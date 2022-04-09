دانيال فيليبي مارتينيز هو بطل جولة بلاد الباسك 2022

أقيمت المرحلة الأخيرة من جولة بلاد الباسك على بعد أكثر من 135 كم بين إيبار و Arrate. هناك تميز الجبل بالاختلافات وأكبر صعوبة خلال النهار، حتى أنها أساسية لبعض العدائين، ولكنها ضارة بالآخرين الذين فشلوا في تحمل وتيرة المنافسة.

بدأ ريمكو Evenepoel من الخطوة السريعة ألفا فينيل والكولومبي دانيال فيليبي مارتينيز من Ineos Grenadiers، كأبطال رئيسيين في السباق نظرًا لأن البلجيكي كان قائد الترتيب العام، بينما كان مارتينيز في المرتبة الثانية في ثانيتين فقط.

في البداية، أراد بعض راكبي الدراجات المغادرة للبحث عن النقاط الجبلية منذ وقت مبكر، بينما كان الفريق ينوي الحفاظ على وتيرة منتظمة حتى لا يسمح للهروب بأخذ وقت طويل في المستقبل، لأنه منذ البداية كان يعتقد أن تعريف العنوان سيعطى من خلال لعب المسرح أيضًا.

صعدت Ineos Grenadiers المطاردة واعتنى بطاقته الرئيسية حتى يتمكن من الرد قبل النهاية.

حاول روغليتش، الذي كان القائد حتى المرحلة الرابعة، ترك العبوة بهجوم من بعيد، لكنه لم ينجح، وبدلاً من ذلك تسبب في حركة دانيال مارتينيز ودراجين آخرين مثل جوناس فينجيارد من جامبو فيسما وريمكو إيفينيبويل، الذين تفاعلوا أخيرًا متأخرًا على هذه الخطوة.

على بعد 30 كم من خط النهاية سقط إنريك ماس ونيلسون أوليفيرا عندما كانا في المجموعة التي كانت تطارد دافيد فورمولو من فريق الإمارات، العداء الوحيد المتبقي من الهروب. تسبب هذا في قطع دانيال مارتينيز إلى مجموعة حيث كان ريمكو يطارد مع روغليتش وسولر وغيرهم من الدراجين.

ومنذ ذلك الحين، أصبح النضال من أجل الوصول إلى المجموعة الرئيسية شديدًا جدًا بالنسبة إلى soachuno الذي اضطر إلى طرح ما يكفي من الشيفرون حتى لا يفقد مكانه في الترتيب العام وفرص الفوز بالمسابقة.

في بضع ثوان فقط قسموا مجموعة مارتينيز مع مجموعة فلاسوف الروسية (بورا)، Vingegaard (جامبو فيسما) وبيلو بلباو (البحرين فيكتوريوس)، من بين آخرين، عندما كان خط النهاية على بعد 20 كم.

وصل دانيال مارتينيز وريمكو إلى المجموعة 1 ثم غادر الكولومبي بحثًا عن قطع ريمكو على بعد 14 كم للذهاب. ومع ذلك، أخذ البلجيكي نفسا وقبض عليه جنبا إلى جنب مع العدائين الآخرين.

أقل من 10 كم من خط النهاية دانيال وريمكو لعب مكافأة مع الأوروبي أخذ 3 ثوان، في حين أخذ مارتينيز 2 وبيلو بلباو مع 1. آخر 7 كيلومترات لدغ وكان أساسا الإعداد الميمون لمتسلق مثل ديفيد دي فورمولو لاتخاذ زمام المبادرة مرة أخرى بينما في الظهر كان مطاردة من قبل مجموعة من المفضلة.

في وقت لاحق، مع 5 كم للذهاب، خرج الإسباني الشاب خوان بيدرو لوبيز (تريك سيغافريدو) من وراء مجموعة كابوس للذهاب والبحث عن فورمولو، بهدف انتصار المسرح. وأخيرا انفجر ريمكو ولم يستطع الحفاظ على الوتيرة التي وضعها منافسيه على الصعود الأخير، لذلك تخلى عن الوقت والقيادة.

تمكن الدراج الكولومبي من الحفاظ على ظروفه حتى وضع وتيرة إلى الأمام لفصل ما هو أكثر ممكن من ريمكو، مما تركه كزعيم افتراضي للسباق عندما بقي 4.5 كم فقط للذهاب.

فلاسوف، Izagirre الذي سقط وعاد إلى المجموعة، بالإضافة إلى Vingegaard و Formolo اتبع دواسة رجل القهوة الذي عزز نفسه كواحد من المفضلين الرئيسيين للبقاء مع انتصار المسرح.

على مدى الكيلومتر الأخير تفوقت أيون إيزاجير ديل كوفيديس على منافسيه وأخذ المرحلة النهائية، في حين فاز دانيال مارتينيز بالتصنيف العام لكولومبيا وإنيوس غريناديرز.

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