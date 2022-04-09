سيزار هيلدبراندت: «التنصل الشعبي ينزع الشرعية عن كاستيلو، ظل الرئيس، وكوناتو البرلمان»

A demonstrator waves a Peruvian flag during a protest against Peru's President Pedro Castillo after he had issued a curfew mandate which was lifted following widespread defiance on the streets, as protests spiraled against rising fuel and fertilizer prices triggered by the Ukraine conflict, in Lima, Peru April 5, 2022. REUTERS/Alessandro Cinque

كان هذا أحد الأسابيع الأكثر أهمية لولاية بيدرو كاستيلو. بالإضافة إلى إضراب النقل بسبب ارتفاع أسعار الوقود، تمت إضافة حظر تجول مفاجئ في ليما وكالاو أن آلاف الأشخاص تحدوا في مسيرة ضد الحكومة.

أشار الصحفي سيزار هيلدبراندت إلى هذا الوضع في قسمه «Matices» في الأسبوعية «هيلدبراندت في الثالثة عشرة من عمره». في عموده «نهاية التاريخ»، يكرر زعيم الرأي أن الحل السلمي لهذا الوضع هو أن يستقيل الرئيس، كما طلب قبل أسابيع. مغادرتك خيار حتمي. البديل الآخر هو العنف والفوضى والغضب الذي يجمع الناس والغوغاء معا.

ويذكر أن نائب الرئيس دينا بولوارتي يجب أن يتولى حكومة انتقالية قصيرة تدعو إلى إجراء انتخابات عامة للسلطة التنفيذية والكونغرس.

ويجادل بأنه من أجل مواجهة وضع مثل الوضع الحالي، كانت هناك حاجة إلى حكومة فعالة. يتطلب الأمر قائدًا لاتخاذ القرارات، لكن كاستيلو كان خيبة أمل مستمرة. «ليس الأمر أننا نفتقر إلى حكومة ترتقي إلى مستوى المناسبة. المشكلة الكبيرة هي أنه ليس لدينا حتى حكومة. لا يمكن تسمية هذا المجلس من الأشخاص غير المسؤولين المحبطين «السلطة التنفيذية» برئاسة رجل يستشهد بالطرق السريعة لهتلر كمثال للتخطيط, "يقول هيلدبراندت.

بالنسبة للصحفي، من المستحيل أن نتوقع من كاستيلو أن يفعل الأمور بشكل صحيح، بسبب نرجسيته وجهله ورحبته السيئة «(سيرون، قبل كل شيء، وهو كوفيد الخاص به) يجره إلى الهاوية. عيوبه الإدراكية تشوه المناظر الطبيعية».

يشير إلى أن كاستيلو هو الرجل الذي انتخب، دون احتيال أو عيب، رئيس الجمهورية «الذي أنقذنا من العالم السفلي Fujimorist أن الجناح اليميني، العنيد كبغل، كان يحل مرة أخرى. صوتت معاداة الفجيمورية لصالحه ورفض النيوليبرالية المملة والمزيفة أكمل المهمة».

لا أعذار

يعتقد هيلدبراندت أنه من المؤلم أن تنتهي حكومة ذات أصل شعبي على هذا النحو وتدعي أيضًا أن هناك مؤامرة إعلامية ضدها. لكن هذا لا يبرر أفعاله وهو يعطي كمثال على الحكومة المكسيكية لأندريس مانويل لوبيز أوبرادور، التي واجهت جيش الصحافة والتلفزيون اليميني. وعلى الرغم من حقيقة أنها تواجه مؤتمرات صحفية شرسة، إلا أنها تحتفظ بنسبة 66٪ من الدعم الشعبي بعد أربع سنوات من الحكم وهي على وشك إخضاع ديمومة نظامها للاستفتاء.

وهو يرسم موازية أخرى مع الرئيس التشيلي السابق سلفادور الليندي، الذي جعلت الصحافة الحياة مستحيلة بالنسبة له. ولكن حتى في عام وفاته، فاز الليندي في الانتخابات.

«لا توجد مؤامرة يمينية يمكن أن تدمر حكومة مدعومة حقًا من قبل الشعب. اضطر الجناح اليميني الموالي للنازية في تشيلي إلى قصف لا مونيدا وإجبار الليندي على الانتحار للتخلص من حكومة احتفظت بدعمها دون هزيمة.

ليس هذا هو الحال مع بيدرو كاستيلو»، كما يقول.

بدلا من ذلك، يجادل بأن مهمة إنهاء كاستيلو كانت من عمل نفسه. «كل يوم، في جميع الأوقات، ومع كل حضور، أظهر لنا رئيس الجمهورية بحماس ضيق نطاقها، والطبيعة القاتلة لبطلانها، ودعته المرعبة للهراء، والحجة الشبحية التي صاغ بها عدم فهمته.

لقد حان الوقت للقول، من كرامة المواطنين، أن هذا يجب أن ينتهي»، كما يشير.

استمر في القراءة: