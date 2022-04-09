Crediterreno Infonavit: ما هي النتيجة للوصول إلى هذا التمويل

قبل بضعة أيام، فاجأ معهد الصندوق الوطني لإسكان العمال (Infonavit) عمال البلاد بخيار جديد ليكونوا قادرين على زراعة منازلهم، على الرغم من أن النتيجة تختلف عن النتيجة المعتادة من خلال هذا التمويل. في هذا الصدد، سنعرف عدد النقاط اللازمة لتكون قادرة على الاعتماد.

هذا هو Crediterreno الجديد، الذي أعلنته Infonavit في إطار الذكرى الخمسين لتأسيسه والذي من خلاله الأطراف المهتمة. سوف تكون قادرة على الوصول إلى مساحة لتكون قادرة على بناء منزل.

ووفقا للمعهد، سيتم تحديد مبلغ الائتمان على أساس كل حالة على حدة. قد تمول ما يصل إلى 100٪ من القيمة الأقل بين مبلغ التقييم وقيمة الشراء. حقيقة مهمة هي أن الأرض ستبقى كضمان لدفعها.

ما هي النتيجة للوصول إلى Crediterreno؟

وفقًا لـ Infonavit، في هذه الحالة، يكون خيار هذا التمويل هو 980 نقطة وليس 1080 نقطة مطلوبة عادةً للتصريح بأي ائتمان آخر.

بالإضافة إلى ذلك، سيحصل المهتمون على مكافأة بالنقاط؛ ومع ذلك، سيتم تخصيص هذا اعتمادًا على العمر الذي يتم فيه شراء الأرض. على سبيل المثال، سيكون هناك بعض الولايات ذات الطلب العالي على الأراضي، حيث يمكن منح درجة أعلى.

El trámite es a 15 años. (Foto: Cuartoscuro)

ما هي الميزات الرئيسية؟

سيكون من المهم أن نتذكر أن المصطلح والمبلغ وسعر الفائدة والظروف المالية يتم تحديدها بناءً على الوضع الشخصي، أي فيما يتعلق بحالة كل شخص.

الحد الأقصى لفترة التقديم هو 15 عامًا. لا يجوز أن يتجاوز مجموع العمر بالإضافة إلى فترة التمويل 65 عامًا.

كما هو الحال مع أي إجراء، يلزم تطبيق سلسلة من الخطوات والمتطلبات.

كيف تفعل ذلك؟

أولاً، يجب على الأطراف المعنية تقديم ملكية فردية خالية من الرهن، بالإضافة إلى إثبات المواءمة والتقييم ورقم الأرض الرسمي والرأي الفني للعقار والوثيقة الرسمية التي تعتمد استخدام الأراضي السكنية أو المختلطة.

El puntaje para este financiamiento es menor. (Foto: Cuartoscuro)

*في وقت لاحق، يجب على المستفيد إدخال بوابة Infonavit My Account.

*انقر على خيار «أنا مهتم بقرض» أو شراء أرض.

* تحديد مقدار الائتمان والظروف المالية.

* دمج الملف مع المستندات المطلوبة.

*املأ طلب الائتمان.

* سجل التمويل أخيرًا في أقرب مركز خدمة Infonavit (CESI).

وماذا عن المتطلبات؟ وفقًا لـ Infonavit، سيتعين على المواطنين الذين يسعون لشراء مساحة أرض للمزرعة التحقق من أن لديها الخدمات اللازمة، أي الوصول إلى المراكز الصحية والمساحات الترفيهية ومصادر التوظيف ومخازن التوريد والمدارس وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الأرض بعيدة عن مناطق الخطر مثل: الكهوف، الأعطال الجيولوجية، مناطق خطر الفيضانات، مدافن النفايات، من بين أمور أخرى. وأشار Infonavit إلى أن الهدف من إطلاق هذا المشروع هو تلبية الطلب التاريخي للطبقة العاملة، الذين سيكونون قادرين على الحصول على التمويل بناءً على احتياجاتهم.

تم تحقيق تصميم هذا المشروع الجديد بفضل إصلاح قانون Infonavit الذي سيتمكن العمال من التقدم بطلب للحصول على الائتمان بحرية تامة، مباشرة وبدون وسطاء.

استمر في القراءة