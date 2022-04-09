سيبدأ «Checo» بيريز المركز الثالث في سباق الجائزة الكبرى الأسترالي؛ وكان لوكليرك مركز القطب

عقدت الجلسة التأهيلية في سباق الجائزة الكبرى الأسترالي حيث تم تحديد ترتيب البداية في سباق الأحد. وسجل المكسيكي سيرجيو بيريز ثالث أسرع وقت في اليوم خلف زميله في فريق ريد بول ريسينغ ماكس فيرستابن وتشارلز لوكليرك من فيراري، الذي احتل مركز القطب لساعة الإيقاف في 1:17 .868.

عطلة نهاية الأسبوع الثالثة من الأنشطة في موسم الفورمولا 2022 جارية بالفعل. بعد عامين من الغياب عن تقويم الطيران الأعلى, حلبة ألبرت بارك في ملبورن هي المكان الحالي لسباق واعد. من المتوقع بالفعل أن يكون النزاع بين الفريقين النمساوي والإيطالي فصلاً جديدًا. تملي الأرقام أنه في تأهيل روسو كورسا لديها انتصارين، لأحد الثيران.

على الرغم من المخاوف الموجودة من Checo فيما يتعلق بتكوين RB18، تمكن السائق من البقاء في المراكز العليا. بعد نهاية التدريب المجاني الثاني، أعرب التاباتيو عن عدم اليقين بشأن أداء سيارته من خلال التأكيد على أن « بعض الأشياء لا تعمل كما هو متوقع». وأخيرا، تمكن من جعل بدايته في السباق من السطر الثاني.

Sergio Pérez en la clasificación del Gran Premio de Australia. Foto: Twitter @SChecoPerez

«P3 هي بداية جيدة للغد. نأمل أن نتمكن من منح المشجعين سباقًا جيدًا, قال بيريز بمجرد انتهاء التصفيات. أستراليا هي الدولة التي قدم فيها تشيكو أول ظهور له في الفئة الأولى من رياضة السيارات.

ثم كان ترتيب الشبكة على النحو التالي: لوكليرك أولا مع 1:17 .868؛ فيرستابن الثانية مع +0.286؛ بيريز الثالث مع 0.372؛ لاندو نوريس الرابع مع 0.835؛ لويس هاميلتون الخامس مع 0.957؛ جورج راسل السادس مع +1.065؛ دانيال ريكاردو السابع مع 1.164؛ إستيبان أوكون الثامن مع +1.193؛ كارلوس ساينز جونيور التاسع مع +1.540، وأخيرا فرناندو ألونسو في المركز العاشر (لم يحدد الوقت بسبب حادث، ولكن عندما تأهل للربع الثالث حصل على المكان في تلقائي).

تم ترتيب بقية السائقين مثل هذا: بيير جاسلي، فالتيري بوتاس، يوكي تسونودا، غوانيو تشو، ميك شوماخر، كيفن ماغنوسن، سيباستيان فيتيل، نيكولاس لطيفة، ألكسندر ألبون ولانس نزهة. أكملوا الشبكة.

تميز يوم الأنشطة بالحوادث المختلفة التي وقعت. نظم نزهة ولطيفي اشتباك في الربع الأول مما تركهما خارج المنافسة. كما أنهى البطل السابق فيتيل وألونسو خارج الخط.

Formula One F1 - Australian Grand Prix - Melbourne Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia - April 9, 2022 Ferrari's Charles Leclerc after placing first in qualifying poses with Red Bull's Max Verstappen and Red Bull's Sergio Perez REUTERS/Loren Elliott REUTERS

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي 2019:13 المركز مع راسينغ بوينت.

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي 2018:11 المركز مع فورس إنديا.

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي 2017: المركز السابع مع فورس إنديا.

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي 2016:13 المركز مع فورس إنديا.

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي 2015:10 المركز مع فورس إنديا.

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي 2014:10 المركز مع فورس إنديا.

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي 2013:11 المركز مع ماكلارين.

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي 2012:8 المركز مع ساوبر.

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي 2011: غير مؤهل مع ساوبر.

استمر في القراءة: