضائية التحقيق على وجه السرعة في حالة الاعتداء الجنسي التي وقع فيها زورق دورية تابع للمؤسسة ضحية اثنين. من رفاقها.

«نطلب من مكتب المدعي العام إعطاء الأولوية لهذا التحقيق أيضًا. نحن نقدم كل الدعم البدني والطبي والنفسي لزميلنا. يتم تطبيق جميع بروتوكولات القانون بحيث يتم الاهتمام بها بسرعة «، أبرزوا في صحيفة El Heraldo ما قاله المسؤول الكبير.

وفي الوقت نفسه، في راديو La W، أكدوا أن الشرطة تقدم كل الدعم لمكتب المدعي العام للأمة حتى يمكن توضيح القضية.

ونقلت الاذاعة عن ما قاله الجنرال فارغاس "ان كل ما طلبوه منا قد اعطى لهم حتى يمكن توضيح القضية فى اسرع وقت ممكن».

وفي الوقت نفسه، أشاروا في El Heraldo إلى أن المؤسسة نفسها تجري التحقيقات المقابلة.

وقال «دعونا نأمل فى ان نتمكن مع القانون التأديبي الجديد من الحصول على توضيح فى اسرع وقت ممكن فى القانون ومن الناحية الجنائية».

وقع الاعتداء الجنسي على المرأة التي ترتدي الزي الرسمي يوم السبت الماضي 2 أبريل، بعد أن أبلغت الضحية عما حدث وحددت اثنين من زملائها في نظام معلومات الشرطة المتكامل (سيبول) على أنهما الجناة.

كان من الممكن تقديم الأحداث يوم السبت 27 مارس، عندما خرجت المرأة المولودة في بويرتو كولومبيا (Atlántico) إلى حانة في حي ريستريبو في بوغوتا، مع اثنين من الزي الرسمي من المؤسسة الذين كانوا جزءًا من نفس التخصص.

قدم قارب الدورية الشكوى العامة من خلال شبكاته الاجتماعية. هكذا بدأت قصة تلك الليلة: «منذ سن مبكرة جدًا كان حلمي الأكبر أن أكون شرطيًا. بفضل والدي، تمكنت من تحقيق هذا الحلم العظيم، ولكن اليوم، يتم تحقيق ثمانية أيام بالضبط من المأساة الكاملة».

وبمجرد وصولها إلى الحانة، شربت هي وضابطي الشرطة الوطنية زجاجة من الويسكي، بينما كانا يتحدثان بشكل طبيعي. بعد مرور بعض الوقت داخل المؤسسة، تفقد المرأة ذاكرتها وينتهي بها الأمر مستلقية على منصة بالقرب من المكان.

وقد ذكرت ذلك والدة الضحية المزعومة، لصحيفة El Heraldo في بارانكويلا: «انتهى بها الأمر في أحد الشوارع، وهناك شريط فيديو صرخ فيه ضباط الشرطة، رفاقها، بالابتذال في وجهها. بعد ذلك طلبوا سيارة أجرة واقتادوها إلى الشقة التي تعيش فيها وهذا هو المكان الذي وقعت فيه الإساءة».

في شكواها العامة، كتبت المرأة التي ترتدي الزي الرسمي: «لا أحد يعرف ما اختبرته وأنا بصراحة لا أريد لأي شخص آخر أن يعيشه، اليوم قررت أن أجعله علنيًا، بنية أن يتمكن شخص ما من مساعدتي، أنا خائف جدًا، خائف من كل ما قد يحدث لي ولعائلتي»، قالت.

«منذ 27 مارس 2022، لم أتمكن من النوم، على الإطلاق، فقدت شهيتي وكل ذلك لأن شخصين اعتبرتهما صديقين في ذلك الوقت، اغتصبني. ولم اكن اللوم».

وفي يوم الأحد، عندما استيقظت عارية وبدون أي ذاكرة، علم الضابط أنها تعرضت للاغتصاب. «أنا لا أفهم كيف يمكن لكونهم زملاء عمل أن يكونوا قادرين على ذلك. كونك رجال دوريات أيضًا! كما أنني لا أفهم كيف أن نفس الشرطة، التي أحبها كثيرًا، لا تساعدني في تسريع العملية حتى يتمكنوا من دفع ثمن ما فعلوه. أنا حقا بحاجة للمساعدة. لا أستطيع أن أفعل هذا بعد الآن»، أنهى كتاباته.





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